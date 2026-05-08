ColorWorks: Epson amplia la gamma con la nuova stampante da tavolo per etichette a colori CW-D3800e

Epson lancia ColorWorks CW-D3800e, una nuova stampante desktop progettata per rendere l’etichettatura a colori di alta qualità on-demand più accessibile a una vasta gamma di realtà, consentendo di abbandonare le etichette prestampate, riducendo gli sprechi e migliorando flessibilità e reattività esecutiva.

Disponibile a partire da giugno 2026, rappresenta una soluzione economica e facile da usare per i clienti che necessitano di etichette a colori professionali senza dover ricorrere a sistemi più sofisticati e con volumi più elevati. Pensata per le piccole imprese, le attività di e-commerce a domicilio, i negozi e le farmacie, offre un punto di ingresso semplificato e facile da usare per consentire la produzione di etichette attraenti e di alta qualità senza conoscenze specialistiche.

Grazie agli inchiostri a base dye, la stampante produce colori vivaci e ricchi toni di nero, in particolare su supporti lucidi, rendendola ideale per l’etichettatura in copia singola o in piccole tirature di prodotti farmaceutici e sanitari, bollini prezzi, frontespizi scaffali, imballaggi e regali personalizzati.

“I rivenditori e le piccole imprese – ha commentato Alessio Ughi, Head of Sales Business Systems di Epson Italia – sono sempre più alla ricerca di modi per migliorare flessibilità e impatto visivo. Con la nuova CW-D3800e abbassiamo la barriera d’ingresso per l’etichettatura a colori on-demand e permettiamo di produrre etichette di qualità professionale in negozio o su richiesta, sia per il packaging sia per le promozioni, mantenendo bassi i costi e l’impegno operativo.”

Caratteristiche principali della ColorWorks CW-D3800e:

− Semplicità di configurazione e utilizzo, con tutte le funzioni accessibili dalla parte anteriore del dispositivo

− Ottimizzazione automatica della qualità di stampa, compresa la manutenzione automatica delle testine

− Ingombro ridotto, ideale per gli ambienti con spazi limitati (310x283x285 mm)

− Strumenti di manutenzione semplici per la configurazione, il monitoraggio e la gestione da remoto

La stampante è stata progettata per integrarsi facilmente nei flussi di lavoro esistenti nei settori della vendita al dettaglio, della logistica e della sanità, grazie alle seguenti funzionalità:

− Supporto nativo per i principali software di etichettatura, tra cui BarTender, Loftware Cloud e Teklynx Codesoft

− Kit di sviluppo software (SDK) per applicazioni iOS, Android e web

− Compatibilità con gli ambienti SAP, emulazione ESC/Label e ZPLII

Specifiche tecniche

− Tecnologia di stampa getto d’inchiostro

− Risoluzione di stampa fino a 600 x 1200 dpi

− Inchiostri a base dye, cartucce singole (CMYK)

− Stampa ottimizzata per etichette lucide

− Stampa on-demand di singole etichette o piccole tirature

− Connettività USB standard; Wi-Fi opzionale tramite dongle

− Compatibilità: driver per Windows, Mac e Linux

− Supporto SDK: applicazioni iOS, Android e web

− Integrazione: supporto SAP, ESC/Label, emulazione ZPLII

− Compatibilità con i driver nativi: BarTender, Loftware Cloud, Teklynx Codesoft

− Manutenzione automatica della testina e regolazione della qualità di stampa

− Fattore di forma: design desktop compatto