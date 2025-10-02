Insta360 Wave: il vivavoce IA che rende le riunioni più smart

Insta360 è lieta di annunciare Insta360 Wave, un dispositivo vivavoce professionale dotato di suite di registrazione IA integrata e creato per innalzare lo standard di chiarezza, intelligenza e versatilità di utilizzo per riunioni, podcast e molto altro.

Insta360 Wave può vantare un esclusivo ed elegante design sospeso e dispone di un array 3D a 8 microfoni, di funzioni IA avanzate di cancellazione del rumore e rimozione del riverbero.

Non solo, si integra alla perfezione con Insta360 InSight, l’assistente IA per le riunioni in uscita in contemporanea al prodotto.

Insta360 Wave: un nuovo concetto di vivavoce e registrazione audio

Qualità audio superiore

Insta360 Wave è stato progettato con un obiettivo chiaro in mente: ottenere un audio di livello professionale.

Grazie al suo array 3D a 8 microfoni, fornisce un’acquisizione vocale dettagliata in Hi-Fi a 48 kHz, fino a 5 metri di distanza. La riduzione del rumore IA elimina oltre 300 tipi di suoni di sottofondo: dal ticchettio della tastiera ai rumori della strada.

Inoltre, Insta360 Wave è dotato di cancellazione dell’eco acustico e di controllo automatico del guadagno, che agiscono in modo sinergico per garantire voci naturali e bilanciate, senza fastidiosi picchi.

La rimozione del riverbero IA elimina i toni vuoti o distanti, permettendo un’acquisizione audio nitida e fedele alla realtà. E per garantire conversazioni fluide e bidirezionali senza interruzioni o ritardi, tutte queste funzioni sono abbinate alla tecnologia full duplex.

Array a 8 microfoni e acquisizione vocale fino a 5 metri di distanza

Controllo touch intuitivo

Grazie alla sua elegante interfaccia touchscreen, Insta360 Wave è semplice da utilizzare con input tattili. Basta un semplice tocco o uno scorrimento per attivare o disattivare il microfono, regolare il volume oppure avviare e interrompere le registrazioni.

L’interfaccia permette anche di disattivare o regolare l’audio in qualsiasi momento. E quando la registrazione è terminata, la si può caricare direttamente sul cloud con un solo gesto.

Comodo display touch per eseguire ogni operazione con un solo tocco

Beamforming adattivo

Qualsiasi sia la configurazione, Insta360 Wave si adatta alla perfezione e garantisce un audio ottimizzato. Grazie al beamforming adattivo, una funzione di cui normalmente dispongono solo i microfoni professionali, è possibile scegliere tra cinque modelli di acquisizione audio, ottimizzati per soddisfare ogni esigenza:

Omnidirezionale : acquisizione a 360 gradi ideale per le discussioni di gruppo.

: acquisizione a 360 gradi ideale per le discussioni di gruppo. Cardioide : acquisizione frontale focalizzata, ottimale per riunioni online e podcast.

: acquisizione frontale focalizzata, ottimale per riunioni online e podcast. Supercardioide : riduzione avanzata del rumore ambientale, perfetto per gli uffici più affollati.

: riduzione avanzata del rumore ambientale, perfetto per gli uffici più affollati. Figura a 8 : acquisizione audio davanti e dietro il dispositivo, ideale per i colloqui con due partecipanti.

: acquisizione audio davanti e dietro il dispositivo, ideale per i colloqui con due partecipanti. Stereo: audio ampio e naturale, perfetto per utilizzi creativi come la registrazione di ASMR o musica.

Modalità di acquisizione audio “Figura a 8”

Registrazione di riunioni e archiviazione in locale

Con una pratica interfaccia touchscreen, Insta360 Wave funge anche da registratore portatile e autonomo.

Ha a disposizione 32 GB di memoria integrata, che permettono di archiviare fino a 1.000 ore di audio. Basta un solo tocco per avviare la registrazione, mentre le funzioni di etichettatura e disattivazione dell’audio ti permettono di mantenere il controllo.

Grazie a funzioni d’avanguardia come la pre-registrazione IA (che permette di registrare anche i 5 minuti prima dell’inizio effettivo della registrazione), non c’è imprevisto che tenga.

Trascrizione IA e Assistente IA per le riunioni

Insta360 Wave lavora in modo sinergico con il nuovo Insta360 InSight, un potente agente IA che rende subito utili e fruibili le conversazioni grazie a:

Trascrizione in 99 lingue .

. Identificazione degli interlocutori ed etichettatura delle impronte vocali per rendere chiaro il riconoscimento di chi parla.

per rendere chiaro il riconoscimento di chi parla. Glossari personalizzati specifici per ogni ambiente di lavoro che garantiscono precisione sui termini settoriali.

specifici per ogni ambiente di lavoro che garantiscono precisione sui termini settoriali. Riepiloghi intelligenti ed elenchi di impegni : una marcia in più per ogni progetto.

: una marcia in più per ogni progetto. Funzioni di Q&A e chat IA (con la possibilità di utilizzare ChatGPT e Gemini) per ottenere risposte istantanee, facilmente riconducibili a momenti precisi della registrazione.

(con la possibilità di utilizzare ChatGPT e Gemini) per ottenere risposte istantanee, facilmente riconducibili a momenti precisi della registrazione. Archiviazione cloud illimitata con backup automatico delle registrazioni.

Riconoscimento vocale degli interlocutori e trascrizione automatica delle conversazioni

Come offerta a tempo limitato, chi acquista Insta360 Wave nel primo periodo riceve l’accesso gratuito al piano Base di InSight, che include 300 minuti di trascrizione mensile, spazio di archiviazione e modelli standard.

È possibile effettuare un aggiornamento al piano Pro, che offre fino a 1.200 minuti di trascrizione e funzioni IA più avanzate.

Abbinando la Insta360 Link 2, il Wave si trasforma in un potente dispositivo audio-video

L’unione fa la forza: Wave + Link 2

Per gli utenti che cercano una soluzione tutto in uno, Insta360 Wave si integra alla perfezione con il nostro best-seller per le riunioni, la webcam IA Insta360 Link 2. Basta installare Link 2 su Wave e otterrai una configurazione audio-video completa con controlli sincronizzati.

La funzione di rilevamento della direzione di arrivo del suono di Insta360 Wave permette a Link 2 di cambiare automaticamente la messa a fuoco tra gli interlocutori: in poche parole, tracciamento degli interlocutori senza fili e riunioni con più partecipanti ancora più intelligenti e fluide.

Accessori e configurazioni più ampie

Insieme a Insta360 Wave, sono state create una serie di accessori che si adattano perfettamente a qualsiasi configurazione:

Cavo a Y : consente di ricaricare e trasferire dati contemporaneamente.

: consente di ricaricare e trasferire dati contemporaneamente. Supporto da tavolo: permette di posizionare Wave in modo fisso per utilizzarlo nelle sale riunioni.

Basta abbinare più Wave per creare configurazioni audio più ampie*

Con opzioni aggiuntive come il Desktop Controller, l’utente ha a disposizione una configurazione e un controllo avanzati.

Inoltre, Wave supporta la connessione wireless di più dispositivi*: una soluzione modulare e semplice da adattare anche ai team più dinamici, che permette di connettere più unità tra loro e coprire spazi ancora più ampi per le tue riunioni.

*Funzione disponibile tramite un futuro aggiornamento del firmware.

Cavo a Y e alimentatore

Base di appoggio

Prezzi e disponibilità di Insta360 Wave

Insta360 Wave costituisce una piattaforma completa per registrare, comprendere meglio e condividere le conversazioni.

È disponibile nelle colorazioni bianco (artic white) o nero (graphite black) presso rivenditori online e offline selezionati e su insta360.nital.it al prezzo suggerito al pubblico di € 319,00.

I primi acquirenti riceveranno un abbonamento gratuito al piano Base di InSight (offerta a tempo limitato).

Il piano Pro (20,99 €/mese o 113,99 €/anno) comprende 1.200 minuti di trascrizione, modelli avanzati, glossari settoriali e la funzione Chat IA con ChatGPT e Gemini.

Su richiesta, sono disponibili ulteriori crediti di trascrizione.

Il nuovo standard per le riunioni intelligenti

Con Wave, Insta360 sfida il concetto di “vivavoce”: non solo un dispositivo audio, ma uno strumento multifunzione che ricorda, organizza e migliora l’efficienza. Lavoro, apprendimento o creazione di contenuti: Insta360 Wave si adatta a qualsiasi utilizzo ed è fatto apposta per chi apprezza una comunicazione chiara e intelligente.

Dichiarazioni

“Con Insta360 Wave abbiamo unito capacità di acquisizione audio professionali a un sistema IA che rende ogni conversazione semplice da ripercorrere, condividere e ancora più intelligente”, ha dichiarato Max Richter, VP del marketing e co-fondatore di Insta360. “Questo tipo di soluzione offre molto di più agli ambienti di lavoro e ai creatori di contenuti autonomi, rispetto agli altri vivavoce attuali”.