Il nuovo TOUGHBOOK 40mk3 a supporto di difesa e utilities

Il nuovo TOUGHBOOK 40mk3 di Panasonic rappresenta il laptop più robusto e modulare mai realizzato. Integra la più recente unità di elaborazione neurale Intel AI Boost (NPU) per la gestione di dati mission-critical all’edge, oltre a offrire prestazioni di elaborazione, modularità e capacità grafiche leader di mercato. Il risultato è una soluzione bilanciata per i lavoratori sul campo.

Prestazioni di Nuova Generazione

Il TOUGHBOOK 40mk3 utilizza il processore Intel Core Ultra 5 235H che alimenta Intel vPro. Ciò garantisce che le prestazioni complessive rimangano inalterate quando si gestiscono flussi di lavoro gestiti dall’IA su Windows 11 Pro. Per ottenere il massimo delle prestazioni, è disponibile anche il processore Intel Core Ultra 7 265H con Intel vPro, che offre ulteriore potenza di calcolo.

Il nuovo TOUGHBOOK 40 è ora compatibile con la scheda grafica opzionale AMD Radeon W7500M da 8GB per prestazioni avanzate. Per le squadre sul campo responsabili di mantenere operative le reti energetiche, consente un facile accesso a mappature 3D dettagliate, simulazioni e software CAD. Per gli operatori di prima linea in difesa, permette una rappresentazione più chiara, rapida e accurata della topografia e delle mappe, migliorando la consapevolezza situazionale.

Per garantire operatività durante un intero turno di lavoro, il TOUGHBOOK 40mk3 offre fino a 12 ore di autonomia con una sola carica, estendibile a 24 ore utilizzando 2 batterie[1] termo sostituibili, massimizzando la produttività anche con applicazioni AI particolarmente esigenti sul campo.

Quando è richiesta una connettività cloud affidabile sul campo, il 40mk3 combina Wi-Fi 7 e supporto opzionale integrato 4G e 5G per reti pubbliche e private con connettività[2] eSIM.

Modularità protagonista

Il TOUGHBOOK 40mk3 continua la filosofia progettuale “modular-first” di Panasonic. Grazie a un fattore di forma identico al suo predecessore, molte periferiche restano compatibili con l’ultimo modello e dispongono di quattro aree di espansione per aumentare la flessibilità complessiva, l’usabilità e la sostenibilità, proteggendo al contempo gli investimenti esistenti.

Il nuovo TOUGHBOOK 40 è stato testato da un laboratorio indipendente di terze parti seguendo gli standard MIL-STD-810H & MIL-STD-461G ed è certificato IP66 per l’ingresso di acqua e polvere.

“Il 40mk3 presenta tutti i livelli di robustezza, modularità e affidabilità che gli utenti si aspettano da Panasonic. Condividendo la stessa piattaforma interna del recente TOUGHBOOK 56, il 40mk3 consente alle organizzazioni una maggiore flessibilità nella configurazione e distribuzione dei dispositivi in ambienti diversi”, commenta Dirk Weigelt, Senior Product and Solutions Manager presso Panasonic TOUGHBOOK.

Note

[1]Testato e confrontato con il MobileMark® 30 quando operato a 250cd/m² di luminosità.

[2]La connettività eSIM è disponibile durante l’installazione dell’opzione cellulare.