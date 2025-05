BRAVIA 7: da Sony un nuovo proiettore per l’home cinema

Sony annuncia che i pluripremiati proiettori BRAVIA per l’home cinema e i proiettori business riprenderanno le spedizioni sul mercato europeo a partire da questo mese, dopo un’interruzione di due mesi, a seguito delle recenti modifiche alle normative UE sul controllo delle esportazioni e alle restrizioni commerciali. Anche il proiettore BRAVIA 7 farà il suo debutto in Europa quest’estate.

I prodotti che tornano sul mercato saranno spediti secondo le specifiche tecniche attuali, con una disponibilità allineata ai programmi logistici regionali di Sony.

Caratteristiche principali del proiettore BRAVIA 7

Il proiettore BRAVIA 7 (VPL-XW5100), annunciato negli Stati Uniti e in altre regioni ad esclusione dell’Europa, si aggiunge all’attuale linea di home cinema. Il proiettore BRAVIA 7 di Sony offre un’esperienza coinvolgente e di qualità cinematografica a casa. Alimentato dal processore XR per proiettori e dalla tecnologia laser ad alta luminosità, è dotato di XR Dynamic Tone Mapping, Deep Black, TRILUMINOS PRO e Clear Image per un contrasto ricco, colori vivaci e upscaling 4K. Con la compatibilità IMAX Enhanced e una sorgente luminosa laser da 2.200 lumen in un design compatto, offre una visione vivida e giochi a bassa latenza in 4K a 120 fps. Grazie all’esperienza di Sony nelle apparecchiature cinematografiche professionali, il proiettore unisce la visione dei registi all’intrattenimento domestico, creando un’esperienza visiva straordinaria e autentica per gli amanti del cinema e i giocatori.

Dichiarazioni

“Siamo lieti di poter riprendere le spedizioni dei nostri proiettori, compresi gli ultimi BRAVIA Projector 8 e BRAVIA Projector 9 per l’home cinema, senza soluzione di continuità in tutta Europa e siamo entusiasti di introdurre il BRAVIA Projector 7 nel corso dell’estate“, ha commentato Rik Willemse, Head of Professional Displays and Solutions, Sony Europe. “Questi prodotti sono rimasti disponibili in altre regioni e ora siamo concentrati a soddisfare la domanda dei clienti europei il più rapidamente possibile. Siamo felici di essere tornati e apprezziamo la continua comprensione e il supporto dei nostri partner e clienti”.