Kingston lancia gli SSD NVMe U.2 Gen5 da 30,72TB per i data center di nuova generazione

Kingston Digital Europe, azienda produttrice di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, specialista mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha lanciato il drive Kingston DC3000ME Gen5 U.2 NVMe SSD, con una nuova versione ad ampia capacità che arriva fino a 30,72TB¹ e arricchisce la famiglia DC3000ME, per renderla ancora più rispondente alle crescenti esigenze dei moderni data center in termini di densità di storage e di prestazioni.

Il DC3000ME sfrutta un’interfaccia PCIe 5.0 NVMe ad alta velocità, riuscendo così a garantire velocità di lettura sequenziale fino a 14 GB/s ² e prestazioni di lettura casuale fino a 2,8 milioni di IOPS2, consentendo un accesso ai dati più rapido per applicazioni a elevata intensità di calcolo. La perfetta retrocompatibilità con PCIe 4.0 consente alle organizzazioni di implementare il DC3000ME in ambienti server misti, preparandosi al contempo ai futuri aggiornamenti di piattaforma. Progettato per garantire un’affidabilità di livello enterprise, il drive DC3000ME utilizza memoria NAND 3D eTLC e integra la funzione PLP (Power Loss Protection) che mantiene al sicuro i dati anche in caso di mancanza improvvisa dell’alimentazione. Il drive inoltre supporta la crittografia AES a 256 bit e le funzionalità SED (Self-Encrypting Drive) TCG Opal 2.0, per permettere alle organizzazioni di rispettare i rigorosi requisiti di compliance in materia di sicurezza e conformità.

“L’arrivo del drive DC3000ME da 30,72 TB rappresenta una svolta per la gamma di prodotti Kingston dedicati ai data center” ha detto Tony Hollingsbee, SSD business manager, Kingston EMEA. “Con la continua crescita degli ambienti AI, HPC e cloud, i clienti cercano di massimizzare la densità di storage senza compromettere prestazioni o affidabilità DC3000ME, con una capacità fino a 30,72 TB, offre esattamente questo.”

Tutte le versioni della serie DC3000ME, compreso il modello da 30,72 TB appena lanciato, sono coperte dal leggendario supporto tecnico di Kingston e da una garanzia limitata di 5 anni³, garantendo una fiducia a lungo termine per implementazioni enterprise e data center.

Note

¹ Una parte della capacità indicata su un dispositivo di archiviazione flash viene utilizzata per la formattazione e altre funzioni, e pertanto non è disponibile per l’archiviazione dei dati. Di conseguenza, la capacità effettivamente disponibile per l’archiviazione dei dati è inferiore a quella indicata sui prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare la guida Flash di Kingston su kingston.com/flashguide.

² Misurazione delle prestazioni come definita dalla specifica SNIA Solid State Storage Performance Test Specification Enterprise v1.1; cache di scrittura dell’unità abilitata; stato di alimentazione NVMe 0; carichi di lavoro sequenziali misurati utilizzando FIO con profondità della coda pari a 32; carichi di lavoro di lettura casuale utilizzando FIO con profondità della coda pari a 128 basati su dimensione del settore di 4K; carichi di lavoro di scrittura casuale misurati utilizzando FIO con profondità della coda pari a 128. I valori di latenza sono misurati con carichi di lavoro casuali utilizzando FIO, trasferimenti da 4KB, profondità della coda = 1.

³ Garanzia limitata basata su 5 anni oppure quando l’utilizzo di un SSD NVMe, come indicato dall’implementazione Kingston dell’attributo di stato “Percentuale utilizzata”, raggiunge o supera un valore normalizzato di cento (100) come indicato da Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager). Per gli SSD NVMe, un prodotto nuovo e non utilizzato mostrerà un valore di Percentuale utilizzata pari a 0, mentre un prodotto che raggiunge il limite di garanzia mostrerà un valore di Percentuale utilizzata maggiore o uguale a cento (100).