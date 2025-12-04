BTicino: soluzioni smart per un ufficio più efficiente

L’arrivo dell’anno nuovo è spesso un momento strategico per rinnovare gli spazi di lavoro, rendendoli più funzionali, efficienti e in linea con le nuove esigenze di aziende e collaboratori. Con le soluzioni BTicino si aprono infinite possibilità di trasformazione, a partire dalla gestione intelligente degli spazi fino alla personalizzazione delle postazioni di lavoro attraverso l’integrazione di accessori e dispositivi che puntano ad aumentare la produttività.

WEOZ: la soluzione performante di BTicino per spazi efficienti

Nel 2025 è stato lanciato WEOZ, un sistema altamente scalabile che consente di modulare le funzioni dell’edificio in base alle diverse necessità.

Pensato appositamente per andare incontro alle esigenze di gestione degli edifici del terziario, come gli uffici, WEOZ offre vantaggi sia dal punto di vista del comfort e della sicurezza (creando avvisi, ad esempio, quando le luci sono rimaste accese, gli interruttori automatici sono scattati, oppure se le finestre sono rimaste aperte), che per la manutenzione, fornendo informazioni in tempo reale sull’impianto elettrico.

Con WEOZ si introduce la nuova gamma di multisensori a soffitto che, basandosi su una rete IoT, sono in grado di raccogliere una serie di dati e informazioni sull’ambiente di riferimento, in ottica di efficientamento energetico e di riduzione dei costi operativi.

WEOZ in questo modo permette la gestione dell’energia tramite dispositivi di interfacciamento con i sistemi di riscaldamento e di raffrescamento, la gestione dell’illuminazione, il rilevamento di informazioni su presenza numerica delle persone in una stanza, qualità dell’aria, rumorosità, temperatura e umidità, oltre alla misurazione dei carichi elettrici.

Tutte queste funzioni sono collegate al cuore del sistema, il nuovo Area Manager, a sua volta collegato al Cloud Legrand, che, tramite pc o la nuova app Building + Manager, permette all’utente di rilevare diversi parametri, oltre che creare degli automatismi.

Prese Incara MatixGO: massima flessibilità per produttività ottimizzata

La linea MatixGO di BTicino offre soluzioni altamente funzionali e particolarmente adatte a degli spazi lavorativi, come le soluzioni da incasso.

Le torrette Incara pop-up per scrivania combinano ricercatezza e funzionalità grazie alla loro facilità di utilizzo ed eleganza installativa. La struttura compatta, estremamente sottile e disponibile in due differenti finiture (bianco e alluminio spazzolato), si integra su tutte le superfici e presenta la possibilità di inserire diversi moduli per andare incontro a qualsiasi esigenza operativa.

Da 4 a 8 moduli, le torrette Incara di MatixGO comportano la massima flessibilità di personalizzazione, con la possibilità di inserire prese bipasso, prese Shuko e prese USB di tipo A o C.

Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Inoltre, sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l’inserimento e la rimozione delle spine.