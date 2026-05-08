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    ColorWorks: Epson amplia la gamma con la nuova stampante da tavolo per etichette a colori CW-D3800e

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    La nuova ColorWorks CW-D3800e abbassa la barriera di ingresso, aprendo l’etichettatura a colori on-demand alla vendita al dettaglio e all’e-commerce

    Epson-ColorWorks CW-D3800e

    Epson lancia ColorWorks CW-D3800e, una nuova stampante desktop progettata per rendere l’etichettatura a colori di alta qualità on-demand più accessibile a una vasta gamma di realtà, consentendo di abbandonare le etichette prestampate, riducendo gli sprechi e migliorando flessibilità e reattività esecutiva.

    Disponibile a partire da giugno 2026, rappresenta una soluzione economica e facile da usare per i clienti che necessitano di etichette a colori professionali senza dover ricorrere a sistemi più sofisticati e con volumi più elevati. Pensata per le piccole imprese, le attività di e-commerce a domicilio, i negozi e le farmacie, offre un punto di ingresso semplificato e facile da usare per consentire la produzione di etichette attraenti e di alta qualità senza conoscenze specialistiche.

    Grazie agli inchiostri a base dye, la stampante produce colori vivaci e ricchi toni di nero, in particolare su supporti lucidi, rendendola ideale per l’etichettatura in copia singola o in piccole tirature di prodotti farmaceutici e sanitari, bollini prezzi, frontespizi scaffali, imballaggi e regali personalizzati.

    “I rivenditori e le piccole imprese – ha commentato Alessio Ughi, Head of Sales Business Systems di Epson Italia – sono sempre più alla ricerca di modi per migliorare flessibilità e impatto visivo. Con la nuova CW-D3800e abbassiamo la barriera d’ingresso per l’etichettatura a colori on-demand e permettiamo di produrre etichette di qualità professionale in negozio o su richiesta, sia per il packaging sia per le promozioni, mantenendo bassi i costi e l’impegno operativo.”

    Caratteristiche principali della ColorWorks CW-D3800e:

    −     Semplicità di configurazione e utilizzo, con tutte le funzioni accessibili dalla parte anteriore del dispositivo

    −     Ottimizzazione automatica della qualità di stampa, compresa la manutenzione automatica delle testine

    −     Ingombro ridotto, ideale per gli ambienti con spazi limitati (310x283x285 mm)

    −     Strumenti di manutenzione semplici per la configurazione, il monitoraggio e la gestione da remoto

    La stampante è stata progettata per integrarsi facilmente nei flussi di lavoro esistenti nei settori della vendita al dettaglio, della logistica e della sanità, grazie alle seguenti funzionalità:

    −     Supporto nativo per i principali software di etichettatura, tra cui BarTender, Loftware Cloud e Teklynx Codesoft

    −     Kit di sviluppo software (SDK) per applicazioni iOS, Android e web

    −     Compatibilità con gli ambienti SAP, emulazione ESC/Label e ZPLII

    Specifiche tecniche

    −     Tecnologia di stampa getto d’inchiostro

    −     Risoluzione di stampa fino a 600 x 1200 dpi

    −     Inchiostri a base dye, cartucce singole (CMYK)

    −     Stampa ottimizzata per etichette lucide

    −     Stampa on-demand di singole etichette o piccole tirature

    −     Connettività USB standard; Wi-Fi opzionale tramite dongle

    −     Compatibilità: driver per Windows, Mac e Linux

    −     Supporto SDK: applicazioni iOS, Android e web

    −     Integrazione: supporto SAP, ESC/Label, emulazione ZPLII

    −     Compatibilità con i driver nativi: BarTender, Loftware Cloud, Teklynx Codesoft

    −     Manutenzione automatica della testina e regolazione della qualità di stampa

    −     Fattore di forma: design desktop compatto

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