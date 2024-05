Getac S510: il primo notebook rugged AI-ready

Getac ha annunciato il lancio e la disponibilità del suo nuovo notebook rugged Getac S510, pronto per l’AI, che consente alle aziende che operano in settori quali utility, pubblica sicurezza, produzione e automotive di utilizzare la potenza dell’edge AI nell’attività quotidiana.

Un dispositivo pronto per l’intelligenza artificiale e costruito per incrementare la produttività

Il Getac S510 permette agli operatori di sfruttare i notevoli vantaggi di produttività offerti dalle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Il processore Intel CoreTM Ultra 5/7 con Intel AI Boost e il driver Intel Graphics mettono a disposizione degli utenti prestazioni potenti, mentre il tasto Microsoft Copilot dedicato lancia rapidamente le capacità dell‘AI quando necessario.

Getac S510 combina queste caratteristiche innovative con le certificazioni MIL-STD-810H e IP53, oltre ad una resistenza alle vibrazioni e alle cadute da circa 0,90 cm, offrendo agli utenti la tranquillità e la fiducia necessarie per lavorare. S510 vanta inoltre un display da 15,6 pollici con luminosità di 1.000 nit e tecnologia Getac per la lettura sotto la luce del sole per una versatilità ottimale in diverse condizioni di luce. Inoltre, il notebook offre efficienti opzioni di connettività, tra cui WiFi 6E e Bluetooth 5.3 di serie, con funzionalità 4G-LTE e 5G Sub-6 opzionali per mantenere gli utenti connessi.

Nonostante l’ampio schermo e le caratteristiche di robustezza, Getac S510 pesa solo 2,35 kg così da poter essere trasportato facilmente, mentre la capacità hot swap della batteria supporta il funzionamento per un intero turno di lavoro. Il design sostenibile rispecchia inoltre l’impegno di Getac in fatto di responsabilità ambientale, dato che una parte significativa del suo chassis è costituita da materiali riciclati post-consumo (PCR).

Getac S510 può essere configurato in base alle esigenze dei singoli utilizzatori, con opzioni che includono doppie porte Thunderbolt 4 per un trasferimento dati più rapido, fino a 64 GB di DDR5 (8 GB come standard) e fino a 2 TB di storage SSD PCIe NVMe (256 GB come standard). Ulteriori opzioni includono un lettore di codici a barre laser, un’unità DVD super multi, un secondo SSD e/o una GPU NVIDIA.

Supportare la prossima generazione di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale con Getac S510

Le potenti specifiche e le caratteristiche di robustezza rendono Getac S510 la piattaforma hardware ideale per una vasta gamma di applicazioni basate sull’AI. Ad esempio, i professionisti della pubblica sicurezza possono ridurre al minimo il rumore di fondo ambientale quando raccolgono dichiarazioni di testimoni, migliorando la chiarezza delle registrazioni. I meccanici in autofficina possono accelerare il processo di diagnostica avvalendosi di algoritmi in tempo reale. Le aziende manifatturiere continuano a adottare funzionalità intelligenti e autonome, migliorando la propria supply chain. Allo stesso modo, i professionisti delle utility possono utilizzare applicazioni basate sull’intelligenza artificiale per analizzare rapidamente i dati sul campo e identificare i problemi critici dell’infrastruttura prima che si traducano in costosi tempi di inattività non pianificati.

Dichiarazioni

“I PC AI rappresentano una nuova generazione di personal computer con capacità di accelerazione AI dedicate, distribuite tra unità centrale di elaborazione (CPU), unità di elaborazione grafica (GPU) e unità di elaborazione neurale (NPU). Tra i leader in questo settore ci sono i PC con processore Intel Core Ultra, che offrono capacità di accelerazione dell’intelligenza artificiale e di inferenza locale power-efficient. Siamo lieti di vedere che il nuovo notebook rugged Getac S510, porta questa caratteristica su una piattaforma rugged e si aggiunge alla scelta di PC AI con Intel Core Ultra presenti sul mercato“, afferma Grace Wang, Vice President of Sales and Marketing, General Manager di Intel Taiwan.

“Siamo solo all’inizio rispetto a ciò che è possibile ottenere quando si parla di applicazioni basate sull’AI e dei vantaggi che possono portare alle aziende nei diversi settori“, afferma James Hwang, Presidente di Getac Technology Corporation. “Il nuovo Getac S510 unisce prestazioni pronte per il futuro e affidabilità rugged in un dispositivo compatto e leggero, consentendo agli utenti di implementare con fiducia le più recenti innovazioni basate sull’AI“.