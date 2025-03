Brother RJ: stampa le tue etichette dove vuoi e quando vuoi

Abitudini di consumo e di acquisto hanno subito un enorme cambiamento negli ultimi anni e, nel mondo in rapida evoluzione del retail, la personalizzazione e l’efficienza sono diventate fondamentali per offrire un’esperienza cliente eccezionale.

La digitalizzazione dello shopping ha portato il settore retail a personalizzare sempre più le esperienze dei clienti e questo si riflette, inevitabilmente, anche sugli store fisici che, nonostante il boom dell’e-commerce, rimangono comunque un punto di riferimento per i consumatori.

Brother, esperto in soluzioni di stampa, servizi e document management per aziende, uffici e casa, supporta i retailer ad innovare i propri punti vendita con la propria tecnologia partendo da quello che rappresenta il primo punto di contatto con il cliente: le etichette. Il prodotto di punta dell’azienda che semplifica il lavoro agli “addetti ai lavori” è la serie di stampanti barcode portatili Brother RJ.

Stampanti portatili per etichette e ricevute Brother RJ

Non solo per il retail, le stampanti portatili Brother RJ sono ideali per tutte quelle professioni nelle quali non si può utilizzare una stampante fissa come per gli agenti delle forze dell’ordine e i responsabili della sicurezza stradale per la stampa di contravvenzioni, l’emissione dei biglietti nei parcheggi o la stampa di multe.

Con le stampanti portatili Brother RJ è possibile creare e modificare etichette e ricevute ovunque e in qualsiasi momento, riducendo possibili errori e velocizzando le operazioni.

Queste innovative stampanti, consentono agli operatori del settore retail di stampare le diverse etichette senza spostare la merce dagli scaffali, in tempo reale, utilizzando una tecnologia termica diretta, che non necessita di inchiostro o di toner, con notevole risparmio nei materiali di consumo e considerevole riduzione di rifiuti da smaltire.

Gli addetti di corsia o di reparto possono riconoscere con facilità dove posizionare la merce, o verificare se i prodotti sono in via di esaurimento, provvedendo così al rifornimento degli scaffali in modo più efficiente. Inoltre, con le stampanti portatili Bluetooth Brother RJ è possibile ottimizzare la gestione delle scorte, poiché comunicano in tempo reale sia con il magazzino sia con i fornitori, segnalando così i prodotti da sostituire o rifornire.

Caratteristiche principali

Le stampanti per etichette Brother RJ sono leggere, compatte ed estremamente robuste. Stampano non soltanto etichette, ma anche ricevute nel formato 2″, 3″ o 4″. Resistenti alla caduta fino a 2,5 metri, possono essere utilizzate anche su scaffalature molto alte, in tutta sicurezza.

Tra i vantaggi derivanti dall’uso delle stampanti per etichette Brother RJ vi sono:

Identificare in modo corretto e veloce i prezzi di tutti i tuoi articoli;

Stampare e applicare l’etichetta dei prodotti direttamente sugli scaffali o sui prodotti . Per garantire una corretta stampa dei codici, la soluzione Brother prevede la generazione in automatico di un’etichetta semplicemente scansionando il codice a barre di un prodotto di riferimento. La soluzione garantisce prestazioni superiori in termini di rapidità e scalabilità.

. Per garantire una corretta stampa dei codici, la soluzione Brother prevede la generazione in automatico di un’etichetta semplicemente scansionando il codice a barre di un prodotto di riferimento. La soluzione garantisce prestazioni superiori in termini di rapidità e scalabilità. Creare facilmente la nuova etichetta scannerizzando quella da sostituire con il lettore barcode . Grazie alla soluzione Brother si dovrà solo scannerizzare l’etichetta da sostituire con il lettore di barcode collegato direttamente alla stampante mobile Brother RJ. La stampante abbina i dati corrispondenti al barcode letto con il database (in formato excel o CSV) e il layout dinamico dell’etichetta, precedentemente memorizzati sulla macchina.

. Grazie alla soluzione Brother si dovrà solo scannerizzare l’etichetta da sostituire con il lettore di barcode collegato direttamente alla stampante mobile Brother RJ. La stampante abbina i dati corrispondenti al barcode letto con il database (in formato excel o CSV) e il layout dinamico dell’etichetta, precedentemente memorizzati sulla macchina. Gestire i prezzi dalla sede centrale per un migliore controllo dei punti vendita e una riduzione degli errori. Per una gestione efficiente ed innovativa del punto vendita, è possibile inviare i prezzi dei prodotti a tutti i punti vendita direttamente dalla sede centrale e rendi accessibili ai tuoi clienti tutte le informazioni sulle promozioni in corso. In questo modo i flussi di lavoro dell’operatore vengono ottimizzati e di conseguenza migliora anche l’esperienza d’acquisto dei clienti.

Le stampanti portatili Brother RJ rappresentano una soluzione innovativa per migliorare l’efficienza operativa e la gestione delle scorte. Scopri come possono aiutarti a trasformare il tuo business e offrire ai tuoi clienti una customer experience di qualità.