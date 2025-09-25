Con Proiettino, la didattica è ludica e inclusiva

Per la scuola è tempo di ripresa, nuovi inizi e ripartenze e bambini, alunni e maestre hanno la possibilità di utilizzare strumenti sempre più innovativi ed efficaci, come Proiettino , capaci di favorire un maggior coinvolgimento e stimolare l’apprendimento anche attraverso il gioco e la fantasia.

In questo contesto altamente innovativo, caratterizzato da ambienti che diventano spazi multifunzionali in cui la creatività e la collaborazione sono parte integrante dell’esperienza formativa, Proiettino è l’ideale per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria perché offre al meglio un’esperienza interattiva e versatile, rendendo contemporaneamente l’insegnamento e l’apprendimento più dinamici, partecipativi e profondamente creativi, quindi in linea con gli obiettivi di una didattica moderna e inclusiva.

Un dispositivo flessibile per un insegnamento più coinvolgente e moderno

Proiettino non è solo un tappeto interattivo: grazie alla sua particolare struttura, può essere ribaltato in un attimo e utilizzato per proiezioni su pareti o altre superfici verticali, così da ottenere un grande schermo non interattivo che amplia notevolmente le possibilità d’uso in aula, a tutto vantaggio dei metodi di insegnamento e in funzione delle esigenze didattiche del momento.

Proiettino è una soluzione coordinata da Epson che innova il metodo di insegnamento tradizionale e adotta un approccio più inclusivo e collaborativo. È fisicamente composta da un proiettore interattivo laser, PC chromebox integrato con tastiera senza fili, diffusori audio e un software a bordo con contenuti per la scuola dell’infanzia e primaria, il tutto inserito in un robusto e compatto mobiletto in legno con rotelle che facilita lo spostamento e si integra senza problemi in qualsiasi ambiente didattico.

“La nostra azienda – afferma Carla Conca, Senior Business Manager Videoprojector di Epson Italia – è da sempre attenta ad evolversi e a stare al passo con le esigenze della scuola. Per questo, ogni giorno ci impegniamo per offrire soluzioni sempre più adatte e “su misura” per bambini e ragazzi. Proiettino è una della nostre soluzioni che facilita l’apprendimento: è estremamente versatile, può proiettare sulle pareti o per terra per attività collaborative e di gruppo, trasformando così lo spazio circostante in un ambiente dinamico e di interazione.”

Lezioni e momenti più ludici possono essere gestiti facilmente e rapidamente: grazie alla connessione Wi-Fi integrata è possibile proiettare video, presentazioni e applicazioni. La tecnologia avanzata di cui è dotato Proiettino consente di svolgere le attività in un clima più innovativo e “informale” rispetto alla didattica tradizionale: gli alunni ad esempio possono sperimentare nuove pratiche di apprendimento come l’interpretazione condivisa dei silent book (libri illustrati privi di testo), che stimola la fantasia e coinvolge tutti gli alunni nella costruzione della storia. Concretamente, le pagine di questi libri vengono proiettate grazie alla Document Camera ELPDC07, che le rende visibili a tutta la classe attraverso la proiezione. Allo stesso modo, permette di condividere i lavori eseguiti dai bambini o dagli insegnanti.