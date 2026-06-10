Crystal LED UNIFY amplia la gamma di display professionali Sony

Sony ha sviluppato Crystal LED UNIFY (ZRL-135SG), un nuovo display LED a visione diretta (dvLED) all-in-one da 135 pollici che combina la semplicità con potenti funzionalità, tra cui facilità di installazione, capacità antiriflesso per un’elevata visibilità, integrazione compatibile, efficienza energetica, longevità e valore. Questa soluzione affidabile e pronta all’uso è completa di cinque unità display preassemblate e un’unità di controllo, che possono essere facilmente installate da due persone in circa un’ora.

Il display Crystal LED UNIFY All-in-One è una scelta accessibile per l’implementazione di un grande dvLED in spazi aziendali e di istruzione superiore, tra cui sale del consiglio, sale riunioni e spazi di aggregazione. Il nuovo modello economico, che presenta un pixel pitch di 1,5 mm e una luminosità massima di 800 cd/m², dovrebbe essere disponibile all’inizio del 2027.

“Sony dispone di un solido ecosistema di soluzioni di visualizzazione basato sulla nostra ricca storia nel campo dell’imaging e della tecnologia visiva, e la nostra tecnologia Crystal LED è una componente chiave nella nostra gamma di soluzioni per display di grandi dimensioni e nella loro evoluzione”, ha affermato Christopher Mullins, Responsabile del Marketing di Prodotto, Sony Professional Displays and Solutions Europe. “L’ampliamento del nostro portafoglio con l’aggiunta di un modello All-in-One da 135 pollici ci aiuta a soddisfare la domanda dei clienti, rende le nostre soluzioni più facili da configurare e implementare e funge da complemento e estensione perfetti per potenziare la nostra gamma esistente, aggiungendo al contempo compatibilità e coerenza all’interno della nostra famiglia di soluzioni AV professionali integrate”.

Semplice da installare, semplice da gestire

Il Crystal LED UNIFY soddisfa le esigenze dei clienti che cercano la qualità delle immagini Sony in un pacchetto progettato per la semplicità. Dotato di cinque unità di visualizzazione preassemblate e di un’unità di controllo, il modello può essere installato da sole due persone, in circa un’ora1, senza necessità di interventi elettrici. Il display viene implementato semplicemente montando le unità su staffe a parete e collegandole tra loro, nonché all’unità di controllo. Un telecomando accende il display.

Un’unità di controllo estraibile e accessibile frontalmente facilita la manutenzione, riducendo i tempi di inattività e contribuendo a un costo totale di proprietà inferiore.

Immagini realistiche, anche in spazi molto illuminati

Dotato di tecnologia di superficie antiriflesso, 800 cd/m²di elevata luminosità e riproduzione ottimizzata dei colori naturali, Crystal LED UNIFY mantiene un’elevata visibilità e una visione confortevole, anche in ambienti luminosi. Il display offre l’aspetto e la sensazione tipici di Sony, garantendo coerenza con i display professionali BRAVIA dell’azienda e con le altre serie Crystal LED.

Esperienza senza soluzione di continuità per gli utenti Pro BRAVIA

Un’interfaccia utente e un telecomando familiari garantiscono un’esperienza uniforme e una configurazione, un controllo e una gestione senza sforzo in tutta la gamma AV professionale di Sony. Il Crystal LED UNIFY utilizza anche la piattaforma Remote Device Management (RDM) di Sony, uno strumento consolidato per gli utenti dei display professionali BRAVIA. Il display offre un sistema di gestione centralizzato e supporta l’ingresso 4K, consentendo un utilizzo senza intoppi con Pro BRAVIA nelle sale conferenze multi-display per un controllo e un funzionamento più semplici insieme agli altri display professionali di Sony. Ciò migliora ulteriormente l’esperienza utente e consente configurazioni multi-display che combinano in modo naturale i display Crystal LED e Pro BRAVIA per un’esperienza visiva più connessa e coinvolgente.

Design moderno e discreto per ambienti professionali

Il Crystal LED UNIFY presenta un design semplice e lineare che si integra naturalmente nei moderni ambienti d’ufficio. Le sue cornici ultrasottili, insieme a un’unità di controllo a scomparsa nascosta dietro il display, mantengono pulita la vista frontale e riducono al minimo le distrazioni visive. Se utilizzato con le staffe di montaggio a parete incluse, il display mantiene una profondità inferiore a 100 mm (meno di 4 pollici) dalla parete.

Progettato per un utilizzo a lungo termine

Il Crystal LED UNIFY è progettato per garantire un funzionamento affidabile a lungo termine nelle organizzazioni aziendali e negli istituti scolastici. Il suo design ad alta efficienza energetica contribuisce ulteriormente alla riduzione del costo totale di proprietà. Inoltre, un rivestimento superficiale sul pannello LED offre protezione contro i contatti accidentali in ambienti ad alto traffico come attrazioni turistiche, atri aziendali e sale riunioni.