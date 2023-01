CES 2023: le novità di TP-Link

TP-Link, leader mondiale nel settore del networking consumer e professionale, presenta oggi a CES 2023 le nuove soluzioni di rete WiFi 7 e le più recenti novità dedicate alla smart home. TP-Link conferma così di essere in prima linea nel guidare l’innovazione del settore, offrendo tecnologie di ultima generazione in ambiente home, enterprise e ISP.

Deco per le reti Whole Home Mesh, anche 5G

Nella gamma Deco fanno il proprio ingresso quattro modelli in grado di assicurare prestazioni, affidabilità, sicurezza e il più ampio campo di copertura del segnale, grazie alla presenza di tecnologie come Whole Home Mesh WiFi7, Home Shield e all’intelligenza artificiale.

Deco BE95 è il più veloce sistema mesh quad-band WiFi 7, in grado di raggiungere velocità combinate di 33 Gbps, grazie al supporto della banda 6 GHz e della modulazione 4K-QAM. Quattro le porte WAN/LAN a bordo: due 10G e due 2.5G. Fra queste due porte combo 10 Gbps SFP+ per la fibra e una RJ45. Deco BE65-5G combina le due tecnologie 5G e WiFi 7: è sufficiente inserire una Sim 5G per essere subito connessi alla massima velocità. La sezione radio tri-band consente performance fino a 11 Gbps mentre quella 5G fino a 3,4 Gbps. Presenti, per le connessioni via cavo, due porte WAN/LAN 2.5G. Completano le novità della gamma Deco i modelli tri-band WiFi 7 Deco BE65 e Deco BE85 per velocità massime di connessione di 11 Gbps e 22 Gbps.

I router Archer WiFi 7 e i range extender

Quattro i nuovi router della gamma Archer con supporto per il WiFi 7. Archer BE900 dispone di tecnologia quad-band WiFi 7 per velocità fino a 24 Gbps. Sfrutta la presenza di ben 12 antenne integrate ed è equipaggiato con due porte 10G WAN/LAN, di cui due combo RJ45 e RJ45/SFP+, per la miglior connettività su fibra e su rame. Gli altri router al debutto sono Archer BE800, Archer BE805 e Archer BE550.

TP-Link dedica ai gamers il router BE19000 tri-band WiFi 7 Archer GE800, che supporta velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps e fornisce prestazioni di alto livello per le più intense sessioni di gioco online. È inoltre equipaggiato con due porte WAN/LAN 10G e due 2.5G.

Nella gamma di range extender tri-band WiFi 7 compatibili con tecnologia EasyMesh, fanno invece il proprio debutto RE800BE e RE550BE. Il primo consente di raggiungere velocità fino a 19 Gbps ed è dotato di una porta dati 10G e due porte gigabit. Il secondo offre prestazioni fino a 9214 Mbps, una porta 2.5G e due porte Gigabit.

Omada e Aginet per i mercati Enterprise e ISP

Al CES di Las Vegas TP-Link ha svelato le nuove soluzioni Omada e Aginet con tecnologia WiFi 7 pensate per il mondo SMB ed Enterprise e per il mercato ISP. Omada EAP780, dotato di tecnologia tri-band e WiFi 7 per velocità fino a 22 Gbps e di due porte10G PoE++, è l’access point ideale per l’uso negli ambienti di rete più affollati, dov’è in grado di offrire stabilità, efficienza e una copertura priva di zone d’ombra grazie alla nuova banda 6 GHz, con un’ampiezza di 320 MHz, e la modulazione 4K-QAM. Omada EAP770, con tecnologia a tripla banda e WiFi 7, è un access point in grado di offrire fino a 11 Gbps di velocità, bassa latenza e zero interferenze di segnale, rappresentando così la soluzione ideale in qualsiasi scenario d’uso.

Pensate invece per il mercato degli Internet Service Provider, le soluzioni del brand di TP-Link Aginet WiFi 7 vedono al debutto il nuovo router XGS-PON XGB830v, con supporto a velocità WiFi fino a 22 Gbps, oltre che del router BE22000 EB810v e del sistema mesh BE22000 HB810.

Tapo e Kasa per la perfetta smart home

TP-Link espande le famiglie di prodotti per la smart home Tapo e Kasa con nuovi modelli dotati di tecnologie di ultima generazione e che abbracciano il nuovo standard unificato Matter. Fra le proposte presentate troviamo Tapo H900, un hub nato per gestire dispositivi smart home basati su standard WiFi, subG, Bluetooth, Matter, Thread e altri protocolli. Oltre a garantire un controllo totale sui prodotti Tapo, permettendo di creare scenari smart per una automazione totale dell’abitazione e gestire la visualizzazione di un massimo di 16 videocamere smart, H900 può essere utilizzato anche come cornice elettronica con funzioni di sveglia, calendario, annotazioni e per l’intrattenimento.

Tapo C325WB è invece la nuova security WiFi camera impermeabile per l’outdoor. Si caratterizza per le numerose funzioni avanzate e per un obiettivo in grado di catturare immagini più nitide anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa. Altra videocamera per l’outdoor, questa volta alimentata a batteria da 10.000 mAh, è Tapo C425 che può lavorare anche in abbinamento al pannello solare A200 per un funzionamento non-stop. La risoluzione video è 2K.

Tapo D660 è il nuovo video-citofono smart dotato di dual-facing camera che offre anche funzioni di sorveglianza, mentre Tapo smart video door lock è un dispositivo 3-in-1 che funziona come serratura, citofono e videocamera di sicurezza per esterni. Fra gli altri prodotti presentati da TP-Link, da menzionare le prese elettriche smart Tapo P125M e Kasa KP125M che offre anche il monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici. Tapo S505D è invece un evoluto dimmer per gestire la migliore illuminazione di ogni ambiente mentre Tapo P306 è il nuovo extender WiFi compatibile con lo standard unificato Matter per l’inserimento in qualsiasi smart home. Compatibile con Matter anche la lampadina smart Tapo L535E multicolore.

TP-Link ha presentato infine i nuovi sensori Tapo T300, in grado di rilevare perdete di acqua, e Tapo T315 che monitorizza temperatura e umidità. Vanno ad aggiungersi ai sensori smart di contatto Tapo T100 e di movimento Tapo T110, presentati in precedenza.