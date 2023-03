easyE4: nuovi relè di controllo da Eaton

Eaton presenta i nuovi relè di controllo easyE4, che sono stati migliorati per ampliare la gamma di possibili applicazioni e soddisfare i crescenti requisiti di sicurezza informatica.

Aggiornati rispetto alla versione precedente, i nuovi relè di controllo easyE4 di Eaton includono una comunicazione Ethernet significativamente più veloce, una memoria estesa e una trasmissione dati crittografata, che rendono l’implementazione delle attività di regolazione e controllo ancora più sicura e user-friendly. Inoltre, il nuovo controllore offre maggiore memoria e un MAC (Media Access Control) Ethernet integrato, a sostituzione di quello separato. Ciò rende easyE4 ancora più potente e pone le basi per ulteriori espansioni funzionali, in programma nel prossimo futuro.

Con l’aggiornamento, Eaton introduce anche un nuovo certificato per connessioni sicure tra il server Web di easyE4 e il browser, nonché una nuova versione (V2) del protocollo easyProtocol utilizzato per trasferire il programma. Grazie alla comunicazione crittografata SSL/TLS, i dati vengono trasmessi in modo sicuro senza essere letti da persone non autorizzate. Allo stesso tempo, la memoria del programma è stata più che triplicata, raggiungendo i 128 kB. Ciò consente programmi clienti più complessi, semplificando al contempo l’utilizzo dei popolari blocchi utente.

Inoltre, grazie a un importante aggiornamento delle funzioni, i blocchi utente ora sono accessibili tramite una cartella di archivio e possono quindi essere facilmente utilizzati anche in altri progetti senza onerose operazioni di esportazione/importazione. Per analizzare da vicino cosa sta succedendo esattamente al loro interno, i blocchi utenti possono essere aperti in simulazione per visualizzarne lo stato.

Un’ulteriore innovazione riguarda i miglioramenti nel data logger e nella lettura dei file di log. Non è più necessario arrestare il programma per valutare i valori misurati: tale operazione può essere portata a termine anche nel cosiddetto stato “run”, cioè durante il funzionamento in corso. Mentre in precedenza l’accesso al data logger era possibile solo direttamente sul rispettivo relè di controllo, ora i dati possono essere comodamente letti tramite il server web integrato (e quindi tramite la rete aziendale), anche senza una licenza easySoft.

La modularità è uno dei grandi vantaggi di easyE4: anche il supporto per i moduli di espansione opzionali in easySoft è stato ulteriormente migliorato. Ora la stessa estensione può essere gestita all’interno di un unico programma, anche se l’applicazione comprende più macchine di diverse dimensioni, ciascuna con un differente numero di moduli di estensione.

“Affidabili e versatili, i nuovi relè di controllo easyE4 sono stati creati specificamente per l’implementazione del comando e della regolazione di diverse applicazioni in maniera efficiente, flessibile e semplice. Oltre a essere facili da utilizzare, i dispositivi easyE4 sono anche semplici da programmare e sono quindi particolarmente adatti per la costruzione di macchine o nelle applicazioni di automazione di edifici”, ha spiegato Luca Vismara, Product Manager Drives di Eaton Italia.