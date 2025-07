Keystone RJ45: il nuovo connettore ultra compatto di Panduit

Panduit, fornitore a livello mondiale di soluzioni innovative per infrastrutture fisiche ed elettriche per data center, per l’automazione nell’industria e nel mondo building e servizi correlati, presenta i nuovi moduli jack Keystone RJ45 compatti per applicazioni Cat 6 e Cat 6A. Progettati per integrarsi facilmente nelle prese keystone standard di numerosi produttori di switch, questi moduli offrono la connettività necessaria per rispondere alle crescenti esigenze delle infrastrutture di cablaggio degli edifici.

La qualità della connessione tra presa e cavo è fondamentale per garantire le massime prestazioni della rete. Per questo motivo Panduit sottopone ogni nuovo modulo keystone schermato, e il suo intero sistema di cablaggio NetKey, a 2.500 cicli di inserzione – ben oltre i 750 richiesti dalla norma IEC 60603-7. Anche la perdita per inserzione rientra ampiamente nei limiti previsti dalla specifica TIA-568.2-D.

Caratteristiche principali del nuovo Panduit Keystone RJ45

Il nuovo connettore Keystone RJ45 modello SKJ6X88BL di Panduit supera i requisiti di canale per la Categoria 6A e la Classe EA, secondo le normative ANSI/TIA-568 e ISO 11801, su un ampio spettro di frequenze fino a 500 MHz. Soddisfa inoltre le specifiche sia di canale che di componente previste dalla norma ANSI/TIA-568.2-E per la Categoria 6A e dalla ISO 11801 per la Classe EA. A supporto delle sue performance, Panduit offre una garanzia di sistema di 15 anni se installato correttamente.

Il nuovo connettore Panduit assicura un funzionamento affidabile in un intervallo di temperatura compreso tra -10 e +75 °C. Ogni presa è testata singolarmente e identificata con un numero di serie univoco, abbinato al numero di controllo qualità Panduit per una tracciabilità completa in caso di eventuali anomalie. Il connettore schermato è dotato di un contatto di schermatura a 360° integrato, che elimina la necessità di ulteriori passaggi di installazione.

Per i clienti internazionali è rilevante sottolineare che il modulo è conforme agli standard di accessori per cablaggio di comunicazione secondo UL 1863.

Compatibile con applicazioni PoE (Power over Ethernet) e Power over HDBaseT, il modulo keystone RJ45 di Panduit supporta un’erogazione fino a 100 W per porta. Grazie alla profondità di installazione ridotta a soli 30 mm, è ideale per scatole da incasso, scatole di montaggio a filo, canali a parapetto e pavimenti flottanti ribassati.

I jack Keystone RJ45 Panduit sono costituiti da un robusto corpo in materiale termoplastico, connettori IDC (Insulation Displacement Connector) e connettori frontali RJ45, tutti conformi alla norma IEC 60603-7. Per un’installazione ottimale è consigliato l’uso di cavi a coppie Cat 6A o Cat 7 conformi alla norma IEC 61156-5 e il rispetto delle direttive EN 50174-1/2 relative ai raggi minimi di curvatura e alle lunghezze di stripping.

La versatilità dei prodotti Panduit

In linea con la ISO/IEC 11801, i keystone RJ45 come il modello SKJ6X88BL di Panduit rappresentano componenti centrali nei sistemi di cablaggio strutturato degli edifici. Sono impiegati in ambienti come uffici, capannoni industriali e data center, per supportare applicazioni quali Voice over IP (VoIP), servizi IP, Internet ad alta velocità fino a 10 GBASE-T e connessioni out-of-band nei data center.