EPIC M23P A3 Quickflex: l’ultima soluzione di LAPP per i servomotori

LAPP, gruppo che sviluppa e produce soluzioni integrate nella tecnologia di connessione e cablaggio, annuncia il lancio del suo nuovo connettore EPIC M23P A3 Quickflex, progettato specificamente per i servomotori.

Presentato in anteprima in occasione della recente Hannover Messe 2025, l’innovativo connettore offre una combinazione di robustezza, flessibilità, compatibilità elettromagnetica e facilità d’uso, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione.

Il connettore EPIC M23P A3 Quickflex garantisce un collegamento sicuro e affidabile per i servomotori, fondamentali in numerosi settori, tra cui l’automazione industriale, la robotica e l’industria automobilistica, dove controllano con precisione posizioni angolari, velocità e accelerazioni in macchine CNC, nastri trasportatori e altri macchinari in fase produttiva.

EPIC M23P A3 Quickflex: costruito per resistere

EPIC M23P A3 Quickflex offre un grado di protezione IP68 quando inserito, garantendo la protezione da polvere e liquidi. Lo spessore della parete rinforzato lo rende resistente agli urti e alle vibrazioni, mentre l’ottimizzazione in ottica EMC assicura prestazioni affidabili anche in presenza di interferenze, e può operare a tensioni fino a 1.000 V e altitudini fino a 5.000 metri.

Flessibilità by-design con EPIC M23P A3 Quickflex

Il design girevole del connettore consente una regolazione dell’angolo di uscita, offrendo la massima flessibilità durante l’installazione. Ciò è particolarmente vantaggioso negli spazi ristretti, come quelli che si trovano comunemente nelle applicazioni robotiche, dove EPIC M23P A3 Quickflex di LAPP fa valere anche le sue dimensioni contenute. Inoltre, il connettore mantiene le stesse geometrie di fissaggio della flangia dei modelli precedenti, semplificando l’integrazione con i sistemi esistenti.

Facilità d’uso

Il sistema di bloccaggio rapido Quickflex semplifica e velocizza il processo di connessione. Con solo un 1/8 di giro, il connettore EPIC M23P A3 Quickflex è fissato saldamente, compatibile con gli standard di mercato più diffusi. Il sistema ad anelli colorati permette poi una facile identificazione degli assi e dei motori, facilitando il lavoro di installatori e manutentori.

Completando la gamma di cavi per servomotori di LAPP, EPIC M23P A3 Quickflex offre una soluzione completa per le esigenze di alimentazione e trasmissione del segnale, rappresentando inoltre un’anteprima della nuova generazione di connettori dell’azienda, caratterizzati da una maggiore usabilità, un design migliorato e processi di produzione più efficienti.

Dichiarazioni

“Il connettore EPIC M23P A3 Quickflex è espressione concreta del nostro impegno verso l’innovazione e la proposta di soluzioni di connettività all’avanguardia. Un impegno che si affianca alla nostra capacità distintiva di agire come partner del cliente, affiancandolo in ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione di soluzioni complete e personalizzate. Grazie alla competenza dei nostri esperti e alla capillarità della nostra rete, garantiamo un supporto consulenziale costante e mirato, costruendo insieme percorsi di successo”, ha commentato Simone Villa, Product Marketing Manager di LAPP Italia.