Il nuovo Gallery TV di LG, il TV ispirato al mondo dell’arte, al CES 2026

LG Electronics espande la propria collezione di TV lifestyle con il nuovo Gallery TV, il TV ispirato al mondo dell’arte che farà il suo debutto al CES 2026.

Oltre a un’eccellente qualità di immagine e a un’ampia offerta di contenuti artistici, il nuovo Gallery TV offre un design raffinato e sofisticato in grado di riprodurre l’atmosfera di una galleria d’arte direttamente in casa propria.

LG Gallery TV può infatti essere appeso a filo muro, grazie al design sottile; le cornici magnetiche personalizzabili[1], combinate con le tecnologie di gestione della luminosità e del colore (Gallery Mode), che riproducono la texture visiva di un’opera d’arte, permettono di utilizzare il TV come una vera e propria tela digitale su cui riprodurre le proprie opere preferite. Lo schermo riduce i riflessi, mentre la qualità dell’immagine si adatta automaticamente alle variazioni della luce ambientale durante il giorno per una visione sempre ottimale.

Anche LG Gallery TV, come gli altri smart TV LG, è provvisto della piattaforma webOS che, oltre a permettere l’accesso un’ampia gamma di app e contenuti di intrattenimento, offre l’accesso a Gallery+[2], l’incredibile servizio di curatela che ospita una raccolta di oltre 4.500 immagini tra opere d’arte, fotografie, immagini di film celebri e scenari ispirati a videogiochi.

Oltre alla libreria preimpostata, gli utenti possono creare immagini con l’IA generativa o visualizzare ricordi dalle proprie foto, per dare sempre un tocco personale all’ambiente. L’opzione che abbina le immagini alla musica, per esempio, permette di creare sempre l’atmosfera giusta, dal relax accompagnato da sonorità indie e lo-fi, fino ai momenti di convivialità con melodie calde e accoglienti.

Disponibile nei tagli 55” e 65”, LG Gallery TV è provvisto della tecnologia MiniLED e del processore α7 con IA, che combina immagini 4K mozzafiato con audio immersivo AI Sound Pro (9.1.2 canali virtuali).

Park Hyoung-sei, presidente della divisione LG Media Entertainment Solution, ha dichiarato: “Continueremo a guidare il mercato ampliando la nostra lineup di TV lifestyle, trasformando il televisore in un compagno che si adatta alle preferenze di ciascuno. Il nostro obiettivo è arricchire la vita delle persone, offrendo loro la libertà di progettare ogni aspetto del proprio spazio personale”.

LG Gallery TV sarà esposto all’interno dello stand di LG al CES 2026 (Las Vegas Convention Center, 6-9 gennaio).