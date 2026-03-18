Genetec introduce nuove funzionalità in cloud per il controllo accessi di Security Center SaaS

Genetec, specialista mondiale per le soluzioni software per la sicurezza fisica delle imprese, migliora il controllo accessi di Security Center SaaS con nuove funzionalità che semplificano il lavoro dei team di sicurezza e che offrono maggiore flessibilità e riscontri nel percorso di digitalizzazione aziendale.

Gli aggiornamenti includono: una migliore esperienza di front desk, un accesso più rapido alle principali funzioni di sicurezza, un supporto più ampio ai pannelli antintrusione, oltre a funzionalità biometriche opzionali, senza dover modificare l’infrastruttura esistente.

“Chi si occupa di sicurezza non dovrebbe subire i limite di infrastrutture legacy o essere costretto a prendere decisioni drastiche riguardo all’adozione del cloud”, ha affermato Francis Lachance, Senior Director, Product di Genetec. “Security Center SaaS elimina l’onere degli aggiornamenti periodici, preservando al contempo l’infrastruttura già esistente. Per gli ambienti più complessi, Genetec offre il controllo degli accessi tramite cloud consentendo alle aziende di scalare, aggiornare e modernizzare i propri sistemi senza interruzioni dei servizi o senza rinunciare alla totale visibilità e gestione”.

Migliore gestione all’arrivo dei visitatori in reception con controlli basati su policy

Per molte aziende la reception rappresenta un punto di controllo fondamentale, tuttavia il check-in dei visitatori e l’accesso con badge spesso sono gestiti con sistemi diversi. Security Center SaaS integra la registrazione dei visitatori e le procedure di accesso in un unico sistema in cloud, consentendo al personale della reception di gestire rapidamente tutti gli ingressi mentre gli addetti alla sicurezza mantengono una supervisione costante.

Il personale del front desk può gestire visite programmate e quelle senza appuntamento tramite un’unica interfaccia unificata, con policy di accesso che regolano automaticamente le autorizzazioni concesse ai visitatori. Inoltre, in fase di check-in è possibile applicare regole di screening per verificare l’identità dei visitatori in relazione a database e registri esterni e, in caso di corrispondenze o anomalie, è possibile attivare subito azioni predefinite come, ad esempio, la notifica al personale di sicurezza.

Questo tipo di soluzione è particolarmente adatta in ambienti come scuole, strutture sanitarie e uffici dove è necessario un controllo costante degli accessi senza appesantire il lavoro degli addetti all’accoglienza. L’indipendenza tra le attività di accoglienza e l’applicazione delle policy di sicurezza consente alle organizzazioni di ridurre i margini d’errore di operazioni manuali, mantenendo la massima gestione operativa e standardizzando l’accesso dei visitatori in tutte le sedi.

Libertà di scelta hardware e salvaguardia delle infrastrutture IT esistenti

La migrazione al cloud non deve condizionare le strategie hardware. Security Center SaaS è progettato per modernizzare i processi operativi senza imporre la sostituzione dell’infrastruttura esistente grazie alla sua architettura aperta e ai dispositivi Genetec Cloudlink che consentono di integrare in cloud i sistemi di controllo accessi e antintrusione già in uso, vigilando sull’infrastruttura IT e sui tempi di evoluzione tecnologica.

L’ecosistema Genetec continua a evolversi per consentire ai responsabili della sicurezza di gestire sistemi eterogenei tramite un’unica interfaccia unificata. L’offerta si arricchisce di una compatibilità che include i sistemi antintrusione Radionix (ex Bosch) e Honeywell, cui si aggiungeranno a breve anche le soluzioni DMP. Inoltre, la nuova integrazione con SAFR SCAN permette di implementare, in base alle esigenze, i sistemi di autenticazione facciale ad alta affidabilità. Questa funzionalità offre un’identificazione più rapida e sicura, eliminando i rischi e le complessità delle procedure legate alla gestione dei supporti fisici, come tessere o badge.

Disponibilità delle nuove funzionalità Genetec

Le nuove funzionalità sono già disponibili per tutti gli utenti di Security Center SaaS. L’espansione del supporto antintrusione per i sistemi antintrusione Honeywell Galaxy con supporto DMP sarà disponibile entro giugno 2026, così come l’integrazione biometrica SAFR.