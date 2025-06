Edifici storici: come aggiornare le reti di comunicazione

Nonostante l’indubbio fascino, gli edifici storici rappresentano una sfida per le moderne reti di comunicazione, nell’articolo che condividiamo oggi Snom Technology, marchio premium per la comunicazione aziendale integrata, illustra come le aziende possano garantire la fruibilità di strumenti moderni per le telecomunicazioni anche in palazzi d’epoca.

Buona lettura!

Architetture d’epoca, sfida moderna: svecchiare le reti di comunicazione negli edifici storici

Una rete stabile è la spina dorsale dei moderni processi lavorativi, dai servizi cloud alle videoconferenze, fino alla telefonia IP. Tuttavia, proprio negli edifici storici aggiornare l’infrastruttura di rete diventa una sfida. Eppure, proprio questi edifici sono spesso sede di aziende moderne e enti pubblici.

In Italia, la ricchezza del patrimonio storico e artistico fa sì che un’altissima percentuale di edifici, soprattutto nei centri storici e nelle città d’arte come Roma, Firenze, Venezia o Napoli, sia sottoposta a tutela monumentale o risulti di interesse culturale. Molti di questi stabili si trovano anche in città di dimensioni più ridotte, dove gli edifici storici, ex fabbriche o complessi industriali dismessi stanno vivendo una rinascita come uffici, studi professionali, alberghi o spazi per startup.

L’antico incontra il presente

Questi edifici storici sono straordinari architettonicamente, ma spesso tecnicamente obsoleti. Materiali di costruzione come mattoni e pietra, così come le solette massicce, disturbano notevolmente la propagazione dei segnali Wi-Fi e mobili. A ciò si aggiunge un’infrastruttura elettrica e di rete spesso obsoleta che ostacola interventi di modernizzazione. Anche gli edifici per uffici relativamente nuovi, spesso in cemento armato e dotati di materiali isolanti di nuova generazione o di finestre a risparmio energetico con vetri basso emissivi, presentano problematiche in termini di trasmissione dei segnali radio.

Soluzioni wireless in vantaggio – se usate con criterio per raggiungere l’obiettivo

In presenza di queste condizioni, le soluzioni di comunicazione senza fili si sono rivelate oltremodo pratiche, poiché minimizzano gli interventi strutturali e possono essere implementate in maniera flessibile. Tuttavia non tutte le tecnologie wireless sono adatte a ogni edificio. È quindi essenziale un’analisi approfondita sia delle condizioni strutturali che delle reali esigenze.

Fase 1: Identificare le aree di scarsa copertura del segnale

Questa analisi richiede una valutazione delle aree degli edifici storici dove la rete mobile o il Wi-Fi non sono affatto disponibili o poco performanti. Ci sono problemi con le chiamate? La qualità della voce e la stabilità della connessione sono adeguate? In questo frangente vale la pena interfacciarsi con i dipendenti, perché spesso i punti deboli emergono solo nella vita quotidiana.

Fase 2: Scegliere la tecnologia di comunicazione più idonea

Nel campo della comunicazione senza fili, si impiegano principalmente due tecnologie:

I sistemi basati su Wi-Fi utilizzano l’infrastruttura di rete esistente . Sono particolarmente adatti se esiste già una copertura Wi-Fi completa nell’edificio. Lo svantaggio può essere sia dovuto alla notevole suscettibilità a fattori di disturbo del segnale, sia al fatto che tutti i dispositivi – inclusi i telefoni – competono per la stessa larghezza di banda. Entrambi questi elementi possono cagionare interruzioni della conversazione o a una scarsa qualità della voce.

. Sono particolarmente adatti se esiste già una copertura Wi-Fi completa nell’edificio. Lo svantaggio può essere sia dovuto alla notevole suscettibilità a fattori di disturbo del segnale, sia al fatto che tutti i dispositivi – inclusi i telefoni – competono per la stessa larghezza di banda. Entrambi questi elementi possono cagionare interruzioni della conversazione o a una scarsa qualità della voce. I sistemi DECT (“Digital Enhanced Cordless Telecommunications”) operano con una propria gamma di frequenze e offrono non solo una portata del segnale più ampia, ma anche una connessione più stabile, quindi una migliore qualità della voce. Soprattutto per organizzazioni con un elevato volume di chiamate, si consiglia l’uso di sistemi DECT multicella, che coprono in modo affidabile più piani o grandi superfici. Eventuali zone d’ombra possono essere eliminate facilmente, posizionando le stazioni base in modo mirato.

Svecchiare invece che demolire

Un chiaro vantaggio di molte soluzioni moderne è che riducono gli interventi strutturali al minimo. I sistemi di comunicazione basati su cloud spesso non richiedono cablaggi aggiuntivi, il che è fondamentale soprattutto negli edifici storici sotto tutela. Anche la configurazione avviene solitamente da remoto, il che riduce sforzi e costi.

Nessuno sa quali saranno le esigenze della propria azienda tra cinque anni. Nuovi dipendenti, una diversificazione dei modelli operativi o le innovazioni tecnologiche possono richiedere aggiustamenti. Per questo vale la pena scegliere sistemi scalabili che crescono con l’azienda. I sistemi IP cordless DECT abbinati a soluzioni basate su cloud offrono una flessibilità a lungo termine.

Estetica ed efficienza in armonia

Gli edifici storici possono sembrare a prima vista luoghi tutt’altro che adatti per ambienti di lavoro moderni; tuttavia, con la giusta pianificazione e tecnologia, è possibile creare anche qui un’infrastruttura potente e a prova di futuro. Le aziende beneficiano non solo di un ambiente di lavoro attraente, ma anche di una comunicazione fluida, senza grovigli di cavi o aree prive di segnale.