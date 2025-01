I proiettori domestici LG diventano elementi di arredo

Si aprono le porte del CES 2025, la fiera più attesa dal settore della tecnologia e, tra le grandi aziende protagoniste ci sarà LG Electronics (LG) che introdurrà due nuovi modelli di proiettori domestici pensati per offrire la massima efficienza in termini di spazio: il modello 3in1 PF600U e il modello PU615U (CineBeam S).

Il modello PF600U, vincitore del CES Innovation Award, è un dispositivo versatile che integra un altoparlante Bluetooth e sistema d’illuminazione LED, mentre il modello PU615U (CineBeam S) ha la particolarità di essere il più piccolo proiettore 4K a tiro corto mai realizzato da LG. Entrambi i proiettori domestici vantano una qualità d’immagine, un design e una facilità d’uso eccezionali, che li rendono ideali per l’utilizzo in qualunque ambiente della casa.

PF600U: l’alleato 3 in 1 versatile perfetto per la vita quotidiana

Il primo dei due nuovi proiettori domestici, il modello PF600U, trasforma gli spazi abitativi grazie alla sua multifunzionalità. Combinando le funzioni di proiettore, altoparlante Bluetooth e lampada a LED, il dispositivo è in grado di modificare il mood di qualsiasi stanza in base alle proprie preferenze, sia che venga utilizzato per vedere un film sia per riprodurre immagini rilassanti con un’illuminazione d’atmosfera.

Il design a stelo, che ricorda quello di una lampada da terra, garantisce una facile integrazione in qualsiasi spazio. Offre una risoluzione FHD (1.920 x 1.080), 300 ANSI lumen di luminosità e streaming OTT continuo tramite LG webOS per un intrattenimento di alto livello. Gli altoparlanti stereo con radiatori passivi regalano un suono ricco e coinvolgente, mentre la lampada a LED offre nove opzioni di colori e cinque livelli di luminosità. Grazie alla possibilità di regolare l’inclinazione di 110 gradi e alla funzione di regolazione automatica dello schermo, questo device può essere utilizzato sia per una serata di cinema in solitaria che per una serata di ascolto di musica con amici.

CineBeam S: i proiettori domestici 4K compatti a tiro corto

Il CineBeam S è il più piccolo proiettore 4K a tiro corto di LG. Combina una qualità d’immagine eccellente con un design elegante, compatto e leggero che consente una portabilità eccezionale. Nonostante le dimensioni compatte, i proiettori domestici CineBeam S offrono una straordinaria risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160) e 500 ANSI lumen di luminosità, riproducendo immagini vivide e realistiche con una copertura del 154% dello spazio colore DCI-P3.

Questo modello è in grado di proiettare immagini da 40 a 100 pollici a una distanza di proiezione estremamente ridotta, massimizzando l’utilizzo dello spazio senza compromettere l’immersività dell’esperienza di visione.

Caratterizzato da una finitura metallica minimal, il CineBeam S si integra perfettamente con qualunque arredo, mentre il suono ricco e coinvolgente è garantito dal sistema audio stereo integrato con Dolby Atmos. Dotato di LG webOS, il dispositivo consente inoltre di accedere facilmente alle piattaforme di streaming più diffuse.

L’installazione dei nuovi proiettori domestici è semplicissima e permette di adattare lo schermo a varie configurazioni della stanza e alle superfici delle pareti grazie a funzionalità intuitive, come la regolazione automatica dello schermo, la regolazione del colore e la funzione di messa a fuoco automatica che ottimizza il posizionamento e le dimensioni dell’immagine.

Dichiarazioni

“Grazie alla versatilità del modello 3-in-1 PF600U e al design compatto del CineBeam S, LG stabilisce un nuovo standard per i proiettori domestici in grado di adattarsi a spazi ed esigenze diverse”, ha dichiarato YS Lee, Vicepresidente e Responsabile della Business Unit IT di LG Media Entertainment Solution Company. “LG si impegna a realizzare proiettori in grado di adattarsi a diversi utilizzi e stili di vita, portando le esperienze d’uso degli utenti a un nuovo livello.”

Specifiche tecniche dei nuovi proiettori domestici LG