Cotopat: l’intelligenza visiva al servizio della comunicazione professionale

Kyocera Document Solutions Italia, attiva a livello mondiale nel settore delle soluzioni documentali, annuncia il lancio di Cotopat, l’innovativo sistema di visualizzazione interattiva che trascrive le conversazioni in tempo reale. Già disponibile nell’UE, la soluzione arriverà sul mercato italiano a partire da aprile 2026.

Progettato per abbattere le barriere linguistiche e uditive, Cotopat riconosce il parlato in tempo reale e mostra testi, immagini e video su uno schermo trasparente, contribuendo attivamente a superare le difficoltà di comunicazione e a semplificare le interazioni in diversi contesti professionali.

In una società sempre più diversificata, in cui gli anziani e le persone con disabilità affrontano quotidianamente barriere comunicative e le comunità di migranti devono gestire le differenze linguistiche, le organizzazioni sono alla ricerca di soluzioni efficaci per una comunicazione pienamente inclusiva. Inoltre, con l’entrata in vigore delle normative sull’accessibilità e il progressivo invecchiamento della popolazione europea, cresce la necessità di soluzioni che colmino il divario comunicativo per tutti i membri delle comunità.

Cotopat risponde a queste sfide attraverso il suo sistema, che include la visualizzazione di didascalie interattive bidirezionali con funzionalità di traduzione; la presentazione di informazioni visive attraverso immagini e video*; e sintesi delle conversazioni create con l’intelligenza artificiale**. L’intero sistema è progettato per aiutare le aziende e i servizi pubblici a offrire esperienze migliori a tutti.

*I diagrammi e i video preregistrati appaiono automaticamente quando vengono attivati da parole chiave specifiche.

**Può essere abilitata/disabilitata tramite le impostazioni dell’amministratore. Tutti i dati delle conversazioni vengono elaborati in conformità con le normative europee sulla privacy.

Caratteristiche principali di Cotopat

Visualizzazione delle informazioni in tempo reale

Cotopat non è un semplice sistema di sottotitoli. Riconosce il parlato in tempo reale e visualizza immediatamente non solo il testo, ma anche immagini e video. Ciò consente di comunicare in modo visivo e chiaro concetti complessi che non possono essere trasmessi completamente attraverso i sistemi di visualizzazione di testo standard. Il design trasparente dello schermo garantisce che gli utenti possano mantenere il contatto visivo e vedere le espressioni facciali l’uno dell’altro durante la conversazione, favorendo così un’esperienza di dialogo naturale.

Queste funzionalità sono particolarmente preziose nei servizi pubblici, nelle strutture sanitarie e negli istituti finanziari, dove è essenziale una comunicazione chiara di informazioni complesse.

Visualizzazione bidirezionale dei sottotitoli interattivi con supporto alla traduzione

Quando le persone parlano nella loro lingua madre, le parole vengono tradotte in tempo reale sullo schermo trasparente nella lingua dell’ascoltatore, consentendo una comunicazione fluida e naturale.

Il sistema supporta 134 lingue per la visualizzazione delle traduzioni (con 73 lingue disponibili per la visualizzazione bidirezionale simultanea), coprendo attualmente la maggior parte delle lingue ufficiali dell’UE e alcune lingue regionali europee.

Riepiloghi delle conversazioni

Quando gli utenti acconsentono e desiderano ricevere una sintesi del parlato, Cotopat registra i log delle conversazioni* per fornire riepiloghi delle conversazioni generati dall’intelligenza artificiale tramite un Qrcode sicuro. Questa funzione consente anche di condividere facilmente il contenuto delle conversazioni con persone che non erano presenti alla riunione.

*Può essere abilitato/disabilitato tramite le impostazioni dell’amministratore.

Cotopat aiuta le aziende ad adempiere ai loro obblighi ai sensi delle normative sull’accessibilità, migliorando al contempo l’esperienza del cliente per tutti i membri della comunità, inclusi anziani e visitatori internazionali.

Dalla barriera protettiva al ponte di comunicazione: una missione di inclusività

In un’Europa sempre più diversificata, dove barriere comunicative come l’invecchiamento della popolazione e le differenze linguistiche sono sfide quotidiane, Kyocera Document Solutions risponde con una tecnologia nata per unire.

Cotopat è stato progettato durante la pandemia di COVID-19, quando si notarono le nuove e gravi difficoltà di comunicazione affrontate dalle persone con disabilità uditive a causa dell’uso delle mascherine. La mission è stata chiara fin da subito: trasformare le barriere in ponti. Il sistema è guidato da principi fondamentali, come preservare le espressioni facciali e il contatto visivo pur garantendo la visualizzazione immediata dei sottotitoli.

Da innovazione nata da una crisi a soluzione di comunicazione completa, Cotopat continua a evolversi grazie all’impegno per una comunicazione inclusiva.