Digital signage: arriva la nuova generazione di display di Sharp

Sharp Display Solutions Europe, la divisione tecnologica audio video di Sharp Europe, parteciperà al Digital Signage Summit Europe (DSSE) che si terrà il 20 e 21 maggio 2026 a Monaco di Baviera. In occasione della 20^ edizione, DSSE riunisce le principali comunità mondiali del digital signage per assistere a conferenze, panel e per fare networking. In qualità di sponsor di lunga data e partner di settore, Sharp sarà presente per incontrare partner e clienti, contribuire al programma dell’evento e condividere una selezione delle ultime tecnologie display progettate per supportare soluzioni all’avanguardia, caratterizzate da valore a lungo termine e sostenibilità operativa.

“Per nuova generazione di display non intendiamo solo l’annuncio di nuovi prodotti: si tratta anche di coniugare prestazioni eccezionali con affidabilità a lungo termine, sostenibilità e sicurezza, in modo che i clienti possano integrare e migliorare i propri sistemi in tutta tranquillità”, afferma Tobias Augustin, Manager Product Management di Sharp Display Solutions Europe. “Il nostro obiettivo è offrire ai system integrator e ai clienti finali opzioni flessibili, dai display ePaper a bassissimo consumo energetico alle soluzioni dvLED su misura, su larga scala e supportate da una manutenzione semplice e prestazioni di lunga durata per ambienti attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

La sostenibilità nel signage riguarda il ciclo di vita, non solo le certificazioni

Con l’aumentare dei requisiti di sostenibilità in tutta Europa, le organizzazioni guardano oltre le specifiche tecniche di base per concentrarsi sui fattori che determinano l’impatto effettivo: la durata dei prodotti, la loro efficienza nell’uso quotidiano e la facilità con cui possono essere sottoposti a manutenzione, riparati o aggiornati.

L’approccio di Sharp si basa su hardware durevoli, assistenza proattiva volta a preservare le prestazioni nel tempo e guide pratiche su come ridurre i costi operativi, compreso il modo in cui le scelte relative ai contenuti possano influenzare concretamente il consumo energetico nelle installazioni a LED.

Dimostrazioni di prodotto in loco

I visitatori del DSSE 2026 potranno scoprire le seguenti tecnologie in esposizione:

Il display interattivo da 55 pollici della serie Sharp LM

Il display da 65 pollici della serie Sharp M2

L’ePaper display, da 13”, 25” e il nuovo display A2 ePaper

dvLED Serie E

dvLED Sere FE