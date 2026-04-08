ECOSYS MZ3201ix: il multifunzione monocromatico A3 per le sfide della moderna trasformazione digitale

Kyocera Document Solutions, attiva a livello mondiale nel settore delle soluzioni documentali, lancia la nuova ECOSYS MZ3201ix. Questo sistema multifunzione monocromatico A3 è stato progettato per rispondere alle sfide della moderna trasformazione digitale, offrendo a gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni un connubio perfetto tra affidabilità estrema, intelligenza artificiale e costi operativi ridotti.

Erede dei popolari sistemi ECOSYS M4125idn e M4132idn, la nuova MZ3201ix non si limita a gestire i processi di stampa, copia e scansione, ma introduce miglioramenti sostanziali in termini di produttività ed ecosostenibilità. Il dispositivo integra infatti funzioni di Intelligenza Artificiale a disposizione degli utenti che desiderano ottimizzare l’ambiente di stampa, rendendo la gestione dei flussi documentali più fluida, automatizzata e intelligente.

Il cuore dell’interazione è rappresentato dal pannello touch a colori da 7 pollici, sviluppato secondo la filosofia progettuale Kyocera che punta a un’esperienza d’uso semplice, intuitiva ed efficiente. L’interfaccia, coerente con le moderne app mobile, riduce al minimo i tasti fisici e permette un accesso immediato alle applicazioni HyPAS e a tutte le funzioni di gestione documentale.

Questa versatilità è supportata da una velocità di stampa di 32 pagine al minuto in bianco e nero e da una configurazione standard robusta che include la stampa fronte-retro automatica e una gestione della carta espandibile fino a 1.600 fogli, garantendo continuità operativa anche nei carichi di lavoro più intensi.

In un panorama digitale in cui la protezione del dato è prioritaria, Kyocera Document Solutions eleva gli standard di sicurezza integrando protocolli d’avanguardia come TLS 1.3, S/MIME, Allowlisting e Firma Digitale. Queste tecnologie, che si affiancano a soluzioni consolidate quali TPM e Secure Boot, assicurano la massima integrità delle informazioni e comunicazioni criptate, proteggendo l’azienda da accessi non autorizzati e minacce informatiche esterne.

La sostenibilità rimane il pilastro fondamentale della tecnologia proprietaria ECOSYS. Grazie all’impiego di componenti a lunga durata, MZ3201ix vanta una durata eccezionale grazie a un ciclo di manutenzione di 300.000 pagine, che praticamente annulla la necessità di interventi tecnici per l’intero ciclo di vita della macchina. Questo approccio non solo riduce drasticamente l’impatto ambientale limitando i rifiuti, ma assicura alle aziende un costo totale di gestione estremamente vantaggioso e una produttività costante, ulteriormente garantita dal monitoraggio remoto tramite Kyocera Fleet Services.

Infine, il sistema accelera la transizione verso il cloud grazie alla piena compatibilità con soluzioni come Kyocera Cloud Capture. Questa integrazione permette di digitalizzare i documenti cartacei e connetterli direttamente ai principali ecosistemi cloud, semplificando l’archiviazione e la condivisione delle informazioni in totale mobilità.

La nuova ECOSYS MZ3201ix è la soluzione ideale per gli ambienti professionali che ricercano alta produttività, semplicità d’utilizzo ed efficienza operativa e rappresenta un investimento vantaggioso e sicuro nel tempo.