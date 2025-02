Deep VC: l’aggiornamento gratuito del software Cambium

Cambium Networks presenta Deep Virtual Circuit (Deep VC), un aggiornamento gratuito del più recente software Cambium, che offre non solo di un miglioramento tecnico, ma costituisce un progresso fondamentale per gli operatori che cercano una crescita scalabile e affidabile.

Deep VC, la principale novità dell’ultima piattaforma software PMP 450, affronta una sfida fondamentale per le reti wireless: massimizzare la velocità in ambienti sempre più esigenti. Con l’aumento del consumo di dati, l’approccio di Cambium è stato quello di progettare reti non solo più veloci, ma anche più intelligenti, in grado di rispondere dinamicamente alle esigenze degli utenti.

Ottimizzando il modo in cui i dati fluiscono attraverso la rete, Deep VC elimina i colli di bottiglia delle prestazioni tradizionalmente riscontrati negli ambienti ad alto traffico, consentendo a service provider, aziende e utenti industriali di ottenere elevate velocità di trasmissione dei dati. Grazie a questa capacità, i clienti possono ampliare le loro offerte di servizi e soddisfare la crescente domanda di applicazioni come lo streaming video, l’IoT e la collaborazione remota.

Questa nuova release del software per la piattaforma 450 è stata progettata per ottenere significativi miglioramenti delle prestazioni, ma questi vantaggi si realizzano pienamente solo se si utilizza l’hardware di attuale generazione (cioè 450b, 450i, 450m e 450v). Pur mantenendo la retrocompatibilità con l’hardware 450 più vecchio per supportare la migrazione, l’aggiornamento ora consentirà di massimizzare il potenziale della rete. L’aggiornamento Deep VC riguarda l’intera generazione attuale di 450 PMP e PTP.

Vantaggi reali che favoriscono la crescita

Cosa offre DeepVC:

Maggiore velocità di trasmissione : i numeri parlano da soli. Un 450b può ora fornire oltre 200 Mbps su un canale da 40 MHz e il 450v supera i 400 Mbps utilizzando due canali. Tutto questo significa consegna di contenuti più veloce, operazioni più fluide e prestazioni ininterrotte per gli utenti finali. Questo miglioramento consente agli operatori di rete di espandere i piani di servizio premium senza dover rivedere la propria infrastruttura.

Maggiore efficienza per canali più ampi : l'innovazione affronta uno dei principali problemi che molti operatori hanno riscontrato nel passaggio a canali più ampi, come i 40 MHz. Se i precedenti tentativi di utilizzare canali più ampi hanno portato a guadagni limitati, Deep VC cambia l'equazione. Con prestazioni ottimizzate sui canali a 30 MHz e 40 MHz, gli operatori possono ora ottenere miglioramenti misurabili del throughput, rendendo l'aggiornamento gratuito estremamente vantaggioso.

Supporto all'espansione a 6 GHz: le capacità di throughput potenziate del 450v nei canali 40+40 MHz, che raggiungono velocità di download di oltre 400 Mbps, sono progettate per supportare la prossima ondata di piani a banda larga di alto livello, consentendo ai provider di sfruttare nuove opportunità di mercato nei paesi che hanno aperto all'utilizzo della frequenza 6GHz in ambito outdoor.

Questa innovazione non riguarda solo le prestazioni odierne, ma crea reti a prova di futuro per una crescita sostenibile. Questo aggiornamento di Deep VC è stato progettato pensando alla scalabilità: sia che si tratti di un piccolo operatore rurale o una grande azienda, è possibile implementare questa tecnologia sapendo di avere una soluzione che scalerà con l’attività senza introdurre compromessi sulle prestazioni.

Questo progresso non comporta costi aggiuntivi per i clienti, l’aggiornamento è incluso nella prossima release del software.

“In Cambium Networks crediamo che l’innovazione si misuri in base all’impatto che crea. Oggi sono entusiasta di parlare di Deep Virtual Circuit (Deep VC), un aggiornamento gratuito del nostro ultimo software che riflette il nostro impegno a migliorare le reti wireless. Non si tratta solo di un miglioramento tecnico, ma di un progresso fondamentale per gli operatori che cercano una crescita scalabile e affidabile nel tentativo di soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti finali”, ha dichiarato Morgan Kurk, CEO di Cambium.