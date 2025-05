Expert Serie P: l’intera gamma ASUS al Computex 2025

In occasione del Computex 2025, ASUS e AMD hanno annunciato il lancio della nuova gamma ASUS Expert P–series Copilot+, evidenziando la loro leadership nel settore dei PC AI. Alimentata dai nuovi processori AMD Ryzen AI Serie 300, la nuova linea include il laptop ExpertBook P3 (PM3), i desktop ExpertCenter P700 (PM700MK, PM700SK), i PC all-in-one ExpertCenter P600 (PM640, PM670) e il mini-PC ExpertCenter PN54. Questi dispositivi aziendali di ultima generazione sono stati progettati per offrire un’elaborazione AI rapida, una produttività fluida e sicurezza avanzata per i lavoratori – il tutto con design e sostenibilità.

“La nostra partnership con ASUS ha avuto inizio nei segmenti consumer e gaming con enorme successo, ora siamo entusiasti di crescere su questa linea ampliandola ai dispositivi commercial.” ha dichiarato Jack Huynh, Vicepresidente e Direttore Generale della divisione computing e graphics di AMD. “L’introduzione di questa nuova gamma, alimentata dai processori AMD Ryzen AI, segna un momento epocale nei computer ad alte performance. Questa nuova evoluzione è stata progettata per rispondere alle esigenze e ai carichi di lavoro sempre più crescenti dell’AI, offrendo una velocità mai vista prima, efficienza e scalabilità per applicazioni e innovazione nel mondo.”

“Siamo fieri di rafforzare la nostra collaborazione con AMD mentre entriamo in una nuova era del computing potenziato dall’AI. In ASUS, siamo convinti che l’AI trasformerà i PC – dall’architettura di sistema fino ad applicazioni nel mondo reale,” afferma S.Y.Hsu, Co-Ceo di ASUS. “Con l’aggiunta della nuova serie Expert – nata da zero per rivoluzionare le performance e l’efficienza sul posto di lavoro – al nostro ampio portafoglio di PC AI e al nostro impegno all’innovazione, ci impegniamo a offrire esperienze AI di nuova generazione capaci di supportare gli utenti ovunque.”

Serie ASUS ExpertBook P3

A guidare le novità è la Serie ExpertBook P3, disponibile nelle varianti 14 pollici (PM3406) e 16 pollici (PM3606), alimentata da processori AMD Ryzen™ AI PRO 7 con TDP da 45W, offrendo fino a 66 TOPS di performance. Sono stati progettati con una batteria 70Wh, oltre a una tecnologia ExpertCool per mantenere la temperatura sia a computer aperto che chiuso, un telaio di metallo, e una gamma di porte I/O posizionate per migliorare il comfort e il movimento del mouse. I processori AMD Ryzen PRO garantiscono agli utenti business 18 mesi di stabilità software pianificata, 24 mesi di disponibilità pianificata e un processo di validazione della piattaforma per assicurazione qualità a lungo termine.

Serie ASUS ExpertCenter P600

La Serie ExpertCenter P600 è il primo PC Copilot+ all-in-one di ASUS, con schermo disponibile sia in 24 pollici (PM640) che 27 pollici (PM670). Progettato per privacy e maggiori prestazioni il P600 offre fino a 50 TOPS di Potenza NPU per la creazione di contenuti in tempo reale e include una fotocamera retrattile, un touchscreen FHD e una durabilità di livello aziendale. Microsoft Copilot è integrato per una produttività senza interruzioni.

Serie ASUS ExpertCenter P700

Analogamente, la serie ExpertCenter P700 debutta come il primo PC desktop Copilot+ di ASUS, offrendo una versione minitower (PM700MK) e small-form factor (PM700SK). Con fino a 50 TOPS di Potenza di calcolo AI (NPU), è conforme agli standard della certificazione MIL-STD-810H ed è stato progettato a resistere a qualsiasi scenario aziendale.

ASUS ExpertCenter PN54 Mini PC

A completare la serie P è l’ExpertCenter PN54 Mini PC, che porta le capacità di Copilot+ in formato palmare, rendendolo la soluzione ideale per ambienti con poco spazio, come chioschi, postazioni retail e postazioni di lavoro minimaliste. Nonostante il design compatto, PN54 offre ottime prestazioni e accelerazione di AI, garantendo flussi di lavoro più intelligenti e multitasking in qualsiasi ambiente.

Strumenti AI complete e sicurezza di livello aziendale

Tutti I modelli ASUS ExpertBook ed ExpertCenter P-series sono dotati di ASUS AI ExpertMeet e ASUS ExpertGuardian — strumenti potenti per migliorare la collaborazione e garantire una protezione a livello professionale. AI ExpertMeet è l’assistente integrato che migliora l’esperienza delle riunioni con traduzioni, trascrizione e riassunto. Tutte le informazioni confidenziali restano sul PC, eliminando preoccupazioni sulla privacy. ExpertGuardian offre una protezione completa che va dall’hardware al software fino al firmware. I dispositivi della serie P sono inoltre progettati con un BIOS di livello commerciale conforme al NIST SP 800-155, TPM 2.0 integrato e cinque anni di supporto per aggiornamenti di BIOS e driver, offrendo una sicurezza a diversi livelli dal software all’hardware.

ASUS offre inoltre supporto per aziende di tutte le dimensioni per massimizzare l’efficienza e ridurre il carico IT. La nostra flessibilità, la nostra esperienza a livello mondiale e il support immediato ti lasciano concentrare sulla crescita del tuo business.