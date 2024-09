Kangaroo LITE: nuovo sistema di archiviazione da FUJIFILM

FUJIFILM Recording Media ha lanciato FUJIFILM Kangaroo LITE, una soluzione di archiviazione dati compatta e completa, progettata specificamente per le organizzazioni che necessitano capacità di archiviazione pari o superiori a 100 TB.

FUJIFILM Kangaroo LITE è una soluzione plug and play dalle dimensioni di un desktop. Sebbene compatto ed ergonomico, offre una capacità di archiviazione di 100 TB e pesando circa 40 kg lo rendono un dispositivo facile da maneggiare. L’ottimizzazione delle dimensioni consente l’utilizzo anche con uno spazio di archiviazione minimo.

Uno dei principali vantaggi di questa soluzione è la sua estrema sicurezza. FUJIFILM Kangaroo LITE archivia i dati in modo sicuro a lungo termine offrendo protezione air-gap contro hacker e attacchi informatici, una durata di archiviazione di oltre 30 anni e l’opzione per copie multiple. La soluzione è anche in grado di connettersi, grazie alla sua massima flessibilità, a differenti sorgenti di dati e destinazioni.

Il software incluso nel nuovo FUJIFILM Kangaroo LITE è il software Object Archive di Fujifilm per la gestione dei dati e dell’archiviazione, realizzato appositamente per la conservazione e la protezione dei dati a lungo termine. Questo software salva i dati in un formato aperto,

rendendoli compatibili con un vasto numero di sistemi basati su disco e/o nastro e assicurando che i dati siano accessibili e gestibili, anche con l’evoluzione della tecnologia.

Come soluzione basata su nastro, FUJIFILM Kangaroo LITE è una scelta sostenibile per l’archiviazione dei dati. Contribuisce a una riduzione del consumo energetico*2 e delle emissioni di CO2*1, e inoltre aiuta a ridurre le grandi quantità di rifiuti elettronici*1.

“Con Kangaroo LITE abbiamo sviluppato una soluzione unica e completa per l’archiviazione dei dati che combina un design elegante ad una notevole capacità di archiviazione dei dati. È il risultato dei nostri sforzi per soddisfare, in particolare, le esigenze delle organizzazioni che richiedono capacità di archiviazione di 100 TB e oltre.” afferma Richard Alderson, EMEA Sales & Marketing Manager di Fujifilm Recording Media.

“Dato che il mondo chiede un’archiviazione dati sicura e sostenibile a lungo termine, le soluzioni basate su nastro dovrebbero essere parte della risposta. Siamo fermamente convinti che non possa esserci una soluzione di archiviazione sostenibile se non basata sul nastro.” dichiara Peter Struik, Vicepresidente esecutivo, Fujifilm Europe.

Note

*1 Brad Johns Consulting, LLC, 2021: Improving Information Technology Sustainability with Modern Tape Storage

*2 JEITA Tape Storage Technical Trend, Revision:1.0, 2022/03