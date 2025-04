I ThinkPad di Lenovo sono progettati per professionisti AI-ready

Il mondo del lavoro sta cambiando giorno dopo giorno, soprattutto con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale. Il rinnovato mondo tecnologico apre nuove frontiere in ambito user experience.

Lenovo ha presentato una nuova gamma di dispositivi ThinkPad, progettati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei professionisti moderni, dai creatori di contenuti e ingegneri ai knowledge worker e ai team ibridi. La linea include potenti PC Copilot+, come le workstation mobili ThinkPad P14s Gen 6 AMD e ThinkPad P16s Gen 4 AMD, oltre a nuovi laptop aziendali ThinkPad L Series e amplia le sue ThinkPad X1 Aura Editions, offrendo le prestazioni, la gestibilità e l’intelligenza che i flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale di oggi richiedono.

Insieme, questi ultimi sistemi ThinkPad riflettono l’impegno di Lenovo nel fornire soluzioni più intelligenti e adattive, che supportano carichi di lavoro avanzati, obiettivi di sostenibilità e modelli di lavoro flessibili, sia che gli utenti stiano creando simulazioni complesse o collaborando tra team.

La potenza incontra la portabilità: le nuove workstation mobili ThinkPad serie P

Mentre l’intelligenza artificiale continua a rimodellare le industrie, la domanda di soluzioni informatiche potenti, efficienti e pronte per l’intelligenza artificiale è sempre più alta. Le ultime novità della serie Lenovo ThinkPad P stanno affrontando la sfida.

Con un peso di 1,39 kg e uno spessore di 16,13 mm, il Lenovo ThinkPad P14s AMD è la workstation mobile più sottile e leggera del portafoglio Lenovo, mentre il Lenovo ThinkPad P16s AMD combina prestazioni e portabilità di alto livello, offrendo esperienze avanzate di intelligenza artificiale per i professionisti che affrontano carichi di lavoro complessi in movimento. Entrambe le workstation offrono prestazioni di alto livello con processori AMD Ryzen AI PRO 300 Series fino a Ryzen AI 9 HX PRO 370 con 5,1 GHz e 12 core. Questi processori offrono fino a 50 NPU TOPS, consentendo una produttività accelerata dall’intelligenza artificiale e un multitasking senza interruzioni per i professionisti in movimento.

ThinkPad P14s Gen 6 AMD

I ThinkPad P14s e P16s sono progettati per i carichi di lavoro CAD e BIM di ingegneri e architetti, nonché di educatori e studenti in questi campi, offrendo soluzioni potenti e convenienti. Grazie alla tecnologia AMD “Zen 5” e alla grafica integrata basata sull’architettura AMD RDNA 3.5, queste nuove workstation della serie P offrono prestazioni migliorate per lavori complessi di ingegneria e creatività, senza compromettere la durata della batteria. Con una memoria fino a 96 GB, queste workstation garantiscono che anche le applicazioni più esigenti funzionino senza problemi, fornendo ampio spazio per set di dati di grandi dimensioni e simulazioni complesse. Questa vasta capacità di memoria migliora le prestazioni complessive del sistema, consentendo ai professionisti di lavorare in modo efficiente e senza interruzioni.

ThinkPad P16s Gen 4 AMD

I ThinkPad P14s e P16s sono PC Copilot+, i PC più veloci e intelligenti di sempre, progettati per ottimizzare i flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale, offrendo prestazioni migliorate e una maggiore durata della batteria. Inoltre, presentano un’architettura di memoria unificata che consente un’allocazione flessibile della memoria tra CPU e GPU. Ciò consente di dedicare fino al 75% della memoria di sistema alla GPU, offrendo una reattività eccezionale e un multitasking senza interruzioni per le attività grafiche ad alta intensità. Inoltre, il driver grafico è certificato da ISV per le principali applicazioni del settore, garantendo prestazioni ottimali, stabilità e affidabilità essenziali. Con una potenza di elaborazione AI eterogenea fino a 82 TOPS, le nuove workstation mobili gestiscono senza sforzo assistenti AI in grado di semplificare la gestione dei documenti, velocizzare le risposte alle e-mail, migliorare le riunioni virtuali e accelerare la creazione di contenuti.

La nuova gamma ThinkPad è progettata per un utilizzo personalizzato, produttivo e protetto

Nell’ultima gamma ThinkPad, Lenovo ha introdotto una serie di innovazioni coese, progettate per rendere i dispositivi più intelligenti, accessibili e facili da gestire. Le caratteristiche variano a seconda del modello, ma insieme riflettono un impegno condiviso per migliorare l’esperienza dell’utente attraverso:

Funzionalità di collaborazione avanzate , tra cui telecamere RGB+IR da 5 MP e audio Dolby Atmos con soppressione del rumore Elevoc.

, tra cui telecamere RGB+IR da 5 MP e audio Dolby Atmos con soppressione del rumore Elevoc. Connettività flessibile e moderna , con supporto per Wi-Fi 6E/7, 4G LTE opzionale, e doppia porta Thunderbolt 4.

, con supporto per Wi-Fi 6E/7, 4G LTE opzionale, e doppia porta Thunderbolt 4. Maggiore disponibilità di componenti sostituibili dal cliente (CRU), per riparazioni più semplici e cicli di vita prolungati (batteria CRU, tastiera, WWAN, altoparlanti e ventola, a seconda del modello).

per riparazioni più semplici e cicli di vita prolungati (batteria CRU, tastiera, WWAN, altoparlanti e ventola, a seconda del modello). Miglioramenti dell’accessibilità e del design , come i segni tattili sulla tastiera, l’imballaggio privo di plastica e l’utilizzo di materiali riciclati in alcune parti.

, come i segni tattili sulla tastiera, l’imballaggio privo di plastica e l’utilizzo di materiali riciclati in alcune parti. Strumenti software integrati come Lenovo Commercial Vantage, che consente agli utenti di personalizzare e gestire facilmente le impostazioni del dispositivo, e Lenovo View, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le videochiamate con funzionalità come l’inquadratura automatica, la sfocatura dello sfondo e la correzione del contatto visivo.

come Lenovo Commercial Vantage, che consente agli utenti di personalizzare e gestire facilmente le impostazioni del dispositivo, e Lenovo View, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le videochiamate con funzionalità come l’inquadratura automatica, la sfocatura dello sfondo e la correzione del contatto visivo. Le funzionalità di sicurezza ThinkShield, che offrono protezioni a livello di BIOS, pulizia sicura e controlli di privacy integrati, aiutano a proteggere i dati sensibili e garantiscono una sicurezza di livello aziendale.

Un design moderno per il business mobile, che si adatta alle esigenze di chi lavora in movimento

In prima linea negli aggiornamenti di quest’anno troviamo il ThinkPad L13 Gen 6 e L13 2-in-1 Gen 6, completamente riprogettati, che offrono sia il tradizionale formato a conchiglia che il formato convertibile 2-in-1. Il telaio rinnovato presenta un ingombro ridotto, linee più pulite e un rapporto schermo-corpo fino all’84,7%, che contribuisce a un’esperienza visiva più coinvolgente. Una nuova barra di comunicazione integra una fotocamera da 5 MP + IR, con una fotocamera aggiuntiva rivolta verso il mondo su modelli 2-in-1 selezionati per supportare l’acquisizione di contenuti e la collaborazione in movimento.

I miglioramenti chiave includono:

opzioni di visualizzazione più luminose, con pannelli da 400 nit per una migliore visibilità in ambienti con illuminazione variabile.

leggero e progettato con cura, con il 50% di alluminio riciclato utilizzato nella cover superiore per un fattore di forma moderno e più sostenibile.

nuovo layout delle porte e connettività ampliata, con doppio Thunderbolt™ 4, USB-A, HDMI 2.1 e lettore di Smart Card opzionale.

la penna integrata con L13 2-in-1 Gen 6 è perfetta per prendere appunti e disegnare.

ThinkPad L13 Gen 6

Strumenti per la produttività con potenza configurabile

I nuovi ThinkPad L14 Gen 6 e ThinkPad L16 Gen 2 continuano a garantire l’affidabilità e la versatilità su cui si basano i team IT e gli utenti finali. Ora disponibili con le ultime piattaforme Intel e AMD, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze aziendali, offrendo un’ampia gamma di configurazioni, dimensioni dello schermo e set di funzionalità ideali per grandi implementazioni o personalizzazioni specifiche per ruoli.

I miglioramenti chiave includono:

pannelli di visualizzazione più luminosi per una maggiore visibilità in diversi ambienti.

disponibilità della piattaforma ampliata con configurazioni estese disponibili.

Opzioni di prestazione con un vantaggio intelligente

La serie ThinkPad L continua a offrire ai clienti una vasta scelta di piattaforme Intel e AMD, comprese le ultime generazioni di processori:

Intel Core Ultra serie 200U e 200H e Intel vPro.

Fino ai processori mobili AMD Ryzen AI PRO 300 Series.

Tutti i modelli beneficiano di prestazioni ed efficienza migliorate, con configurazioni selezionate di ThinkPad L14 Gen 6 e L16 Gen 2 dotate di processori mobili AMD Ryzen AI PRO 300 Series. Questi PC Copilot+ sono dotati di un’unità NPU ad alte prestazioni, in grado di raggiungere fino a 50 TOPS, offrendo esperienze di intelligenza artificiale avanzate su Windows 11.

ThinkPad L16 Gen 2

In tutto il portfolio, i modelli ThinkPad L14 Gen 6 e L16 Gen 2 supportano fino a 64 GB di memoria e fino a 2 TB di archiviazione SSD, mentre i più compatti ThinkPad L13 Gen 6 e L13 2-in-1 Gen 6 supportano fino a 32 GB di memoria4 fino a 1 TB di archiviazione SSD. Queste opzioni offrono una scalabilità flessibile delle prestazioni per soddisfare una vasta gamma di esigenze degli utenti, dalla produttività di base al multitasking più pesante e ai flussi di lavoro ad alta intensità di archiviazione.

Aggiunte premium: X1 Aura Editions, progettate con Intel

Lenovo sta anche aggiungendo opzioni di configurazione al suo portafoglio premium con ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition e ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, ora disponibili con i processori Intel Core Ultra 200U e 200H e Intel vPro. Questi modelli si basano sulla visione introdotta con le varianti della serie Intel Core Ultra 200V, continuando a offrire l’esperienza Lenovo Aura Edition, un insieme di miglioramenti che offrono design premium, strumenti di collaborazione avanzati e personalizzazione senza interruzioni per i professionisti del business.

Progettati per la mobilità d’élite, entrambi i dispositivi presentano un telaio ultraleggero, un elevato rapporto schermo-corpo e funzionalità di collaborazione intelligenti, alimentate da Lenovo View e audio Dolby Atmos. Con l’aggiunta di nuove opzioni di processore, gli utenti possono godere di una maggiore reattività e di un’efficienza energetica migliorata, mentre i team IT possono mantenere le funzionalità di sicurezza e gestione che ci si aspetta dalla famiglia ThinkPad X1 di Lenovo.

Disponibilità e prezzi in EMEA dei nuovi dispositivi ThinkPad

Il ThinkPad P14s AMD Gen 6 sarà disponibile a partire da maggio 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1379 euro (IVA esclusa).

Il ThinkPad P16s AMD Gen 4 sarà disponibile a partire da maggio 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1419 euro (IVA esclusa)

Lenovo ThinkPad L13 Gen 6 sarà disponibile a partire da giugno 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1069 euro (IVA esclusa).

Il Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 sarà disponibile a partire da giugno 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1199 euro (IVA esclusa).

Il Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 sarà disponibile a partire da giugno 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1099 euro (IVA esclusa).

Il Lenovo ThinkPad L16 Gen 6 sarà disponibile a partire da giugno 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1099 euro (IVA esclusa).

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition con Intel Core Ultra 200 sarà disponibile a partire da maggio 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1679 euro (IVA esclusa).

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition con Intel Core Ultra 200 sarà disponibile a partire da maggio 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1879 euro (IVA esclusa).

Dichiarazioni

“Lenovo sta ridefinendo la nuova era dell’informatica basata sull’intelligenza artificiale per i professionisti, offrendo soluzioni avanzate per le workstation che potenziano i flussi di lavoro di chi progetta e costruisce cose straordinarie. Con prestazioni eccezionali in un formato mobile per applicazioni ad alta intensità di calcolo e basate sull’intelligenza artificiale, le nuove workstation ThinkPad serie P accelerano l’innovazione e la produttività”, ha dichiarato Rob Herman, Vice President, Commercial Portfolio and Product Management, Intelligent Devices Group, Lenovo.

“Il nuovo portafoglio della serie ThinkPad L riflette il nostro modo di progettare per le reali esigenze degli utenti aziendali, dai professionisti della creatività e knowledge worker ai team remoti e alle grandi aziende. Che tu abbia bisogno di una workstation mobile potente o di una produttività scalabile, Lenovo ti offre la flessibilità e l’intelligenza necessarie per fare la differenza nell’era dell’intelligenza artificiale”, ha aggiunto Tom Butler, Vice President, Commercial Portfolio and Product Management, Intelligent Devices Group, Lenovo.