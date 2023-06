Compatibilità nel nome degli SSD KIOXIA

Doppio successo per KIOXIA che ha annunciato che i suoi SSD PCIe 4.0 NVMe e SAS sono stati testati con successo per la compatibilità e l’interoperabilità. Con che cosa? Sia con gli adattatori host bus (HBA) Adaptec HBA serie 1200, SmartHBA serie 2200 sia con gli adattatori RAID SmartRAID serie 3200 di Microchip Technology.

In qualità di uno dei più ampi portafogli di SSD del settore, le unità KIOXIA sono disponibili per PC client, server e sistemi di archiviazione di data center, hyperscale ed enterprise. Gli SSD KIOXIA serie CD6, CD8 e CM6 PCIe 4.0 NVMe e gli SSD KIOXIA serie PM6 e PM7 24G SAS hanno completato con successo i test di compatibilità eseguiti da Microchip.

Gli adattatori Smart Storage di Microchip offrono prestazioni, funzionalità, gestione e interoperabilità ai vertici del mercato. Offrono flessibilità di progettazione grazie alla possibilità di utilizzare dispositivi di archiviazione NVMe, SAS e SATA in un’unica connessione e un’ampia gamma di soluzioni HBA Tri-mode, tra cui una variante a 32 porte.

Compatibilità e interoperabilità le parole chiave

Il successo complessivo delle infrastrutture di data center di nuova generazione dipende dalla collaborazione e dall’interoperabilità dell’ecosistema. In questo modo è possibile garantire che i prodotti e le tecnologie attuali e future lavorino insieme armoniosamente. In qualità di leader nella produzione di SSD per aziende e data center, KIOXIA è impegnata a far progredire il settore con soluzioni flash innovative.

«La compatibilità delle unità a stato solido più apprezzate di KIOXIA con i più recenti HBA e adattatori RAID tri-mode di Microchip è il passo successivo di una partnership di successo. Questa compatibilità costituisce un’opzione eccellente per le applicazioni che richiedono le elevate prestazioni degli standard di interfaccia SAS4 o PCIe Gen4. Viene inoltre garantita la flessibilità di implementazione nella piattaforma desiderata», ha spiegato Frederik Haak, Senior Manager del Product Marketing SSD di KIOXIA Europe.