Flip Folio: la nuova custodia per iPad di Logitech

Logitech annuncia il lancio di Flip Folio, una custodia protettiva con tastiera integrata a fissaggio magnetico per iPad Pro e iPad Air, progettata per adattarsi al tuo stile di vita, sia che tu stia guardando video, lavorando a progetti creativi o collaborando con altre persone. A differenza delle attuali custodie con tastiera per iPad, questa tastiera Bluetooth a grandezza standard, dal design compatto, offre massima flessibilità, permettendoti di configurare il tuo dispositivo esattamente come desideri.

Quando non è in utilizzo, la tastiera si aggancia magneticamente sul retro della custodia per una portabilità pratica e semplice. La custodia garantisce inoltre una protezione completa, anteriore e posteriore, dell’iPad, ideale per chi è sempre in movimento, che si tratti di tenerlo sotto il braccio o riporlo in una borsa. Grazie alla possibilità di associare più dispositivi, è possibile passare facilmente da un iPad a uno smartphone o ad altri dispositivi abilitati Bluetooth, assicurando una connettività fluida all’interno dell’ecosistema con Flip Folio.

La custodia Flip Folio è progettata con attenzione alla sostenibilità

Flip Folio è realizzata con un approccio sostenibile, utilizzando almeno il 37% di plastica riciclata post-consumo certificata per il modello Graphite, contribuendo a dare nuova vita a materiali plastici a fine uso. L’alluminio impiegato è prodotto tramite processi a basse emissioni di carbonio, mentre tutte le confezioni in carta provengono da fonti responsabili certificate FSC o controllate.

Specifiche tecniche

Tastiera integrata: tastiera Bluetooth con aggancio magnetico

Protezione: anteriore e posteriore dell’iPad

Regolazioni: supporto multi-angolazione (con ingombro ridotto)

Connettività: associazione multi-dispositivo, commutazione semplice tra 3 dispositivi

Orientamento iPad: orizzontale e verticale

Compatibilità: iPad Pro (11 pollici M4, 13 pollici M4) e iPad Air (11 pollici M2 & M3, 13 pollici M2 & M3, e 5a generazione)

Disponibilità e prezzi di Flip Folio

Flip Folio è disponibile al prezzo di 199 € per i modelli iPad Pro e iPad Air da 13 pollici, e 179 € per i modelli da 11 pollici.

Due le tonalità cromatiche a disposizione: Graphite, acquistabile già al lancio, Pale Grey, da settembre.

Dichiarazioni

“Abbiamo progettato Flip Folio per rendere l’esperienza con iPad divertente e funzionale, aiutando gli utenti a concentrarsi su ciò che conta davvero“, afferma Joseph Mingori, General Manager della divisione soluzioni mobili e audio di Logitech. “Flip Folio valorizza le attività quotidiane – dalle maratone televisive alla consultazione dei social media o delle email – offrendo portabilità e connettività, per permettere a tutti di fare ciò che amano, ovunque si trovino“.