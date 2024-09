IMPACT 400: da Epos una nuova cuffia con audio chiaro e cristallino

Con la continua evoluzione del lavoro ibrido, i professionisti cercano una qualità audio superiore, un maggiore comfort e una comunicazione senza interruzioni. Grazie all’avanzata tecnologia di filtraggio dei rumori e all’eccezionale resa sonora, le IMPACT 400 consentono agli utenti di essere ascoltati chiaramente durante qualsiasi chiamata, rappresentando la scelta ideale per i professionisti che dividono la propria giornata lavorativa tra casa e ufficio.

Caratteristiche principali di EPOS IMPACT 400:

· Trasmissione vocale chiara – Le cuffie sono dotate di doppio microfono con algoritmi avanzati di filtraggio del rumore che eliminano i rumori indesiderati e garantiscono la massima chiarezza durante le chiamate.

· Esperienza di chiamata fluida e senza interruzioni – Progettate per la massima facilità d’uso e dotate di tecnologia EPOS ActiveGard che impedisce forti picchi di rumore, le IMPACT 400 garantiscono una protezione dell’udito per tutto il giorno. Le cuffie sono inoltre dotate di connettività plug-and-play e funzione “lift-to-mute” che permette di mutare il microfono semplicemente alzando il braccetto, garantendo un’esperienza d’uso ininterrotta e aumentando la produttività.

· Un audio eccellente per una concentrazione ininterrotta – Dotate di altoparlanti di qualità superiore e di un profilo sonoro progettato per offrire un audio eccezionale e affidabile, le IMPACT 400 garantiscono agli utenti di non perdere alcun dettaglio importante.

· Comfort per tutto il giorno – Indipendentemente dal luogo di lavoro, le cuffie IMPACT 400 sono state progettate per essere ultraleggere, con morbidi cuscinetti che attutiscono il rumore e un archetto regolabile imbottito per garantire il comfort e ridurre l’affaticamento durante le giornate di lavoro più lunghe.

· Valore superiore alle aspettative – le IMPACT 400 offrono un valore eccezionale, soddisfacendo i rigorosi requisiti di Microsoft Teams Open Office che garantiscono la qualità audio, l’affidabilità e la compatibilità di una cuffia di alto livello, il tutto a una frazione del costo.

Søren Holm Printz, Corporate Vice President Strategy & Product Management di EPOS, afferma: “Il nostro obiettivo con le nuove cuffie è quello di fornire a tutti i professionisti una soluzione accessibile che superi le loro aspettative in termini di rapporto qualità-prezzo. La comunicazione è essenziale per il successo aziendale ed è fondamentale che i leader considerino il modo in cui utilizzano le soluzioni tecnologiche per migliorare le capacità dei propri dipendenti e aumentare la produttività e l’efficienza.”.