Gli svantaggi legati all’utilizzo di vecchie stampanti di etichette

Angelo Brenna, Sales Manager Italia di Jarltech si è confrontato con David Barnes, Head of EMEA Asset Tracking Solutions (ATS), Product Management and Business Development di Zebra Technologies sugli svantaggi legati all’utilizzo di vecchie stampanti di etichette.

Angelo Brenna: Ciao David, è un piacere averti qui con noi a parlare di stampanti di etichette. Credo che molti trascurino spesso l’argomento ‘sicurezza’ perché non consapevoli dell’importanza o semplicemente perché la danno per scontata, pensando di essere protetti.

Vorrei farti una domanda. Gli standard di sicurezza nella stampa di etichette sono in continua evoluzione come per la maggior parte dei dispositivi tecnici. Le stampanti più vecchie potrebbero non essere protette in modo ottimale con il passare del tempo. Che rischio rappresentano per la sicurezza aziendale? Dopo quanti anni si dovrebbe valutare l’acquisto di una stampante nuova per motivi di sicurezza?

David Barnes: Cosa si intende con ‘sicurezza’? Essere fuori pericolo, sentirsi al sicuro e tranquilli? I rischi per la sicurezza sono reali e gli attacchi sono sempre più frequenti e sofisticati indipendentemente dalla grandezza dell’azienda. Gli endpoint sono tra gli obiettivi più frequenti, stampanti termiche di rete comprese. Una sicurezza di rete efficace richiede più livelli di protezione. Non molto tempo fa, la maggior parte delle stampanti fisse vendute era cablata e non in rete. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento nel modo di acquistare in favore delle stampanti wireless connesse in rete (con cavo o wireless).

Molti clienti credono che le stampanti in rete siano protette dal firewall o dalla sicurezza di rete, ma purtroppo non è sempre così.

Angelo Brenna: Qual è lo scenario peggiore per la mia azienda se utilizzassi una stampante di etichette non sicura?

David Barnes: Non voglio spaventare nessuno, ma secondo il Ponemon Institute il costo medio mondiale di una violazione dei dati ammontava a 3,92 milioni di dollari nel 2019. Gli endpoint sono tra gli obiettivi più frequenti, stampanti termiche di rete comprese. Occorre proteggere tutta la rete aziendale (endpoint compresi, come le stampanti termiche) per assicurare la piena protezione degli asset e dell’infrastruttura digitale di un’organizzazione.

Secondo uno studio “la sicurezza delle stampanti è stata identificata dall’IDC come un particolare punto cieco nella valutazione della sicurezza aziendale” (IDC Government Procurement Device Security Study, 2018). Le aziende, tuttavia, possono adottare buone prassi per trovare un equilibrio tra sicurezza delle stampanti termiche e produttività della forza lavoro. Basato su Zebra LinkOS, PrintSecure offre gli strumenti per configurare con facilità le stampanti per utilizzare connessioni sicure, valutare le potenziali vulnerabilità, bloccare gli accessi non autorizzati e controllare lo scambio di dati. Individuate le vulnerabilità e confrontate le impostazioni della stampante con le buone prassi di sicurezza tramite il nostro assistente di valutazione della sicurezza, parte della utility gratuita per la configurazione della stampante per Android e iOS. Potrete così apportare modifiche ragionate e aumentare la protezione. Con la modalità protetta siete sicuri che vengano apportate solo modifiche autorizzate alle impostazioni, controllate l’accesso a 150 impostazioni e bloccate gli aggiornamenti involontari del sistema operativo della stampante.

In combinazione con la più ampia suite di strumenti di PrintDNA, potete bloccare con flessibilità la stampante termica Zebra in base alle esigenze specifiche per assicurarvi che gestisca in modo sicuro l’elaborazione dei dati sensibili stampati.

Angelo Brenna: Immaginiamo che tu debba vendermi una stampante di etichette nuova. Io, però, che sono un compratore difficile, rispondo: “No, grazie, siamo a posto così. Non abbiamo bisogno di nuove stampanti con funzioni aggiuntive. I miei dipendenti si trovano così bene con quelle che abbiamo tanto da usarle a occhi chiusi”. Introdurre dispositivi con funzioni nuove richiede un processo di adattamento che va a ostacolare la produttività. Cosa mi risponderesti?

David Barnes: Ti direi che non sei l’unico a porsi queste domande. Lo sai che ci sono tantissime stampanti termiche ancora in funzione ogni giorno, che sono ben oltre la data di fine servizio e non hanno mai ricevuto un aggiornamento del firmware? Molte di queste potrebbero essere nella tua azienda! Le stampanti Zebra sono progettate e costruite per durare nel tempo, ma, anche se da un punto di vista meccanico funzionano perfettamente, potrebbero rappresentare un pericolo nascosto per la sicurezza degli utenti. Tieni presente che, una volta superata la data di fine produzione, è improbabile che la stampante riceva aggiornamenti del firmware o patch di sicurezza che la tutelino da minacce e virus.

Le stampanti termiche moderne di Zebra hanno una cosa in comune: LinkOS. Di cosa si tratta? Lo descriverei come il cervello della stampante; è il sistema operativo di Zebra per le stampanti. Questo ‘cervello’ si è evoluto sempre di più con ogni nuova versione di LinkOS. I miglioramenti sono stati progettati per ottenere il massimo dalla suite di strumenti e applicazioni di Print DNA, eseguita sulle stampanti LinkOS. Con PrintDNA avete a disposizione delle soluzioni potenti per integrare, proteggere, installare, gestire e ottimizzare le stampanti Zebra. Con LinkOS v6 abbiamo migliorato la nostra offerta PrintSecure. PrintSecure fornisce gli strumenti e le risorse per configurare con facilità le stampanti così da utilizzare connessioni sicure e bloccare gli accessi non autorizzati.

Sostituire la stampante termica non deve essere motivo di preoccupazione. Il nostro team interno di designer industriali tiene conto della familiarità con i prodotti più vecchi per migliorarli e offrire un’esperienza utente ottima. Anche se molto simili nell’aspetto, sono state apportate numerose modifiche all’interno delle stampanti per semplificarne il funzionamento, la sostituzione dei supporti e dei consumabili e perfino la riparazione.

Un aspetto apprezzato da molti è il touchscreen a colori, ora presente sulla maggior parte delle stampanti da tavolo e della gamma desktop premium. Permette di controllare in un colpo d’occhio lo stato della stampante, accedere alle procedure guidate e istruzioni video e apportare modifiche con un semplice tocco, anche indossando un guanto. L’interfaccia, ben conosciuta da chi usa lo smartphone, è così intuitiva da rendere il processo di apprendimento più fluido, limitando il bisogno di formazione e supervisione.

Angelo Brenna: Oltre alla sicurezza, quale rischio si corre continuando a usare la stessa stampante?

David Barnes: Ci sono tre rischi: il primo, e più importante, riguarda i guasti. Le stampanti più vecchie possono guastarsi all’improvviso con conseguenze potenzialmente costose per le aziende, in quanto potrebbero interrompere i processi strategici. Anche impegnandosi al massimo per conservare il parco stampanti, si arriverà a un punto in cui mantenere la stampante sarà più dispendioso, costoso e impegnativo. Più sono vecchie le stampanti, più sarà difficile procurare i pezzi di ricambio, considerato che non possono essere disponibili in eterno.

L’aumento dei guasti e la mancanza di pezzi di ricambio possono far lievitare i costi di assistenza. Oltre alla garanzia standard, che va da uno a tre anni a seconda del modello, una stampante nuova dà la possibilità e la sicurezza di acquistare un contratto di assistenza, d’aiuto in caso di malfunzionamenti.

In sostanza, potreste star bloccando la produttività di molte aziende senza nemmeno saperlo. Le stampanti nuove sono più intuitive e semplici da usare giorno dopo giorno. Come accennato prima, il nostro team di designer si impegna a migliorare la produttività dei dipendenti. Le stampanti nuove, inoltre, interagiscono meglio con gli altri dispositivi e le tecnologie della gamma Zebra, apportando un vantaggio davvero significativo. Abbiamo, ad esempio, una soluzione per i banchi di imballaggio che abbina una delle stampanti desktop avanzate ZD621 linerless a un nostro scanner industriale fisso. Questa soluzione ha permesso un aumento della produttività fino al 33%, un aumento considerevole per ogni azienda. Per concludere, un marchio di stampanti così lineare come Zebra permette di variare il fattore di forma e beneficiare dei vantaggi di un’interfaccia utente comune che, non solo incentiva la produttività, ma aiuta anche i neoassunti a imparare più rapidamente.

Angelo Brenna: Interessante! Hai detto che le stampanti Zebra sono progettate per durare nel tempo, ma come mi proteggono dal futuro?

Insieme alla tendenza a connettere sempre più dispositivi in rete, stampanti termiche comprese, notiamo una tendenza da parte dei clienti a voler gestire centralmente le proprie stampanti. Gestire centralmente le stampanti con uno strumento come il Printer Profile Manager Enterprise (PPME) di Zebra permette di massimizzare il tempo di attività delle stampanti e assistere meglio i propri dipendenti, supportandoli in modo proattivo e reattivo. Zebra offre un’ampia gamma di fattori di forma per la stampa e in molti usano modelli diversi di stampanti per le loro attività. LinkOS è un’architettura comune a tutte le stampanti che permette di gestire e ottimizzare centralmente le stampanti con LinkOS. In questo modo, potrete anche salvaguardare la vostra sicurezza con certificazioni, profili e impostazioni comuni.

Che le stampanti siano gestite centralmente o singolarmente, è possibile aggiornare la versione di LinkOS di qualsiasi stampante di produzione. Si può quindi beneficiare del lavoro che stiamo facendo per migliorare il cervello all’interno di ogni nostra stampante per apportare più valore e produttività.

Angelo Brenna: Se devo essere onesto, sono affezionato alla mia vecchia stampante di etichette e non sono ancora sicuro di voler separarmene. Hai qualche altra carta segreta da giocare? C’è qualche promozione che mi convinca ad acquistare una stampante Zebra di etichette nuova?

David Barnes: E se ti dicessi che esiste un programma speciale per incentivarvi economicamente all’acquisto di una nuova stampante?

Il programma Trade Up per le stampanti Zebra permette di sostituire una qualsiasi stampante termica con una stampante Zebra. Avete capito bene! Una qualsiasi stampante termica con una stampante Zebra analoga. Ci sono sconti speciali per la sostituzione di stampanti industriali, desktop, portatili e perfino di card. Cliccate sul link per maggiori informazioni. Sono sicuro che con questo abbiamo superato l’ultimo ostacolo e siete ora pronti a sostituire la vostra stampante termica! https://connect.zebra.com/printer-trade-up

Ricordatevi che non solo state risparmiando, ma state anche proteggendo la vostra azienda da rischi di sicurezza potenzialmente costosi, state aumentando la produttività dei vostri dipendenti e vi state preparando alle sfide future.

Angelo Brenna: Uno sconto speciale? Mi sembra un’ottima idea, ma temo che sostituire il mio parco stampanti non Zebra comporti una mole di lavoro che non posso permettermi al momento. Cambiare i formati e i linguaggi di stampa per passare a Zebra sembra un’impresa ardua. Puoi aiutarmi anche in questo?

David Barnes: Certo! In realtà non hai bisogno del mio aiuto perché è già incluso nelle stampanti Zebra. Con le emulazioni Zebra, parte del nostro ecosistema Print DNA, basta selezionare il linguaggio della stampante da sostituire. La stampante Zebra è abbastanza intelligente da occuparsi del resto, interpretando il linguaggio dell’altro dispositivo. È un cambiamento immediato che non richiede alcuna modifica del formato di etichetta o del sistema di back-end. Non serve fare molto; per far passare la vostra azienda a una tecnologia più smart, basta estrarre dalla scatola la stampante Zebra nuova di zecca e collegarla alla presa di corrente.

Angelo Brenna: Grazie David! Mi hai finalmente convinto. Dove devo firmare?

Per saperne di più su Jarltech: www.jarltech.com