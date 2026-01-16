FLEX di Sensormatic Solutions: la rivoluzione integrata per visual merchandising, retail media e prevenzione delle perdite

Sensormatic Solutions, il principale portafoglio globale di soluzioni per il retail di Johnson Controls, amplia la propria offerta con FLEX, una nuova soluzione di sorveglianza elettronica degli articoli (EAS) altamente personalizzabile e pronta per la comunicazione digitale in store. FLEX (Flexible Loss-prevention & Engagement Experience) è stata progettata per valorizzare gli spazi all’ingresso del punto vendita, integrando visual merchandising, strumenti per la gestione dei contenuti digitali e una gamma completa di tecnologie per la prevenzione delle differenze inventariali. FLEX si integra con facilità nel design del negozio, diventando un vero e proprio punto di accesso per l’esperienza cliente. I visitatori di EuroShop (Düsseldorf, 22 – 26 febbraio 2026) potranno vivere un’esperienza immersiva e scoprire FLEX dal vivo nel Padiglione 6, Stand C01.

“I dispositivi EAS possono e dovrebbero fare molto di più che rilevare la merce e avvisare il personale in caso di incidenti”, afferma Luca Cappellini, General Manager Western Europe di Sensormatic Solutions. “Spesso sono il primo elemento che i clienti notano entrando in negozio, e possono contribuire a creare un impatto immediato sull’esperienza d’acquisto. Grazie a un design moderno, sensori e avvisi personalizzabili e funzionalità avanzate di visual merchandising, la nostra nuova piattaforma aiuta i retailer e i loro partner a valorizzare gli spazi strategici del punto vendita, estendendo l’esperienza di brand lungo tutto il customer journey”.

Sensormatic FLEX permette ai retailer di adottare un modello di business “store-as-a-media”, rispondendo alla crescente richiesta di soluzioni in grado di sostenere il successo dei retail media network (RMN). Grazie a un design modulare, FLEX offre ai team di digital advertising, marketing, store design e visual merchandising la possibilità di creare ingressi dei punti vendita più dinamici, perfettamente in linea con la brand identity e le aspettative dei clienti. Le opzioni in AM, RF e Gen2X RFID, insieme alle diverse tipologie di allarme, garantiscono al personale dedicato alla sicurezza e alla loss prevention tutti gli strumenti necessari per contrastare i furti e proteggere l’inventario.

L’approccio flessibile e altamente personalizzato introdotto da FLEX consente ai retailer di:

Incrementare il traffico in negozio e massimizzare le vendite . Sensormatic FLEX è progettata per ottimizzare le operazioni e valorizzare l’entrata del punto vendita, attirando i passanti e incrementando gli ingressi. Migliora il coinvolgimento dei clienti, la disponibilità dei prodotti a scaffale e la redditività, riducendo al contempo le perdite di inventario.

. Sensormatic FLEX è progettata per ottimizzare le operazioni e valorizzare l’entrata del punto vendita, attirando i passanti e incrementando gli ingressi. Migliora il coinvolgimento dei clienti, la disponibilità dei prodotti a scaffale e la redditività, riducendo al contempo le perdite di inventario. Preservare l’identità e la riconoscibilità del brand . Il design modulare e personalizzabile di FLEX offre ai visual merchandiser e ai progettisti degli spazi maggiore controllo sull’aspetto e sull’atmosfera del negozio, assicurando un’esperienza coerente e distintiva.

. Il design modulare e personalizzabile di FLEX offre ai visual merchandiser e ai progettisti degli spazi maggiore controllo sull'aspetto e sull'atmosfera del negozio, assicurando un'esperienza coerente e distintiva. Rispondere con agilità ai nuovi trend di mercato.

FLEX consente ai team di aggiornare facilmente le campagne in base alle esigenze del momento, mentre le funzionalità RFID opzionali permettono di monitorare in tempo reale sia la merce, sia le tendenze relative alle perdite di inventario, garantendo una comunicazione sempre attuale e coinvolgente. Potenziare le performance dei retail media network. La flessibilità e l’alta qualità dei display dei sistemi FLEX consentono a retailer e partner di sfruttare al massimo gli spazi in entrata del punto vendita, catturando l’attenzione dei clienti e generando nuove opportunità di ricavo.

Sensormatic Solutions invita tutti i visitatori di Euroshop 2026 a scoprire la propria visione sul futuro del punto vendita e le ultime innovazioni presso il padiglione 6, Stand C01.