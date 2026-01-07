Grande novità dal CES 2026: il ritorno degli XPS: Dell Technologies ha reinventato la gamma con design iconico e di alta qualità, interfacce raffinate, prestazioni ottimizzate, la migliore durata della batteria del settore[i], più portatile che mai.

XPS è da sempre il punto di riferimento di Dell per i laptop premium. I nuovi laptop Dell XPS 14 e Dell XPS 16 sono stati riprogettati da zero per offrire un design sorprendente, prestazioni elevate, display di grande impatto e un’autonomia eccezionale. Il tutto in un dispositivo compatto.

Un design pensato per una creatività senza limiti

Realizzato con materiali di alta qualità come alluminio lavorato con tecnologia CNC e vetro protettivo Gorilla Glass, la nuova linea XPS adotta un design raffinato e minimale che aumenta la robustezza e riduce al minimo gli elementi di disturbo visivo, grazie a linee di giunzione discrete e una palette di colori tenui. Solidità, eleganza e affidabilità al servizio dei flussi di lavoro creativi.

Per la prima volta, il logo XPS è sulla front cover: un cambiamento che recensori e fan di XPS richiedono da anni.

Questa attenzione ai dettagli si riflette nel design minimalista ma pratico. Ogni elemento è stato progettato per favorire la concentrazione e rendere il lavoro più naturale. E’ stata reintrodotta la tradizionale fila di tasti funzione per garantire un feedback tattile affidabile ed è stata inserita una sottile incisione attorno all’area attiva del touchpad in vetro senza giunture. Inoltre, la corsa dei tasti e il feedback tattile sono stati ottimizzati per offrire un’esperienza di digitazione più accurata e veloce. Questi possono sembrare piccoli dettagli, ma fanno davvero la differenza nell’uso quotidiano del laptop.

Oltre alla funzionalità e all’interfaccia elegante, i nuovi modelli sono stati progettati ponendo la sostenibilità al centro. Sono dotati di tastiere facili da rimuovere, e sono i primi dispositivi XPS a integrare porte USB-C modulari, che semplificano le riparazioni e prolungano la durata del PC. E’ stato inoltre introdotto l’acciaio riciclato nelle cerniere, oltre a cobalto e rame riciclati nelle batterie[ii]. Questi dispositivi soddisfano i più recenti standard EPEAT 2.0[iii], riflettendo l’impegno di Dell verso l’innovazione sostenibile e il design circolare.

Potenza e mobilità senza compromessi

Con i processori Intel Core Ultra Series 3 e la scheda grafica Intel Arc integrata con 12 core Xe, la scheda grafica integrata più performante di Intel, XPS 14 e XPS 16 offrono rispettivamente fino al 57% e al 78% prestazioni AI più veloci[iv] e prestazioni grafiche superiori di oltre il 50% rispetto alla generazione precedente[v]. Questi processori supportano anche le esperienze Copilot+ per PC, consentendo al contempo un editing delle immagini più rapido, una riproduzione video fluida e un gameplay senza ritardi.

Il sistema di raffreddamento è stato completamente riprogettato per supportare queste prestazioni. Le nuove ventole, le più grandi e sottili di sempre[vi] , garantisconoun miglior raffreddamento e prestazioni ottimali e più silenziose per offrire una migliore durata della batteria.

Per quanto riguarda la mobilità, XPS 14 e XPS 16 sono i laptop più sottili[vii], con uno spessore di soli 14,6 mm. E’ stata ingegnerizzata la fotocamera da 8 MP/4K più sottile e compatta mai integrata in un laptop Dell e sono state introdotte per la prima volta celle di batteria 900ED (ad alta densità energetica)[viii], più piccole e leggere, ma con una maggiore potenza. Queste scelte mirate in termini di tecnologia innovativa permettono di spingere ancora oltre i limiti delle cornici sottili, privilegiando design ultrasottili e una mobilità superiore.

L’XPS 14 pesa circa 1,4 Kg, oltre 220 grammi in meno rispetto alla generazione precedente. L’XPS 16 pesa 1,6 Kg, quasi 450 grammi in meno rispetto al suo predecessore. L’XPS 14 è ora più compatto del MacBook Air 13, occupando meno spazio e offrendo al contempo più spazio di visualizzazione sullo schermo[ix].

Esperienze imbattibili: display straordinari e durata della batteria per tutto il giorno (e tutta la notte)

Nel 2024 Dell Technologies ha presentato il primo laptop al mondo con pannello OLED tandem, stabilendo un nuovo standard per la tecnologia dei dispaly. Quest’anno, l’OLED tandem viene introdotto come opzione anche su XPS 14 e XPS 16, offrendo una qualità cinematografica con luminosità superiore, migliore efficienza, una durata più lunga e una migliore stabilità del colore. Questi pannelli all’avanguardia offrono colori più ricchi e vivaci, con una risoluzione ultra elevata, che dà vita a immagini estremamente realistiche.

Per chi dà priorità alla mobilità e alla possibilità di restare lontano dalla presa per molte ore, i pannelli LCD 2K standard offrono immagini nitide ed un’efficienza energetica eccezionale. Questi dispositivi garantiscono la migliore autonomia della batteria del settore[x]. Forniscono fino a 27 ore[xi] o 40+ ore con riproduzione video locale[xii].

Questa straordinaria autonomia permette di gestire le attività lavorative in ufficio, proseguire i progetti da casa e godersi uno streaming ininterrotto, giorno e notte.

Tutto questo è il risultato di innovazioni specifiche:

Il display LCD è dotato di una funzione di gestione intelligente dell’alimentazione. La frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz consente al pannello di scendere a 1 Hz per i contenuti statici, come la lettura delle e-mail, e di salire a 120 Hz quando si scorre o si guarda un video.

La riprogettazione del sistema di raffreddamento non riguarda solo le prestazioni. Un funzionamento più “freddo” si traduce in un consumo energetico inferiore, che a sua volta porta direttamente a una maggiore autonomia della batteria.

Ma c’è di più!

Se queste non fossero già abbastanza buone notizie, eccone un’altra. Nel corso di quest’anno, la gamma XPS si amplierà con nuovi prodotti in diverse fasce di prezzo e form factor: lo stesso impegno per l’artigianalità e l’innovazione, con ancora più modi per accedere al mondo XPS.

Per iniziare, XPS 13: si prevede sarà il notebook XPS più sottile e leggero di sempre, con uno spessore inferiore a 13 mm, la stessa qualità costruttiva premium e schermi InfinityEdge dello stesso livello. La differenza è nel prezzo, il più accessibile che mai per un XPS, per portare l’artigianalità di questi modelli a un numero ancora maggiore di persone.

Prezzi e disponibilità

XPS 14 e XPS 16 segnano un nuovo entusiasmante capitolo per XPS. Dal 6 gennaio, saranno disponibili per l’acquisto configurazioni limitate:

XPS 14 – configurazione di lancio a: 2.049,99 (USD)

XPS 16 – configurazione di lancio a: 2.199,99 (USD)

Ulteriori configurazioni, tra cui una nuova configurazione entry-level, saranno disponibili a febbraio. Entrambi i modelli saranno inizialmente disponibili in Graphite, mentre l’opzione di colore Shimmer sarà disponibile nel corso dell’anno. Inoltre, nel corso dell’anno l’XPS 14 sarà disponibile anche con Ubuntu 24.04 .

Note

[i] Based on Dell Internal analysts, November, 2025. XPS 14 & XPS 16 tested with Intel® Core Ultra 7 355 Processor, Intel Graphics, 2K LCD, 16GB and 1TB SSD. Testing conducted by Dell labs in November 2025 with display brightness set to 150 nits. Based on local video FHD playback at 150 nits brightness. XPS 14 achieved 40:27 and XPS 16 43:20. Actual battery life may be significantly less than the test results and varies depending on product configuration and use, software, usage, operating conditions, power management settings and other factors. Maximum battery life will decrease with time. The stated Watt Hour (WHr) is not an indication of battery life.

[ii] Based on internal analysis, September 2025. 40% post-consumer recycled plastic in the bezel, 30% post-consumer recycled plastic in the speaker, 90% recycled magnesium in the palm rest, 75% recycled aluminum in the top and bottom cover, 25% low emissions aluminum in the top cover, bottom cover and palm rest, 90% recycled steel in the keycaps, 10% recycled glass in the display, and 50% recycled cobalt in the battery (70 Whr).

[iii] Based on internal analysis, September 2025. Based on EPEAT Climate + Designations. EPEAT registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country.

[iv] Internal Dell testing comparing the XPS 14 with Intel® CoreUltra X7 368H Processor, 2.8K OLED, 32GB and Dell 14 Premium withU7 255H, LP5X 8400 32G, UMA, OLED, using the Procyon AI Computer Vision Benchmark.

[v] As measured on Panther Lake reference validation platform measurement vs Lunar Lake and Arrow Lake-H reference validation platforms as measured by 3Dmark Solar Bay, Cyberpunk 2077 and Borderlands 3.

[vi] Based on Dell internal analysis, November 2025.

[vii] Based on Dell internal analysis, November 2025.

[viii] Based on Dell internal analysis, November 2025.

[ix] Based on measurements of the laptop footprint (width x depth) of the Dell XPS 14 compared to the MacBook Air, November 2025.

[x] Based on Dell Internal analysts, November, 2025. XPS 14 & XPS 16 tested with Intel® Core Ultra 7 355 Processor, Intel Graphics, 2K LCD, 16GB and 1TB SSD. Testing conducted by Dell labs in November 2025 with display brightness set to 150 nits. Based on local video FHD playback at 150 nits brightness. XPS 14 achieved 40:27 and XPS 16 43:20. Actual battery life may be significantly less than the test results and varies depending on product configuration and use, software, usage, operating conditions, power management settings and other factors. Maximum battery life will decrease with time. The stated Watt Hour (WHr) is not an indication of battery life.

[xi] Netflix streaming battery benchmark: XPS 14 & XPS 16 tested with Intel® Core Ultra 7 355 Processor, Intel Graphics, 2K LCD, 16GB and 1TB SSD. Testing conducted by Dell labs in November 2025 with display brightness set to 250 nits and wireless enabled. Based on streaming Netflix Streaming 4k Video Playback. Actual battery life may be significantly less than the test results and varies depending on product configuration and use, software, usage, operating conditions, power management settings and other factors. Maximum battery life will decrease with time. The stated Watt Hour (WHr) is not an indication of battery life.

[xii] Based on Dell Internal analysts, November, 2025. XPS 14 & XPS 16 tested with Intel® Core Ultra 7 355 Processor, Intel Graphics, 2K LCD, 16GB and 1TB SSD. Testing conducted by Dell labs in November 2025 with display brightness set to 150 nits and wireless enabled. Based on local video FHD playback at 150 nits brightness. XPS 14 achieved 40:27 and XPS 16 43:20. Actual battery life may be significantly less than the test results and varies depending on product configuration and use, software, usage, operating conditions, power management settings and other factors. Maximum battery life will decrease with time. The stated Watt Hour (WHr) is not an indication of battery life.