Huawei presenta a EuroShop 2026 le sue nuove soluzioni smart retail

Huawei ha presentato a EuroShop 2026, la principale fiera internazionale dedicata al retail, la sua più recente gamma di soluzioni per lo smart retail, progettate per accelerarne la trasformazione digitale e migliorare la customer experience lungo l’intera filiera. Insieme ai propri partner, l’azienda ha illustrato le proprie infrastrutture digitali e tecnologie retail intelligenti a supporto di smart store, supply chain cognitive ed esperienze d’acquisto immersive.

Nel corso della manifestazione e durante i propri interventi, Huawei ha evidenziato il profondo cambiamento in atto nel settore delle vendite e del retail. I punti vendita si stanno infatti trasformando in hub di servizio istantaneo, facendo leva su smart device per ottimizzare i processi in-store. Lungo la supply chain, invece, l’attenzione si sposta da una gestione reattiva delle scorte a modelli predittivi di pianificazione della domanda. Allo stesso tempo, i retailer devono rispondere ad aspettative sempre più elevate in termini di esperienze d’acquisto personalizzate e abilitate dall’intelligenza artificiale, in un contesto in cui i consumatori ricercano servizi sempre più innovativi e su misura.

Per supportare i retailer nel cogliere nuove opportunità di crescita, Huawei ha presentato soluzioni articolate nelle seguenti quattro aree chiave: smart store, supply chain cognitive, customer experience immersive e infrastrutture IP & IT:

Smart Store

Le etichette elettroniche da scaffale, connesse tramite access point dedicati, sfruttano la tecnologia Bluetooth Low Energy 5.4 per consentire aggiornamenti centralizzati e in tempo reale di prezzi e promozioni, contribuendo alla riduzione dei costi operativi.

Gli access point abilitati RFID con tag passivi rilevano automaticamente i movimenti di inventario e i livelli di stock, migliorando l’accuratezza dei dati e ottimizzando i processi di riassortimento.

Supply Chain Cognitiva

Gli strumenti di pianificazione predittiva della domanda basati su AI abilitano previsioni di vendita e degli ordini più accurate, favorendo una pianificazione proattiva lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Customer Experience Immersiva

Una piattaforma di virtual showroom che integra intelligenza artificiale e realtà aumentata consente di realizzare presentazioni di prodotto immersive e consulenze interattive.

Contact center basati su AI permettono di stabilire una comunicazione video diretta tra clienti e assistenti alle vendite, assicurando una gestione efficiente e tempestiva delle richieste.

Infrastruttura IP & IT

Le infrastrutture di rete e i sistemi di storage ad alte prestazioni garantiscono il rapido deployment e il funzionamento affidabile delle applicazioni smart.

AI nel retail: un dialogo di settore a EuroShop 2026

Insieme a diversi partner, Huawei ha tenuto due interventi dedicati alle principali tendenze del retail, focalizzati sull’utilizzo dei dati in tempo reale, sull’automazione dei processi e sull’ottimizzazione dell’esperienza cliente attraverso l’intelligenza artificiale, presentando case studies sviluppati con aziende europee.

L’azienda ha inoltre promosso tavole rotonde dedicate alle soluzioni smart retail e alle infrastrutture tecnologiche di supporto. Integrando tecnologie innovative e solide partnership strategiche, Huawei ha riaffermato il proprio impegno nel guidare la trasformazione digitale del settore retail, contribuendo a maggiore efficienza operativa, precisione dei dati e a una customer experience all’avanguardia.