Il proiettore LG CineBeam S arriva in Italia

LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo in Italia di LG CineBeam S (modello PU615U), il proiettore 4K a tiro corto, compatto e potente, progettato per offrire elevata portabilità e un intrattenimento domestico di alta qualità.

Rispetto al suo predecessore, LG CineBeam Q, il nuovo modello migliora il senso di immersività dello spettatore grazie a una straordinaria risoluzione 4K (3.840 x 2.160) e a un audio cinematografico con il suono dinamico Dolby Atmos. Ispirato al concept “Meraviglia oltre i limiti spaziali”, LG CineBeam S è in grado di trasformare anche lo spazio più ridotto in un cinema personale di prima classe.

Un’esperienza di home cinema con LG CineBeam S

LG CineBeam S combina l’avanzata tecnologia a tiro corto con un design compatto ed elegante, garantendo la massima efficienza in termini di spazio, portabilità e qualità di visione.

Anche se posizionato a distanza ravvicinata dalla superficie di proiezione, questo proiettore è in grado di riprodurre immagini luminose e dettagliate con diagonali che vanno da 40 pollici (8,1 cm di distanza minima) fino a 100 pollici (39,3 cm di distanza minima).

Il suo avanzato sistema laser RGB di LG offre una copertura del 154% della gamma di colori DCI-P3, garantendo una riproduzione accurata dei colori che aiuta a preservare l’intento creativo dietro ogni contenuto. Con una luminosità di 500 ANSI lumen e un rapporto di contrasto di 450.000:1, assicura neri profondi e colori ricchi e realistici in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale.

Semplicità di installazione e configurazione rapida

A differenza dei proiettori tradizionali che richiedono lunghe distanze di proiezione e configurazioni di montaggio complesse, CineBeam S è ideale per situazioni in cui lo spazio è limitato, in quanto non richiede lo spostamento di mobili o la riorganizzazione della stanza per creare le condizioni ottimali per l’installazione.

La configurazione è rapida e semplice grazie alla funzione di regolazione automatica dello schermo, che consente di ottenere immagini nitide e perfettamente allineate praticamente in qualsiasi ambiente di visione. Gli utenti possono ottimizzare ulteriormente l’output visivo senza spostare fisicamente il proiettore grazie alla funzione Screen Scaling & Shifting e utilizzare la funzione Wall Color Adjustment per la proiezione su superfici non bianche.

Inoltre, grazie all’integrazione di altoparlanti stereo che supportano Dolby Atmos regalando un audio spazioso e dinamico, LG CineBeam S non richiede speaker aggiuntivi.

L’esperienza d’uso con LG CineBeam S è estremamente semplice grazie al telecomando in dotazione e alla compatibilità con l’app LG ThinQ che consente di gestire il proiettore direttamente dal proprio smartphone.

Ricchezza di contenuti e connettività avanzata

LG CineBeam S è dotato del sistema operativo webOS, già apprezzato sugli smart TV LG, grazie a cui offre l’accesso a migliaia di contenuti e servizi tra i più amati dal pubblico, regalando un’esperienza multimedia completa e intuitiva.

Gli utenti possono inoltre collegare altri dispositivi esterni tramite l’ingresso HDMI o gli ingressi USB Type-C o trasmettere contenuti in streaming in modalità wireless da smartphone, tablet o PC tramite AirPlay 2 e Screen Share.

LG CineBeam S: portabilità estrema

LG CineBeam S colpisce anche per il suo design minimalista, discreto ma accattivante, completato da un’elegante finitura metallica. Le sue dimensioni ridotte consentono di posizionarlo facilmente su uno scaffale o un tavolo e garantiscono un’eccellente portabilità, offrendo agli utenti la libertà di trasportare il proiettore con sé ovunque vadano.

Trionfo di forma e funzionalità, LG CineBeam S racchiude una potente tecnologia di proiezione in un’unità ultracompatta che sta comodamente in una mano, con dimensioni di 110×160×160 mm e un peso di 1,9 kg.