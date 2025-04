Epson WorkForce Enterprise: si amplia la gamma

WorkForce Enterprise AM-M5500 è la nuova stampante monocromatica A3 di Epson, contraddistinta da una elevata velocità di stampa (55 pagine al minuto) e di scansione fronte/retro (140 ipm) e da un ingombro ridotto. Questo modello amplia la gamma Epson di stampanti Enterprise basate sulla tecnologia a getto di inchiostro Heat-Free, che non utilizza calore, ed è stato sviluppato per accelerare la transizione dalle macchine laser ancora in uso verso soluzioni maggiormente sostenibili.

Il nuovo prodotto possiede tutti i vantaggi della tecnologia a getto d’inchiostro Epson Heat-Free, tra cui un consumo ridotto di energia e di materiali di consumo rispetto alle stampanti laser, oltre a non richiedere tempi di riscaldamento prima di produrre la prima pagina, riducendo i tempi di attesa degli utenti e contribuendo ad aumentare la produttività.

“Questa nuova stampante – ha affermato Luca Motta, Head of Sales Office Print di Epson Italia – amplia la nostra gamma WorkForce Enterprise AM e rappresenta una soluzione monocromatica funzionale e prestazionale per tutte quelle realtà che hanno elevati volumi di stampa e scansione. In quanto parte dell’ecosistema AM, condivide la stessa interfaccia utente, la compatibilità con le soluzioni nostre e di terze parti e possiede una struttura interna simile a quella delle altre unità della famiglia, semplificando l’utilizzo e la comprensione da parte degli utenti finali e la gestione e l’assistenza da parte del canale.”

Prestazioni, compattezza e compatibilità

Grazie al percorso carta a forma di “C”, WorkForce Enterprise AM-M5500 è uno dei prodotti più compatti della sua categoria, ideale per l’utilizzo in ambienti in cui lo spazio è limitato. Inoltre, grazie al sistema operativo a piattaforma aperta, semplifica l’integrazione nelle flotte esistenti e garantisce la compatibilità con i sistemi di stampa e di gestione delle flotte di terze parti, oltre ovviamente con le soluzioni Epson.

“Come tutte le nostre stampanti Heat-Free – ha concluso Motta – AM-M5500 riduce il consumo di energia e di parti consumabili rispetto alle laser, offrendo al contempo stampe affidabili e di alta qualità ad alta velocità. Abbiamo confermato nel dicembre scorso che Epson non vende più modelli laser in Europa e con questo prodotto rafforziamo ulteriormente la nostra gamma di stampanti a getto d’inchiostro, per offrire una soluzione a tutte le esigenze aziendali.”