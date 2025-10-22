Force 4518 e Force 4616: Cambium presenta i suoi nuovi moduli subscriber

Cambium Networks lancia i suoi ultimi moduli ePMP: Force 4518 (5 GHz) e Force 4616 (6 GHz). Queste nuove soluzioni offrono efficienza in termini di costi, throughput di classe Gbps, design integrato con pannello di dimensioni ridotte e supportano un’implementazione flessibile per reti punto-multipunto (PMP) o punto-punto (PTP).

Operando nelle bande 5 GHz o 6 GHz, Force 4518 e Force 4616 interagiscono con gli access point della serie ePMP 4000. I service provider possono implementarli come CPE (Customer Premise Equipment) per gli abbonati nelle reti PMP o come ponti PTP economici per la connettività aziendale, industriale o campus. Parallelamente, Cambium amplia il suo portafoglio Bridge-in-a-Box con la soluzione BIAB 5 GHz basata sul Force 4518, un kit pre-accoppiato e plug-and-play ideale per il bridging rapido di livello 2 tra siti remoti.

Force 4518, Force 4616 e BIAB sono attualmente in produzione e saranno disponibili per i clienti entro la fine del 2025.

Queste nuove soluzioni si integrano nel più ampio portafoglio Cambium ONE Network e in particolare nell’ecosistema della serie ePMP 4000, la piattaforma di rete di accesso di quarta generazione di Cambium che sfrutta la comprovata interfaccia aerea ePMP appositamente progettata e l’economicità dei chipset 802.11ax. La serie 4000 è l’ultima generazione di ePMP, che conta ormai oltre 5 milioni di radio installate in più di 11 anni di esperienza.

Contesto di mercato ed esigenze

Gli ISP wireless (WISP) di tutto il mondo devono affrontare una pressione costante sul ricavo medio per utente (ARPU): la concorrenza dei servizi satellitari LEO, l’espansione della copertura via cavo e in fibra ottica e le opzioni wireless fisse 5G esercitano una forte pressione al ribasso sui prezzi. I clienti intanto continuano a richiedere una maggiore larghezza di banda e prestazioni a bassa latenza. In questo contesto è fondamentale ridurre i costi di acquisto dell’hardware e accelerare il ritorno sull’investimento. Poiché i costi delle apparecchiature presso il cliente (CPE) giocano un ruolo importante nel Total Cost of Ownership delle infrastrutture, sia che vengano acquistate a titolo definitivo o finanziate, ePMP Force 4518 ed ePMP Force 4616 spostano l’equilibrio a favore di un ROI più rapido e di un miglioramento del flusso di cassa per i WISP.

“Da oltre 11 anni, il portafoglio ePMP offre soluzioni di rete scalabili a basso costo, con oltre cinque milioni di nodi distribuiti. Siamo orgogliosi di presentare l’ultima innovazione con ePMP Force 4518 ed ePMP Force 4616, che ci permettono di supportare i WISP facendo crescere la loro attività in modo redditizio e a fornire connettività Internet a case e aziende in tutto il mondo. Noi di Cambium conosciamo bene le pressioni sui ricavi medi per utente (ARPU) dei fornitori di servizi e continuiamo a mantenere la promessa di scalabilità economica”, ha affermato Morgan Kurk, CEO di Cambium Networks.