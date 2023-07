HONOR Pad X9: il nuovo tablet HONOR in promozione

HONOR Pad X9 è il nuvo tablet HONOR dotato di un impressionante HONOR FullView Display da 11,5 pollici, di un sistema audio a sei altoparlanti con tecnologia di sintonizzazione del suono HONOR Histen e di uno spazio di archiviazione fino a 128 GB, HONOR Pad X9 offre un’esperienza superiore grazie a una serie di funzioni intelligenti e a un look elegante.

Il nuovo tablet HONOR sarà disponibile nel colore Space Grey e sarà possibile acquistarlo sul sito Hihonor.com approfittando della promo di 229.90€ anziché 249.90€. HONOR Pad x9 sarà disponibile a partire dal 21 Luglio in esclusiva presso i rivenditori Online e Offline Unieuro.

Il miglior display della categoria per un’esperienza di visione coinvolgente

Dotato di un display HONOR FullView da 11,5 pollici, che supporta una risoluzione di 2000×1200 pixel, riproduce 1,07 miliardi di colori e il 100% dello spazio colore RGB, HONOR Pad X9 ha un eccezionale rapporto screen-to-body pari all’86%. Queste caratteristiche consentono di visualizzare dettagli mozzafiato e di riprodurre fedelmente i colori, garantendo così un nuovo livello di intrattenimento. Con una frequenza di aggiornamento regolabile fino a 120Hz, il nuovo tablet HONOR offre agli utenti un’esperienza visiva fluida su applicazioni selezionate (YouTube, Amazon, Quora e Gmail) e garantisce un risparmio della batteria per attività meno impegnative, come la lettura di un e-book. Grazie alle tecnologie integrate che consentono al dispositivo di modificare automaticamente e in maniera smart la frequenza di aggiornamento, gli utenti godono di un’ampia flessibilità per personalizzare la propria esperienza d’uso. Inoltre, per dimostrare ancora una volta l’impegno di HONOR verso una tecnologia incentrata sui propri clienti, il display di HONOR Pad X9 è dotato della tecnologia Dynamic Dimming che garantisce agli utenti una maggiore sicurezza visiva. Inoltre, la tecnologia Circadian Night Display di HONOR regola automaticamente il display con colori più caldi per ridurre la quantità di luce blu, per migliorare la qualità del sonno degli utenti.

Un’incredibile esperienza sonora grazie a un potente sistema audio

Per offrire un’esperienza audio eccezionale, il nuovissimo HONOR Pad X9 è dotato di sei altoparlanti. Con un livello di volume più alto e bassi più profondi, il device offre agli utenti un effetto stereo full-range quando e dove vogliono. Grazie al supporto di HONOR Histen, HONOR Pad X9 regala suoni vibranti e dinamici a 360° che arricchiscono ulteriormente qualsiasi esperienza di ascolto. Quando il suono viene emesso dai due altoparlanti inferiori, rimbalza anche sulle superfici garantendo agli ascoltatori un’esperienza sonora cinematografica. Inoltre, la tecnologia Vocal Enhancement di cui è dotato il tablet distingue in modo intelligente la voce umana enfatizzando le voci e producendo una localizzazione del suono più accurata. Grazie a questa tecnologia, le lezioni online risultano più chiare e coinvolgenti, rendendo HONOR Pad X9 un ottimo strumento per tutti gli studenti.

Un’esperienza fluida per l’utente grazie a un hardware avanzato

Grazie alla memoria da 4 GB e all’ampia unità di archiviazione da 128 GB, HONOR Pad X9 è in grado di contenere localmente 26.880 immagini, 10.752 canzoni o 430 video HD, offrendo agli utenti un ampio spazio di archiviazione. Sfruttando appieno la memoria, il potente processore Qualcomm Snapdragon 685 4G a 6 nm garantisce una grafica fluida e una risposta rapida, consentendo agli utenti di gestire facilmente anche le attività più intense e impegnative. Massimizzando le prestazioni dell’hardware, HONOR OS Turbo X e GPU Turbo X assicurano che l’hardware e il software lavorino perfettamente insieme per migliorare la fluidità, la longevità e il consumo della batteria di HONOR Pad X9. Il device è dotato di una batteria da 7250 mAh per una connettività di lunga durata, supportando fino a 13 ore di streaming video e 12 ore di musica, rendendolo così ideale per tutti coloro che hanno bisogno di una migliore durata della batteria per vivere al meglio l’esperienza di intrattenimento.

Look sofisticato, esperienza intelligente

Il design dual-mirror e dual-ring di HONOR Pad X9 completa la robusta sagomatura del dispositivo che, con uno spessore di soli 6,9 mm e un peso di soli 495 g, garantisce a studenti e professionisti la massima portabilità in viaggio. Il nuovo tablet HONOR è dotato dell’ultima versione di MagicOS 7.1 basata su Android 13. Questo sistema operativo all’avanguardia garantisce una serie di funzioni aggiornate e personalizzate per offrire ai clienti un’esperienza più smart rispetto al passato. Con HONOR Connect, gli utenti possono utilizzare più dispositivi HONOR contemporaneamente. L’enorme schermo e l’alta risoluzione del tablet consentono inoltre una maggiore possibilità di multitasking grazie ad APP Multiplier, due funzioni integrate di MagicOS che consentono la visualizzazione in split-screen. Grazie al supporto di Google Kids Space, HONOR Pad X9 offre ai bambini un modo per scoprire, creare e imparare, con una selezione di contenuti sicuri, in modo coinvolgente. Gli utenti possono gestire i contenuti da visualizzare e stabilire limiti di tempo per lo schermo con l’app Family Link, offrendo ai genitori la massima tranquillità quando i loro figli giocano con il tablet.

HONOR Summer promo

HONOR Pad X9, gli smartphone e i tablet più premium di tutta la line up del brand potranno essere acquistati, fino al 31 luglio, a un prezzo ridotto e davvero conveniente.

Scopri le offerte a questo link.