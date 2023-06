Esperienze di ascolto uniche con i nuovi Flashstor

Promettono esperienze di ascolto uniche i nuovi Flashstor 6 e 12 PRO di ASUSTOR completamente basati su tecnologia NVMe. Gli ultimi nati, infatti, sono in grado di garantire un’ampia capacità di archiviazione, offrendo la possibilità di montare rispettivamente fino a 6 e fino 12 unità M.2.

Particolarmente compatti e sottili e contraddistinti da un design hi-tech e raffinato, i nuovi Flashstor sono dotati di un particolare sistema di raffreddamento che consente di mantenere l’hardware e le unità M.2 sempre alle temperature ottimali, ottenendo comunque le emissioni sonore entro 18,7 decibel.

Esperienze di ascolto uniche in qualsiasi ambiente di casa

La silenziosità del sistema di dissipazione del calore e l’assenza di tradizionali hard disk, il cui rumore può risultare particolarmente fastidioso, permette di posizionare questi NAS in qualsiasi ambiente della casa, compresi quelli in cui ci si desidera rilassare, magari ascoltando i propri brani preferiti.

Per soddisfare le richieste anche degli audiofili più esigenti, per offrire esperienze di ascolto uniche, ASUSTOR ha dotato i Flashstor 6 e 12 PRO di una porta HDMI 2.0 e una S/PDIF su TOSLINK, che insieme a Hi-Res Player, un lettore musicale che supporta un’ampia varietà di formati multimediali, sono in grado di assicurare esperienze di ascolto senza compromessi.

Grazie a Roon Server e alle relative app disponibili per Mac, Windows, iOS e Android, inoltre, i NAS ASUSTOR permettono la riproduzione in streaming dei brani senza perdite di qualità su dispositivi Sonos, AirPlay e Roon Ready. Roon offre poi la possibilità di gestire la riproduzione multi-room e permette il collegamento a servizi di streaming come, ad esempio, Spotify.

Flashstor: elevate prestazioni in ogni situazione

Equipaggiati con processori Quad-Core Intel Celeron N5105 a 10 nm e 4 GB di RAM DDR4-2933 ad alta efficienza espandibili fino a 16 GB, i nuovi NAS firmati Asustor garantiscono elevate prestazioni in ogni situazione.

Anche sul fronte della connettività ASUSTOR ha deciso di offrire il massimo. Flashstor 6 mette, infatti, a disposizione due porte 2.5-Gigabit, mentre Flashstor 12 Pro è dotato di serie di una porta 10-Gigabit. Due porte USB 3.2 Gen 2×1 a 10 Gbps, assicurano poi la possibilità di collegare unità di espansione e dischi esterni in modo semplice e immediato.