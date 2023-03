Getac B360 e B360 Pro: nuovo standard in termini di performance per i dispositivi fully rugged

La nuova generazione di notebook fully rugged Getac B360 e B360 Pro offrono connettività, affidabilità e prestazioni di calcolo eccezionali ai professionisti che lavorano quotidianamente in ambienti sfidanti.

Performance di utilizzo ottimali, grazie alle specifiche tecniche migliorate

I portatili Getac B360 e B360 Pro di nuova generazione presentano un’ampia gamma di upgrade e perfezionamenti per semplificare le attività di elaborazione più difficili, anche in condizioni impegnative.

Le caratteristiche principali includono upgrade del processore Intel Core i5/i7 di 12° generazione e grafica Intel Iris Xe integrata, per prestazioni e capacità di risposta significative e una visualizzazione ottimale. Un SSD PCIe NVMe da 256GB di serie (con opzioni di espansione fino a 4TB), offre ampia archiviazione, mentre il display FHD LumiBond® da 13,3″ con tecnologia Getac per la lettura sotto la luce del sole (1.400 nits) e touchscreen capacitivo, aiutano a mantenere la produttività 24 ore su 24.

Getac B360 Pro si spinge ancora oltre, con NVIDIA GTX 1650 4GB discrete graphics controller opzionale, oltre ad un media bay opzionale che può alloggiare un terzo SSD SATA (per una capacità di archiviazione fino a 6TB), una terza batteria o un lettore DVD a seconda delle esigenze.

In termini pratici, queste caratteristiche rendono più veloci, facili e affidabili le attività complesse come il monitoraggio delle prestazioni e il controllo qualità nell’industria manifatturiera. Per i professionisti della pubblica sicurezza e della difesa, la rapida capacità di analisi di B360 e B360 Pro può essere utile per aumentare la consapevolezza situazionale e la condivisione dei dati lungo tutta la catena di comando.

Una vera e propria connettività mobile

Sia il nuovo B360 che il B360 Pro offrono ampie opzioni di connettività per mantenere gli utenti sempre connessi anche in zone remote o isolate. Queste includono Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax e Bluetooth 5.3 come standard, oltre a 4G LTE o 5G Sub-6 opzionali con GPS integrato.

L’elevato livello di connettività gioca un ruolo sempre più cruciale nello svolgimento delle attività quotidiane di molti professionisti sul campo. Per esempio, i tecnici del gas che rispondono alle chiamate di emergenza devono poter contare sull’affidabilità della connessione quando sono nell’abitazione dei clienti, ovunque essi siano, così da poter fornire l’atteso livello di assistenza. Allo stesso modo, gli operatori, che devono eseguire interventi di manutenzione preventiva, hanno spesso la necessità di visualizzare gli schemi, generare PO, controllare l’inventario e persino coordinarsi con i colleghi tramite chat video in tempo reale, per risolvere rapidamente i problemi riscontrati in loco.

Massima produttività sul campo

I nuovi Getac B360 e B360 Pro offrono sul campo una maggiore versatilità rispetto ai modelli precedenti. Le nuove funzionalità includono un upgrade della porta USB 3.2, una porta ThunderboltTM 4 Type-C, un upgrade della porta HDMI 2.0 e l’aggiunta di uno slot mini-SIM card. Entrambi i dispositivi dispongono anche di due batterie hot swap, mentre il B360 Pro, all’occorrenza, dispone di una terza batteria opzionale.

Queste caratteristiche sono state progettate per supportare le squadre di assistenza sul campo a mantenere i livelli di produttività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 consentendo loro di connettersi ad un’ampia gamma di infrastrutture legacy senza la necessità di adattatori esterni. L’aggiunta di più batterie hot swap come standard, consente agli operatori di evitare inutili perdite di tempo nell’attesa della ricarica del dispositivo a metà turno.

Affidabile, portatile, sicuro

Come tutti i dispositivi Getac, i nuovi B360 e B360 Pro sono costruiti in modo robusto dall’inizio alla fine per garantire un’eccellente affidabilità sul campo. Entrambi i dispositivi sono dotati di certificazioni MIL-STD-810H, MIL-STD-461G e IP66 e resistono alle cadute fino a 1,8 m.

Nonostante la qualità costruttiva rugged, pesano solo 2,32 kg. Grazie al form factor compatto, possono essere facilmente portati con sé a piedi sul campo, montati su una docking all’interno di un veicolo quando si viaggia.

Inoltre, entrambi i dispositivi sono dotati di numerose funzioni avanzate per la protezione dei dati. Tra queste, una serie di opzioni di autenticazione multi factor (webcam Windows Hello, HF RFID, smartcard e lettori di impronte digitali), il software opzionale Absolute Persistence e lo storage SSD PCIe NVMe sostituibile dall’utente, per mantenere i dati sensibili sempre protetti.

Disponibili come parte della soluzione completa rugged Getac Select

I modelli B360 e B360 Pro di nuova generazione sono disponibili come parte della soluzione completa Getac Select Total Solution, che include tutto l’hardware, il software, gli accessori e le periferiche necessarie per risolvere una serie di sfide specifiche di settore. Ciò comprende una selezione di docking station sicure, sia da ufficio che veicolari, oltre ai software proprietari Getac Driving Safety Utility, Device Monitoring System e VGPS Utility. Inoltre, per una maggiore tranquillità, entrambi i dispositivi prevedono la garanzia triennale Bumper-to-Bumper leader di settore, che include come standard anche la copertura dei danni accidentali.

“La nuova generazione dei nostri dispositivi B360 e B360 Pro è stata progettata per aiutare i clienti e il loro personale a raggiungere livelli di produttività ancora più elevati sia che si trovino in azienda che sul campo”, afferma Rick Hwang, President di Getac Technology Corporation. “La combinazione tra design fully rugged, specifiche potenti, ampia connettività e form factor compatto, aiuta a garantire che attività complesse vengano subito completate, indipendentemente dalla situazione, dal luogo o dalle condizioni atmosferiche.”

Disponibilità

I nuovi Getac B360 e B360 Pro saranno disponibili in aprile.