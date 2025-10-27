CreateBoard: la famiglia di lavagne interattive LG si allarga

LG Electronics (LG) amplia la propria gamma di lavagne interattive LG CreateBoard della linea monitor touch con i nuovi modelli TR3BQ e TR3DQ : due soluzioni progettate per trasformare il modo in cui persone, team e studenti collaborano, comunicano e creano. Potenza, intuitività e connettività si fondono in dispositivi capaci di ridefinire l’esperienza di interazione digitale, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza user-friendly.

Con LG CreateBoard TR3BQ , disponibile nei formati da 65, 75 e 86 pollici, le idee prendono vita su uno schermo UHD 4K da 3.840 x 2.160 pixel, che restituisce immagini nitide, definite e ricche di dettagli. Il tocco è preciso e fluido grazie al supporto multi-touch fino a 40 punti, che permette a più utenti di interagire simultaneamente, favorendo la collaborazione e lo scambio di idee.

La connettività, completa e versatile, include porte HDMI, USB-C, USB 3.0 e uno slot OPS integrato, garantendo la massima compatibilità con diversi sistemi operativi, tra cui Windows, Android e ChromeOS. Gli aggiornamenti software in modalità OTA (Over-The-Air) assicurano sempre le ultime funzionalità e patch di sicurezza, mentre il design con porte frontali rende ogni collegamento più semplice e immediato.

A completare la nuova gamma, LG CreateBoard TR3DQ amplia ulteriormente il concetto di interattività grazie al sistema operativo Android 14 con certificazione Google EDLA, che consente l’accesso diretto all’ecosistema Google e al Play Store. Con una luminosità di 400 nit e fino a 50 punti di tocco simultanei, offre un’esperienza d’uso ancora più reattiva e immersiva, ideale sia per gli ambienti educativi sia per quelli aziendali. Attraverso l’applicazione LG CreateBoard Lab, gli utenti possono accedere a un’ampia gamma di strumenti digitali pensati per l’insegnamento e la collaborazione: template interattivi, righelli, note adesive e funzioni di calcolo o navigazione web in tempo reale rendono ogni attività più coinvolgente. I contenuti possono essere salvati, condivisi o esportati con semplicità tramite Google Drive, OneDrive, e-mail o codice QR, per una produttività sempre fluida e connessa.

La funzione LG CreateBoard Share consente la condivisione wireless dello schermo, eliminando la necessità di cavi e rendendo riunioni e lezioni più dinamiche e partecipative. Fino a nove dispositivi possono essere visualizzati contemporaneamente, favorendo un dialogo fluido e una collaborazione senza interruzioni. In ufficio, i relatori possono muoversi liberamente durante le presentazioni, mentre in aula gli insegnanti possono condurre le lezioni da qualsiasi punto, mantenendo alta l’attenzione degli studenti. La Modalità Sicura tutela i contenuti, permettendo di autorizzare alla condivisione solo gli utenti selezionati.

Grazie a LG ConnectedCare, entrambe le soluzioni offrono il monitoraggio e la gestione da remoto dei dispositivi attraverso una piattaforma cloud dedicata. È possibile programmare accensioni, aggiornamenti e inviare messaggi, oltre a gestire comunicazioni d’emergenza in tempo reale, migliorando sicurezza, efficienza e continuità operativa in contesti aziendali e scolastici.

Ogni dettaglio è stato pensato per garantire comfort e qualità. Gli schermi integrano altoparlanti frontali con subwoofer, connessioni Bluetooth, porte facilmente accessibili e una tecnologia anti-sfarfallio che riduce l’affaticamento visivo anche durante un utilizzo prolungato. Le funzioni di screen lock, USB lock e la cancellazione automatica dei file proteggono i dati sensibili, assicurando la massima sicurezza e privacy.

“Con LG CreateBoard TR3BQ e TR3DQ, rinnoviamo il concetto di collaborazione digitale, offrendo strumenti potenti e intuitivi capaci di trasformare ogni spazio in un ambiente di lavoro o apprendimento interattivo, connesso e senza limiti” ha dichiarato Francesco Mammana, Sales Director della divisione Business Solution di LG Electronics Italia.