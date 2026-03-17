Dell Technologies è il primo OEM a distribuire il desktop NVIDIA GB300 per agenti di AI autonomi con NVIDIA OpenShell

Dell Technologies ha annunciato il supporto a NVIDIA OpenShell, ampliando la collaborazione con NVIDIA per promuovere un’intelligenza artificiale sicura e autonoma.

Per gli sviluppatori che lavorano localmente, Dell e NVIDIA stanno collaborando su NVIDIA NemoClaw, uno stack open source che semplifica l’esecuzione degli assistenti sempre attivi di OpenClaw, in modo più sicuro, con un singolo comando. Come parte di NVIDIA Agent Toolkit, installa NVIDIA OpenShell, un runtime open source che fornisce un ambiente sicuro per l’esecuzione di agenti autonomi e modelli open source come NVIDIA Nemotron.

Dell Pro Max con GB10 e GB300 fornisce piattaforme desktop appositamente progettate per consentire alle aziende di creare e gestire localmente agenti autonomi e auto-evolutivi con un’intelligenza all’avanguardia. Come primo OEM a fornire un desktop con NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip, Dell porta 20 petaFLOPS di prestazioni e 748 GB di memoria direttamente sulle scrivanie degli sviluppatori1.

Perché è importante

Il rilascio di OpenClaw nel gennaio 2026 ha dimostrato la potenza degli agenti autonomi—sistemi di AI capaci di eseguire compiti complessi e multi-fase per periodi prolungati. Con oltre 100.000 stelle su GitHub nella prima settimana, OpenClaw ha mostrato che la prossima generazione di AI richiede agenti in grado di scrivere codice, generare sub-agent specializzati e imparare a utilizzare strumenti professionali in modo autonomo.

Tuttavia, questa capacità crea una sfida fondamentale: gli agenti autonomi, auto-evolutivi, necessitano di un ampio accesso a strumenti e dati per essere produttivi, mentre le aziende hanno bisogno di solidi controlli di sicurezza e governance per distribuirli in modo sicuro. NVIDIA OpenShell risolve questo problema fornendo un livello di infrastruttura che esegue qualsiasi agente di coding nella sua sandbox isolata senza richiedere modifiche al codice. Gli agenti partono con zero permessi, l’inferenza rimane privata per impostazione predefinita e ogni azione è soggetta a policy a livello di infrastruttura.

Dell Pro Max: progettato per agenti autonomi

I sistemi Dell Pro Max con GB10 e GB300 offrono la potenza di calcolo, ampia capacità di memoria e l’affidabilità always-on richieste dai workflow di agenti AI e dallo sviluppo di agenti autonomi. Con il supporto a NVIDIA OpenShell, le aziende dispongono dei controlli di sicurezza e dell’applicazione delle policy necessari per distribuire in modo sicuro agenti autonomi in ambienti di produzione.

· Dell Pro Max con GB10 – Alimentato da NVIDIA Grace Blackwell, il sistema può offrire fino a 1 petaFLOP di prestazioni AI FP4 in un sistema compatto ed efficiente dal punto di vista energetico. Con 128 GB di memoria coerente e unificata, le aziende possono eseguire modelli e agenti autonomi più grandi localmente, scalare a configurazioni quadruplicate e sfruttare l’intero stack software e l’ecosistema NVIDIA per l’AI. Il design ad alta efficienza energetica è ideale per agenti always-on. Dell e NVIDIA stanno co-progettando una soluzione air-gapped per clienti federali, che consente agli agenti di AI autonomi di operare su dati classificati e sensibili in ambienti fisicamente isolati, senza connessioni di rete esterne.

· Dell Pro Max con GB300 – Impacchettando prestazioni data center in un supercomputer da scrivania, Dell è il primo OEM a immettere sul mercato un desktop con GB300. Basato sul superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop con fino a 20 petaFLOPS di prestazioni FP4 e 748 GB di memoria coerente, Dell Pro Max con GB300 consente l’esecuzione di agenti autonomi alla scala dei trilioni di parametri. Le prestazioni di modelli di fascia frontier-level permettono agli agenti di operare completamente in locale, senza connessione al cloud, con tempi di risposta rapidi, maggiore tutela dei dati e funzionamento affidabile anche in assenza di connettività internet. La tecnologia esclusiva MaxCool di Dell mantiene la temperatura ottimale, rimuovendo il calore con un’efficienza fino a cinque volte superiore1.

Dichiarazioni

Jeff Clarke, chief operating officer, Dell Technologies: “Gli agenti autonomi rappresentano la prossima grande evoluzione dell’AI, ma le aziende non li metteranno in produzione finché non potranno eseguirli localmente su dati sensibili con solidi controlli di sicurezza. I nostri desktop Dell Pro Max e NVIDIA OpenShell risolvono questo problema. Siamo i primi a offrire questa capacità, una svolta fondamentale per il modo in cui gli sviluppatori progettano e distribuiscono soluzione di AI.”

Chris Marriot, vice president, Enterprise Platforms, NVIDIA: “Il futuro dell’AI sono agenti autonomi che ragionano, imparano e agiscono su compiti complessi per periodi prolungati. NVIDIA OpenShell fornisce il runtime sicuro di cui questi agenti hanno bisogno e i sistemi Dell Pro Max offrono la potenza di calcolo desktop per eseguirli su larga scala. Insieme aiutiamo le aziende a mettere in produzione la prossima generazione di AI in modo sicuro ed efficace.”

Ricercatore, Snowflake “Dell Pro Max, alimentato da GB300, consente al team di ricerca AI di Snowflake di effettuare il post-training di modelli su scala 32B e di spingere la lunghezza delle sequenze oltre 128K su una singola GPU direttamente sulle loro scrivanie. Con Arctic Training, il framework modulare di Snowflake progettato per semplificare e accelerare il post-training degli LLM, i nostri ricercatori possono prototipare rapidamente nuovi approcci di training e portare le innovazioni in produzione più velocemente. Questo riduce drasticamente il ciclo di feedback tra nuove idee di training e sistemi di AI pronti per la produzione.”

Disponibilità

Dell Pro Max con GB10 e GB300 con supporto a NVIDIA OpenShell sono disponibili. In EMEA: Dell Pro max con GB300 è disponibile solo in Francia, Regno Unito e Germania.