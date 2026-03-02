DS-530III, lo scanner compatto A4 fronte/retro firmato Epson

Epson annuncia DS-530III, il compatto scanner documentale ad alta velocità, formato A4 fronte/retro che sostituisce il modello DS-530II ed è progettato per aiutare a digitalizzare i documenti in modo rapido, affidabile ed efficiente le piccole e medie imprese e i professionisti che operano nei settori quali finanza, servizi pubblici, sanità e servizi professionali.

Grazie all’ingombro ridotto e alla connettività USB 3.2 SuperSpeed, DS-530III è ideale per tutte quelle situazioni dove lo spazio sulla scrivania è limitato e quando sono fondamentali la rapidità di acquisizione dei documenti e la gestione affidabile di supporti misti. Si contraddistingue infatti per una velocità di scansione fino a 40 pagine o 80 immagini al minuto, oltre ad avere un alimentatore automatico di documenti (ADF) da 60 fogli e alla scansione fronte/retro a passaggio singolo. Infine, il robusto ciclo di lavoro giornaliero di 6.500 pagine garantisce prestazioni affidabili per le attività di scansione regolari e ad alto volume.

“Le aziende – ha dichiarato Renato Salvò, Manager Business Management Home&Office Product di Epson Italia – continuano a cercare modi semplici per ridurre la carta e lavorare in modo più efficiente. DS-530III è stato progettato per le persone che desiderano una scansione veloce e affidabile, senza complicazioni. Combinando alta velocità, ottima gestione dei supporti e software intuitivo in un dispositivo compatto, questo nuovo modello rende la digitalizzazione quotidiana dei documenti più semplice e veloce.”

DS-530III supporta un’ampia gamma di supporti: dai biglietti da visita alle ricevute, fino ai documenti in formato A4, e include la tecnologia Epson Paper Protection che aiuta a prevenire gli errori di alimentazione e a proteggere i documenti originali.

Viene fornito con Epson Scan 2, Document Capture Pro per Windows e Document Capture per macOS, consentendo agli utenti di eseguire scansioni direttamente su cartelle, servizi cloud ed e-mail; l’OCR e il riconoscimento dei codici a barre integrati facilitano invece la creazione di PDF ricercabili, la denominazione automatica dei file e la separazione dei documenti, aiutando le aziende a organizzare e accedere alle informazioni in modo più efficiente.

Epson DS-530III sarà disponibile a partire da aprile 2026.

Caratteristiche principali di Epson DS-530III

– scansione fino a 40 ppm, 80 ipm¹;

– scansione fronte/retro a passaggio singolo;

– ADF da 60 fogli per una rapida scansione in batch;

– connettività USB 3.2 SuperSpeed;

– supporta un’ampia gamma di supporti, tra cui ricevute e biglietti da visita;

– la tecnologia Paper Protection aiuta a prevenire i danni ai documenti;

– ciclo di lavoro giornaliero di 6.500 pagine;

– viene fornito con software Epson Scan 2, Document Capture Pro per Windows e Document Capture per macOS.

1. Basato su scansioni di documenti in formato A4 a 300 dpi in modalità bianco e nero o a colori.