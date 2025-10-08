Il notebook S510AD di Getac combina eccezionali prestazioni AI e produzione sostenibile in un form factor rugged versatile

Getac, fornitore di tecnologia rugged e mobile video solutions e produttore con avanzate competenze interne, ha annunciato oggi il lancio del nuovo notebook S510AD, un potente PC rugged basato sulla tecnologia AI AMD Ryzen™, per i professionisti che necessitano di prestazioni edge-AI avanzate in scenari critici sul campo e in ambito industriale.

Potenti funzionalità Copilot+ PC

Il nuovo notebook S510AD è il dispositivo più recente di Getac a soddisfare i rigorosi criteri Copilot+ PC di Microsoft¹ e affianca il notebook B360 Plus lanciato di recente,, il tablet F120 e la nuova generazione del tablet UX10, ampliando così la gamma in rapida crescita di dispositivi Copilot+ PC di Getac. Dotato di processori AMD RyzenTM AI 5 340 / 7 350, scheda grafica AMD RadeonTM 800M e NPU AMD XDNA 2, S510AD offre NPU fino a 50 TOPS per prestazioni AI integrate nel dispositivo, per un multitasking senza interruzioni e immagini di alta qualità direttamente sul luogo di lavoro. S510AD è inoltre disponibile con opzioni fino a 64GB di memoria DDR5 e 2TB di storage PCIe NVMe SSD, mentre il riconoscimento facciale Windows integrato, assicura una protezione sicura dei dati.

Il risultato è una soluzione rugged altamente versatile, ideale per settori come automotive, utility, field service, pubblica sicurezza e difesa, dove l’accesso alla diagnostica in tempo reale, automazione intelligente e processi offline sicuri consente ai professionisti di prendere decisioni più rapide e ottenere maggiore efficienza operativa.

Progettato per operazioni complesse sul campo

S510AD è stato progettato per aumentare la produttività in situazioni e scenari operativi sfidanti. L’ampio display Full HD da 15,6” con 1.000 nit di luminosità e tecnologia sunlight readable, rende l’esecuzione di compiti complessi sul campo semplice e veloce in diverse condizioni climatiche. Il touchpad di ampie dimensioni e il display multitouch opzionale assicurano un utilizzo fluido anche con i guanti o in condizioni di pioggia e neve, mentre la doppia batteria hot-swap opzionale, riduce al minimo i tempi di inattività nei turni di lavoro più lunghi. S510AD offre inoltre numerose opzioni di connettività e trasferimento dati, tra cui Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 di serie, con la possibilità di integrare anche 4G-LTE, 5G Sub-6, Dual SIM e GPS dedicato, a seconda delle esigenze.

Ridefinire la robustezza con la sostenibilità

Getac S510AD è certificato secondo gli standard MIL-STD-810H e IP53 e resiste a cadute fino a 0,9 m. Garantisce inoltre prestazioni affidabili in condizioni ambientali estreme, con un intervallo di temperatura operativa compreso tra -29°C e 63°C. È inoltre il dispositivo Getac più recente a integrare nella scocca il SORPLAS, una plastica ecocompatibile sviluppata da Sony Semiconductor Solutions (SSS), che utilizza fino al 99% di materiale riciclato. Con oltre il 45% dello chassis realizzato con materiali riciclati post-consumo (PCR), S510AD contribuisce a ridurre il consumo energetico, le emissioni di carbonio e i rifiuti elettronici lungo l’intera supply chain, il tutto senza compromettere la sua robustezza.

Intelligenza robusta e basata su AI per operazioni critiche in prima linea

Dalle officine e dalle linee di produzione più impegnative, fino agli scenari remoti sul campo, S510AD aiuta i professionisti a mantenere la produttività e a prendere decisioni affidabili in contesti reali.

Automotive : Meccanici e ingegneri possono effettuare diagnosi avanzate e trasmettere in streaming simultaneo più flussi video attraverso la webcam, identificando così i guasti in modo rapido e riportare i veicoli sulla strada senza ulteriori ritardi.

Meccanici e ingegneri possono effettuare diagnosi avanzate e trasmettere in streaming simultaneo più flussi video attraverso la webcam, identificando così i guasti in modo rapido e senza ulteriori ritardi. Manifatturiero : Gli operatori possono sfruttare l’AI integrata per la manutenzione predittiva e i controlli qualità automatizzati, riducendo i tempi di inattività imprevisti e mantenendo elevati standard produttivi sulla linea di produzione.

: Gli operatori possono sfruttare l’AI integrata per la manutenzione predittiva e i controlli qualità automatizzati, riducendo i tempi di inattività imprevisti e mantenendo elevati standard produttivi sulla linea di produzione. Utility : Le squadre impegnate nelle ispezioni di linee elettriche o gasdotti in aree remote rimangono sempre connesse e operative grazie alle batterie hot-swap, connettività rugged e prestazioni affidabili, anche in condizioni meteo variabili.

: Le squadre impegnate nelle ispezioni di linee elettriche o gasdotti in aree remote rimangono sempre connesse e operative grazie alle batterie hot-swap, connettività rugged e prestazioni affidabili, anche in condizioni meteo variabili. Field Service : I tecnici che lavorano in outdoor possono trasferire dati in modo rapido e semplice grazie ad una vasta gamma di opzioni di connettività, mentre il supporto AI velocizza l’esecuzione delle attività.

I tecnici che lavorano in outdoor possono trasferire dati in modo rapido e semplice grazie ad una vasta gamma di opzioni di connettività, mentre il supporto AI velocizza l’esecuzione delle attività. Pubblica Sicurezza : I soccorritori acquisiscono consapevolezza situazionale in tempo reale grazie all’analisi di video e dati direttamente sul campo, con funzionalità di sicurezza integrate che proteggono le informazioni sensibili in ogni fase.

: I soccorritori acquisiscono consapevolezza situazionale in tempo reale grazie all’analisi di video e dati direttamente sul campo, con funzionalità di sicurezza integrate che proteggono le informazioni sensibili in ogni fase. Difesa : I professionisti impegnati in contesti mission-critical possono fare affidamento su analisi AI offline sicure, mappe leggibili sotto la luce del sole e streaming video, mentre le batterie hot-swap offrono continuità operativa anche in assenza di ricariche.

“Il lancio del notebook S510AD segna un ulteriore passo significativo nell’espansione del nostro portafoglio AI-Rugged” afferma James Hwang, Presidente di Getac Technology Corporation. “Basato sulla più recente tecnologia di elaborazione AI di AMD, risponde alla crescente domanda dei clienti di maggiore diversificazione nelle piattaforme, offrendo al contempo l’affidabilità rugged e la sostenibilità, che da sempre contraddistinguono Getac, per supportare le aziende nell’accelerare l’adozione dell’AI sul campo.”