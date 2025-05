Display pubblicitario dinamico: il primo al mondo è firmato Sony

In occasione della prossima fiera Digital Signage Summit Europe (DSSE), Sony presenterà la prima soluzione pubblicitaria dinamica al mondo, basata sulla tecnologia AITRIOS edge AI su display BRAVIA professionali, in grado di creare contenuti reattivi e mirati in base alla posizione dello spettatore sullo schermo.

Per sottolineare come la soluzione AITRIOS Edge AI possa essere utilizzata con molti modelli diversi, presso lo stand Sony verranno presentate due diverse applicazioni di questo sistema agnostico CMS, una incentrata sul rilevamento degli sguardi e sulla conseguente analisi con il partner AISS, l’altra sul rilevamento intelligente degli oggetti con il partner ScreenManager. Come esempi dei numerosi casi d’uso dei quali i retailer possono avvalersi, le due diverse configurazioni interpretano lo sguardo degli spettatori o rilevano gli oggetti per attivare contenuti personalizzati in tempo reale, offrendo ai rivenditori un’opportunità senza precedenti di coinvolgere e indirizzare meglio i clienti all’interno dei loro negozi.

I display BRAVIA Professional apportano la loro qualità d’immagine e affidabilità ai vertici della categoria alla piattaforma AI avanzata AITRIOS di Sony. Il potente system on chip (SoC) dei display consente alle applicazioni di signage dei partner CMS di funzionare senza problemi senza un lettore multimediale separato. La combinazione di BRAVIA, CMS e della piattaforma AITRIOS forma una Vision AI efficiente e intelligente, che rende ogni interazione con i clienti del retail più rilevante, personalizzata e d’impatto.

AITRIOS di Sony offre il primo sensore di visione intelligente IMX500 al mondo con capacità di elaborazione AI e software di gestione AI su un’unica piattaforma, consentendo ai team di tutti i livelli di competenza di creare, distribuire e gestire soluzioni di AI vision retail basate su metriche chiave del pubblico quali attributi, misurazione dello sguardo, prossimità al dispositivo e numero di persone in una determinata area. AITRIOS consente ai rivenditori di incrementare i ricavi sfruttando il rilevamento dello sguardo e l’analisi del comportamento per giustificare posizionamenti premium sugli scaffali e pacchetti di marketing personalizzati. Questa piattaforma, rispettosa della privacy e conforme al GDPR, grazie all’esclusiva elaborazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei sensori, migliora il coinvolgimento dei clienti e supporta modelli di prezzo basati sulle prestazioni, portando infine a un aumento delle vendite grazie a una pubblicità più mirata e in tempo reale e offrendo un valore misurabile ai rivenditori e ai loro partner di marca.

“I nostri display professionali BRAVIA sono progettati per offrire il massimo coinvolgimento dei clienti all’interno dei punti vendita e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per presentare informazioni pertinenti, tempestive e cristalline nel loro ambiente”, ha dichiarato Matsumura Motoki, Marketing Director, PDS, Sony Europe. “I nostri partner CMS per DSSE, AISS e ScreenManager, hanno integrato le soluzioni AITRIOS nei loro CMS per mostrare l’analisi del rilevamento dello sguardo e la segnaletica dinamica basata sul rilevamento degli oggetti. Combinando BRAVIA, CMS e AITRIOS, offriamo ai retailer display leader di categoria in termini di qualità dell’immagine e di costi di gestione e un modo nuovo ed entusiasmante di trasmettere messaggi significativi e iper-targettizzati al loro pubblico”.

“Creare soluzioni innovative per i clienti e i rivenditori è sempre emozionante e la collaborazione con Sony è stata un’opportunità straordinaria”, ha dichiarato Lorant Szucsik, Chief Commercial Officer di AISS Technologies.

“Siamo davvero entusiasti della perfetta integrazione della nostra piattaforma CMS in queste vetrine all’avanguardia al DSSE con Sony”, ha commentato Roman Almashi, Chief Executive Officer di ScreenManager. “Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno per l’innovazione e la realizzazione di esperienze eccezionali”.