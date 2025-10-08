Da Empire una nuova gamma di sistemi audio/video per sale riunioni e postazioni per videoconferenze

Empire Media, marchio italiano produttore di sistemi audio di alta qualità per sale riunioni e didattica, presenta la sua nuova gamma di soluzioni per videoconferenze di elevata qualità, ideali per sale business, aule didattiche multimediali o postazioni stand alone di alto livello.

Caratterizzati da una cura maniacale per i dettagli, ideati e progettati da un team di ingegneri specializzati in musica, audio e video, i nuovi sistemi Empire sistemi coprono un ampio ventaglio di esigenze di collegamento multimediale per ambienti di notevole dimensione e di qualsiasi conformazione, a cui assicurano comunque un audio cristallino e una qualità video 4K.

Soundbar SBC1, sistema audio video per ambienti con 2 Radiomicrofoni

L’entry level della nuova gamma Empire per videoconferenze è Soundbar SBC1, un sistema compatto, completo ed economico. L’audio, con potenza pari a 100W, è stato progettato per dare la massima resa sia in contesti business che didattici.

La videocamera 4K integrata nella soundbar offre angoli di visuale di 100° e una resa cromatica precisa e naturale. Completamente regolabile sia in verticale che in orizzontale, è dotata di una copertura oscurante fisica, perfetta nei casi in cui si deve assicurare la massima privacy.

Il sistema SBC1 di Empire si completa con un microfono palmare wirelessUHF per parlare con la massima libertà di movimento e un microfono da tavolo, anch’esso wireless, con capsula a condensatore ad alta sensibilità, che garantisce anche a chi è seduto la possibilità di essere sentito in maniera forte e chiara anche se non è di fronte al microfono. Entrambi i microfoni sono pre-configurati: basta inserire le batterie e sono pronti all’uso.

Agendo sul controllo volume del sistema è possibile amplificarli in modo che la voce venga riprodotta, oltre che da remoto, anche dalla SoundBar. Questa funzione ha due importanti benefici: nelle piccole sale evita il rischio di effetto Larsen mentre nelle sale più grandi amplifica la voce dell’oratore che può così farsi ascoltare con più facilità da chi è in presenza.

Soundbar SBC1 Empire è estremamente versatile; può essere installata a parete, a cavalletto, su un’asta microfonica o semplicemente appoggiata su un piano. In più, ha numerose caratteristiche che la rendono facilissima da usare in qualsiasi condizione; tra queste, il collegamento USB plug-and-play via cavo (lungo ben 8 metri) compatibile con PC, Mac e Monitor Touch, i controlli laterali accessibili anche a parete, la regolazione indipendente dei volumi di audio e microfono e l’uscita Line-Out per collegare altri sistemi audio amplificati in cascata lungo la sala e coprire omogeneamente sale di grandi dimensioni.

Empire Soundbar Conference 6, sistema audio video per ambienti con 6 Radiomicrofoni

Pensato per ambienti più ampi, che ospitano riunioni e sessioni didattiche in videoconferenza con numerosi partecipanti, il modello top della gamma è dotato di una potenza di 160W, due microfoni palmari wireless UHF e quattro microfoni da tavolo wireless con capsula a condensatore ad ampio raggio.

La Soundbar Conference 6 è ideale per sale conferenze, aule scolastiche, ambienti universitari, aziendali e istituzionali che richiedono un audio-video potente, modulabile e professionale.

La trasmissione audio dei microfoni è sempre stabile e l’audio si mantiene sempre nitido e forte, anche negli ambienti strutturalmente più complessi, perfino per i partecipanti più lontani dalla soundbar.

In comune con il sistema precedente ha la webcam 4K, l’elevata qualità video e l’ampia possibilità di connessioni e regolazioni con controlli intuitivi. Anche Conference 6 può essere installato a parete, oppure utilizzando un supporto per casse standard (es. EMPIRE SPS502M).

Line-Out con controllo volume microfoni dedicato

Con i nuovi sistemi audio/video Empire per videoconferenze è possibile allestire anche sale particolarmente grandi. L’uscita Line-Out permette infatti di collegare altre casse amplificate in cascata (anche attraverso trasmettitori wireless) e regolare l’incidenza del volume dei microfoni grazie al volume dedicato. Con questo metodo è possibile regalare un audio sontuoso anche ad ambienti estremamente grandi e acusticamente complessi.

“Grazie all’esperienza ormai ventennale nella progettazione di sistemi audio di qualità e soluzioni per la didattica, adottate con successo da tantissime scuole italiane, abbiamo deciso di applicare il nostro know-how anche nel campo delle videoconferenze e delle sale riunioni – sottolinea Stefano Paolini, CEO di Empire -. Le nostre soluzioni permettono di allestire sale con grande facilità, lasciandole libere da cavi e complicate connessioni, mantenendo una qualità audio e video superiore. I nostri sistemi sono infatti pensati e progettati in Italia, con tecnologie allo stato dell’arte, da un team di ingegneri specializzati nella riproduzione acustica”.