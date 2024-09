I NAS ASUSTOR per sfruttare la connettività di casa ovunque

ASUSTOR , uno dei più importanti e innovativi produttori di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, con l’ultima versione del sistema operativo ADM ha esteso ulteriormente le possibilità di gestione delle connessioni VPN, che ora possono venire sfruttate non solo per accedere ai documenti archiviati sul NAS da remoto, per collegarsi ai dispositivi connessi sulla propria rete privata, ma anche per utilizzare la connettività Internet di casa da ovunque ci si trovi. Grazie al supporto dei protocolli PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN e WireGuard, infatti, in NAS ASUSTOR consentono di soddisfare le più svariate esigenze in fatto di connettività da remoto, consentendo di scegliere il protocollo più adatto in base a specifiche esigenze, al tipo di client che si intende utilizzare, ai livelli di sicurezza e alle prestazioni desiderate.

Particolarmente semplici da configurare e gestire, grazie anche alla disponibilità di una completa guida online che, passo dopo passo, guida l’utente nella configurazione della VPN lato NAS, nonché lato client, siano essi basati su Windows, macOS, Android o iOS, i servizi VPN consentono di avere pieno accesso da remoto ai documenti archiviati sul dispositivo in piena sicurezza, ma anche di poter vedere e controllare gli altri device collegati sulla rete locale.

Nel caso in cui ci si trovi a viaggiare in un paese in cui siano attivi filtri e blocchi per determinate tipologie di contenuti o siti, il server VPN attivo sul NAS ASUSTOR può essere utilizzato anche per consentire la navigazione sfruttando la propria connessione Internet domestica ed aggirare così ogni tipo di limitazione.