DS1825+ e DS1525+: i due nuovi modelli DiskStation di Synology

Synology ha annunciato il lancio di due nuovi modelli di DiskStation, il DS1825+ e il DS1525+, progettati per fornire a piccole e medie imprese e professionisti soluzioni di archiviazione compatte e ad alte prestazioni.

“Questi due modelli offrono una solida base per la gestione dei dati e la collaborazione“, ha dichiarato Owen Liao, Product Manager di Synology. “Con le esigenze in evoluzione per la gestione dei dati, sono perfettamente progettati per offrire prestazioni, scalabilità e affidabilità di livello aziendale“.

Fornire Prestazioni e Scalabilità Eccellenti

Per garantire prestazioni ottimali per applicazioni esigenti, il DS1525+ e il DS1825+ sono dotati di porte duali 2.5GbE. Il DS1525+ può essere facilmente aggiornato a 10GbE tramite il modulo E10G22-T1-Mini, mentre il DS1825+ dispone di uno slot PCIe 3.0 che supporta schede di rete 10GBASE-T o 10/25GbE SFP+/SFP28. Entrambi i sistemi dispongono di due slot M.2, consentendo agli utenti di creare una cache completamente flash o uno storage pool per workload ad alte prestazioni. Nei test di prestazione, il DS1825+ ha raggiunto un throughput sequenziale SMB fino a 2.239 MB/s in lettura e 1.573 MB/s in scrittura utilizzando SSD, mentre il DS1525+ ha raggiunto fino a 1.181 MB/s in lettura e 1.180 MB/s in scrittura.

Entrambi i sistemi sono progettati per la scalabilità, supportando l’espansione della capacità con l’aggiunta di fino a due unità di espansione DX525 a 5 vani. Questo consente alle aziende di aumentare facilmente la loro capacità di archiviazione man mano che crescono le loro esigenze di dati, fornendo una soluzione a prova di futuro per le esigenze di archiviazione a lungo termine. Il DS1525+ fornisce fino a 300 TB di archiviazione grezza, e il DS1825+ fornisce fino a 360 TB di archiviazione grezza quando completamente espanso con 18 e 15 unità rispettivamente.

Il DS1525+ e il DS1825+ sono progettati come un sistema completo per offrire prestazioni e affidabilità costanti con dischi rigidi compatibili. Segue un quadro di compatibilità dei dischi accuratamente curato, supportato da oltre 7.000 ore di test rigorosi. Per garantire un’integrazione ottimale e una dipendenza a lungo termine, DSM sul DS1525+ e DS1825+ richiede dischi rigidi compatibili per l’installazione.

Funzionalità Versatili per Workload Aziendali

Alimentati dal DiskStation Manager (DSM) di Synology, questi sistemi offrono funzionalità versatili per soddisfare le diverse esigenze di gestione dei dati aziendali.

Synology Drive trasforma il sistema in un cloud privato, consentendo l’accesso multipiattaforma e la sincronizzazione sito-a-sito per team distribuiti.

trasforma il sistema in un cloud privato, consentendo l’accesso multipiattaforma e la sincronizzazione sito-a-sito per team distribuiti. Active Backup Suite fornisce protezione completa per dispositivi Windows, Linux e MacOS, macchine virtuali e account cloud, con opzioni di backup flessibili fuori sede.

fornisce protezione completa per dispositivi Windows, Linux e MacOS, macchine virtuali e account cloud, con opzioni di backup flessibili fuori sede. Surveillance Station offre gestione video scalabile e analisi intelligenti in tempo reale per proteggere i beni fisici.

Disponibilità dei nuovi modelli DS1825+ e DS1525

Il DS1825+ e il DS1525+ sono già disponibili, attraverso la rete di partner e rivenditori Synology in tutto il mondo.