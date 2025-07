Canvio Flex di Toshiba rende le tue vacanze più smart!

È tempo di vacanze e di viaggi e che tu stia partendo per un road trip, un weekend al mare, una fuga last minute o semplicemente qualche giorno di smart working lontano dalla frenesia della città, computer, tablet e smartphone non possono mancare. Scattare foto, registrare video, guardare film o modificare file in movimento richiedono spazio di archiviazione e per accedere allo storage cloud è necessario un accesso stabile a Internet: l’hard disk esterno Canvio Flex di Toshiba è la soluzione perfetta.

Caratteristiche di Toshiba Canvio Flex

Con una capacità di archiviazione fino a 4TB, garantisce spazio a sufficienza per eseguire il backup di foto e video delle vacanze direttamente dal dispositivo, godersi i contenuti preferiti anche offline, o salvare i file di lavoro più importanti. Con un design compatto, leggero e resistente e progettato per la massima compatibilità, Toshiba Canvio Flex include i cavi USB Type-C e Type-A per una connessione senza problemi a smartphone Android e iPhone, tablet, MacBook e PC Windows, senza bisogno di riformattazione.

Per le famiglie e i viaggiatori significa riuscire a catturare e conservare i ricordi più preziosi in tempo reale e guardare film o spettacoli per bambini senza rallentamenti, mentre per gli smart worker e i nomadi digitali significa salvare i progetti direttamente dal tablet e riprendere a lavorarci in un secondo momento, sia su Mac che su Windows.

Disponibilità

Toshiba Canvio Flex è disponibile nelle versioni da 1TB, 2TB e 4TB ai prezzi di vendita consigliati di 91,49 euro (1TB), 121,99 euro (2TB) e 170,99 euro (4TB).