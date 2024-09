Con Operations Center Genetec amplia il Security Center SaaS

Genetec, provider di tecnologie per soluzioni di sicurezza unificata, sicurezza pubblica, processi aziendali e di business intelligence, annuncia Operations Center: la soluzione di work management basata su cloud e progettata specificamente per tutte le funzioni di sicurezza fisica che rivoluzionerà il modo in cui i professionisti della sicurezza collaborano, comunicano e gestiscono le proprie attività. La nuova soluzione è disponibile sia con Security Center SaaS oppure come prodotto singolo.

Gestire le principali sfide delle ‘operation’ di sicurezza

Genetec Operations Center consente di gestire le funzionalità operative e di processo. Ogni giorno i professionisti della sicurezza si affidano a fogli di calcolo o a strumenti di work management che spesso possono ostacolare efficienza e collaborazione perché sono progettati per gli addetti IT, o per altri reparti. Dunque, Operations Center risolve questo tipo di problema integrando funzionalità di sicurezza, work ticketing e monitoraggio delle attività in un’unica piattaforma: grazie a questo approccio unificato gli utenti possono gestire le attività in modo più efficace, mantenere la visibilità dei processi in tempo reale e migliorare la collaborazione.

“Chi si occupa delle procedure di sicurezza, lavora quotidianamente ‘dietro le quinte’ per garantire che tutto funzioni al meglio; tuttavia, occorrono strumenti che offrano prestazioni efficaci”, ha dichiarato Christian Morin, Vice President of Product Engineering, Genetec. “La nostra soluzione Operations Center è stata sviluppata in stretta collaborazione con i professionisti della sicurezza, con l’obiettivo di abbattere le barriere tra i vari dipartimenti, migliorare le funzioni di sicurezza consentendo di lavorare in modo più efficiente e collaborare efficacemente in tutta l’azienda”.

Chris Autry è Managing Director presso la Brigham Young University, una delle principali università degli Stati Uniti con oltre 30.000 studenti e una complessa infrastruttura di sicurezza, che ha implementato questa soluzione: “Prima di adottare Operations Center, ciascuna delle nostre divisioni di sicurezza gestiva le informazioni separatamente, rendendo difficile la collaborazione. Ora, con nove dipartimenti e oltre 200 dipendenti che utilizzano Operations Center, abbiamo notevolmente migliorato la comunicazione, promosso una migliore collaborazione e facilitato la preziosa condivisione delle informazioni all’interno del team di sicurezza”.

Un’offerta unica per il settore della sicurezza fisica

Operations Center è più di un semplice strumento di gestione delle attività: è una soluzione completa progettata per gestire al meglio risorse e asset. È una soluzione progettata per migliorare ogni aspetto delle operazioni di sicurezza tramite un’interfaccia web e mobile intuitiva per connettere i team ovunque si trovino. Le attività e i progetti vengono gestiti con ‘bacheche’ personalizzabili che rappresentano visivamente le fasi dei flussi di lavoro, offrendo una chiara panoramica dei progressi e migliorando la conoscenza della situazione, per una collaborazione davvero in tempo reale. Ciò garantisce che la persona giusta, con le corrette competenze, venga assegnata alla giusta attività, migliorando così l’efficienza e la qualità del lavoro.

Grazie a una checklist dettagliata per ogni singola attività, Operations Center supporta gli addetti alla sicurezza direttamente ‘sul campo’ indirizzandoli verso le attività successive, sia che si tratti di inviare delle squadre o rispondere in caso di incidenti, informando in modo automatico i supervisori sui progressi, stato e posizione.

I supervisori possono controllare e generare report su singoli incidenti, interi turni o prestazioni del team, con tutte le attività registrate in tempo reale, anche fuori sede. La dirigenza ha accesso immediato ai KPI (gli indicatori chiave di prestazione) e alle statistiche tramite l’app mobile, eliminando la necessità di immettere manualmente i dati. Questo accesso semplificato consente un processo decisionale più informato e strategico oltre a continui miglioramenti dell’efficienza.

Operations Center è interamente personalizzabile – per soddisfare le specifiche esigenze di ogni tipo di organizzazione – è scalabile, supporta team di qualunque dimensione, si adatta a diversi flussi di lavoro, processi e requisiti di reporting, nel totale rispetto del principio di privacy by design.

Disponibilità

Presentato in occasione della fiera GSX 2024 presso lo stand 2612, Operations Center sarà disponibile a livello internazionale a partire dal 23 settembre 2024, sia con il livello Premium di Genetec Security Center SaaS, sia come singola soluzione compatibile con Security Center 5.10 e versioni successive. Disponibile esclusivamente tramite i partner accreditati al Genetec Channel Partner Program, Operations Center consente agli operatori di canale di espandere il proprio portafoglio offrendo ai clienti strumenti avanzati per la collaborazione, la comunicazione e l’efficienza delle procedure. I partner avranno anche accesso illimitato al prodotto per dimostrazioni a clienti e per utilizzo interno.