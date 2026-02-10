Green’Up Home di BTicino: la ricarica per i veicoli elettrici diventa smart e completamente gestibile da remoto

BTicino arricchisce la propria offerta con le nuove colonnine Green’Up Home, il cui vero elemento distintivo è l’anima smart. Grazie alla connessione Wi-Fi o via cavo, la colonnina entra infatti a far parte dell’ecosistema della casa connessa. Attraverso l’app di BTicino Home + Control, l’utente può gestire la ricarica dell’auto elettrica direttamente dallo smartphone, programmando le sessioni e monitorando i consumi in tempo reale.

“Con il lancio delle stazioni di ricarica Green’Up Home, BTicino stabilisce un nuovo standard per la ricarica residenziale”, dichiara Marco Bertin, Product Manager E-mobility e Datacenter di BTicino. “Siamo entusiasti di presentare questa innovazione, che per la prima volta permette una connessione diretta con la smart home. Non si tratta più solo di caricare un veicolo, ma di integrare completamente la mobilità elettrica nella gestione intelligente dell’abitazione, offrendo agli utenti un controllo senza precedenti e un’esperienza d’uso semplificata”.

Il sistema è in grado di modulare l’erogazione di energia in base ai consumi istantanei della casa, permettendo una gestione intelligente del veicolo alla massima potenza possibile, senza il rischio di far intervenire il contatore del distributore per esubero di potenza.

In questo modo, con l’app Home + Control diventa possibile controllare sia le funzioni smart dell’intera abitazione che la colonnina di ricarica. Questo permette di armonizzare i flussi energetici della casa, garantendo che il veicolo sia sempre pronto all’uso senza sprechi sfruttando anche la produzione dell’impianto fotovoltaico.

Caratteristiche tecniche delle GreenUp-Home

Le nuove Green’Up Home sono progettate per garantire scalabilità, sicurezza e una notevole rapidità di installazione, rendendole particolarmente adatte all’utilizzo domestico, in singole abitazioni o condomini. Le colonnine permettono infatti di regolare la potenza (partendo dalla taglia 7,4kW monofase o 22kW trifase) in base alle proprie necessità, garantendo sempre la massima sicurezza grazie ai sistemi che controllano il flusso di energia.

Grazie alle loro caratteristiche, le colonnine possono operare in Modo 2 o Modo 3 e possono essere installate sia all’interno che all’esterno, a parete oppure a pavimento, con supporto per installazione singola o doppia. Pensate per adattarsi ad ogni esigenza, presentano un’estetica unificante e coerente con tutti i modelli, sia con che senza cavo integrato. Sono disponibili in diverse versioni: dai modelli con presa Tipo 2s a quelli con cavo integrato da 5 metri, fino alla soluzione combinata che affianca alla presa standard europea una presa 2P+T Green’Up, ideale per ricarica di e-bike e monopattini.