BTicino: la Smart Home si sincronizza con il meteo

Gli eventi climatici estremi, come piogge intense, vento improvviso, sbalzi termici e ondate di calore sono ormai una realtà con cui dobbiamo convivere. Alla luce di questi fenomeni, BTicino propone un’offerta dedicata per affrontarli con maggiore comfort ed efficienza energetica.

La Stazione Meteo Intelligente Netatmo, commercializzata in Italia da BTicino, si rivela un alleato prezioso: non si tratta più solo di conoscere la temperatura esterna o se pioverà domani, ma di sfruttare dati meteorologici in tempo reale per trasformare la casa in un ambiente a servizio del benessere quotidiano.

Grazie alla combinazione di un modulo interno che raccoglie i dati relativi alla casa e di un modulo esterno che invece fornisce i dati sull’ambiente esterno, la Stazione Meteo Intelligente è in grado di reperire informazioni su temperatura, umidità, qualità dell’aria, livello di CO₂, pressione atmosferica e rumorosità, consultabili da smartphone tramite l’app Home + Control. Con notifiche personalizzabili e modulabili dall’utente, inoltre, il sistema avvisa immediatamente in caso di variazioni critiche, e permette di reagire in maniera automatica con delle azioni configurate semplicemente in app Home + Control.

Per completare il livello di precisione dei dati raccolti e le potenzialità di integrazione con la smart home (che avviene tramite Wi-Fi) è possibile aggiungere degli accessori per la misurazione di fenomeni atmosferici specifici: in questo modo, le informazioni rilevate permettono di progettare scenari in cui la casa diventa reattiva sulla base delle condizioni atmosferiche.

Il pluviometro , un sensore esterno che misura le precipitazioni, se collocato su un terrazzo o un balcone, può inviare notifiche all’utente per attivare o disattivare alcune funzioni specifiche; ad esempio, può dare il via al sistema di irrigazione in caso di siccità o bloccarlo quando piove.

Ulteriori funzioni automatizzate, sempre attraverso Home + Control, includono la regolazione della temperatura di casa. Ad esempio, quando la temperatura esterna supera una determinata soglia, il sistema indica di sfruttare l’irraggiamento solare per scaldare le stanze. Al contrario, quando nevica, vengono abbassate automaticamente le tapparelle per mantenere il clima di casa a un livello di comfort.

Accanto al monitoraggio del clima esterno, il termostato connesso Smarther2 with Netatmo di BTicino permette una gestione puntuale del riscaldamento domestico, in ogni situazione:

Grazie all’app Home + Control è possibile controllare da remoto (ma anche tramite comandi vocali ) la temperatura e monitorare i consumi, anche attraverso notifiche, e impostare programmi personalizzabili ; ad esempio, la funzione “Away” o antigelo quando si ha la necessità di lasciare casa per qualche giorno, per evitare sprechi.

Combinando la Stazione Meteo Intelligente Netatmo per il monitoraggio del clima esterno con il termostato Smarther di BTicino, gli utenti possono affrontare in modo proattivo gli eventi atmosferici estremi, proteggendo la propria abitazione e migliorando il comfort quotidiano, con un occhio di riguardo al risparmio energetico e alla sostenibilità.